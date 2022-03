¿Podrá Putin ponerle el cascabel al gato?

Caramba, millones de ciudadanos árabes y palestinos han sido masacrados en las guerras provocadas e inducidas por los Estados Unidos de América y sus lacayos europeos, poniendo como pretexto mentiras y más mentiras. Pero lo peor de todo es que el consejo de seguridad de las Naciones Unidas o si se quiere, el concierto de las naciones “democráticas”, no han movido un dedo para señalar como culpables a los criminales de Washington, tampoco lo han movido para señalar y denunciar los crímenes del sionismo contra los palestinos y exigir, de una vez por todas, que cesen los bombardeos contra la franja de Gaza. Nadie de esos que hoy aunan sus voces con las del peor de los imperios que ha sojuzgado al mundo, ha movido un dedo para denunciar y acusar de asesinos a los hermanos saudí que en contubernio con los EEUU alimentan una guerra fraticida en territorio yemenita. Nadie acusó de genocidas a quienes destruyeron países ancestrales como Irak, Libia y Siria. Por ahí caminan los Bush, Obama y Clinton cargando su mochila llena de miles de muertos y ningún “demócrata” los acusa ni les impiden a sus hijos que jueguen al basketball.

Durante 8 años, el ejército ucraniano, alimentado por el ultranacionalismo y reforzados por contingentes de neonazis, han estado bombardeando y hostigando las provincias de Dombass y Longast que se declararon independientes desde el 2014 contando hasta hoy más de 15,000 muertos de todas las edades. Dónde está la declaración de la ONU reclamando el respeto de autodeterminación de esos ciudadanos que votaron abrumadoramente en favor de su separación de Ucrania. En dónde está la declaración de la ONU exigiendo la detención de esa vil agresión?

Los norteamericanos, cuya principal finalidad es la de impedir que Alemania abra el gaseoducto del norte II para obligar a Europa comprar su gas a tres veces el precio del gas ruso, ha venido azuzando contra Rusia desde la toma de posesión del presidente Biden. Han venido provocando con situaciones que revisten eminente peligrosidad, en los mares, en los aires, y en tierra. A Polonia la han llenado de bases militares y por igual a los paisitos del Báltico. No es razón de este artículo hablar de lo enlazados que históricamente están Ucrania y Rusia en que esta última, practicamente, nace en Kiev cuando los Rus llegan a la zona y fundan esa ciudad a manos del príncipe Oleg Novgorod. Más de la mitad de sus 40 millones de habitantes son rusoparlantes de origen y cuando Ucrania era parte integral de la URSS gozó de muchos privilegios, contrario a otras repúblicas que se habían adherido a la unión. Nikita Khrushchev como Leonid Brezhnev eran ucranianos.

Los norteamericanos, que junto a las tendencias más oscuras, habían fraguado el golpe de Estado del 2014 en Ucrania, instalaron a un cómico como presidente, evidentemente para que fuera su títere y como tal el individuo actuó. El fin era que Ucrania terminara siendo un país miembro de la OTAN, lo que para Rusia es inaceptable.

Por qué Kennedy reaccionó como lo hizo cuando sus servicios de inteligencia le informaron que Khrushchev había instalado misiles nucleares en Cuba? Es exactamente lo que ahora sucede en Ucrania, los yankis quieren colocar bases de misiles apuntando hacia Rusia.

Putin es un gobernante sagaz, con la inteligencia del mejor de los ajedrecistas y con algo que los verdaderos hombres tienen entre las piernas. Desde el 2014, estuvo fortaleciendo su economía (hoy es el país que tiene la reserva de oro mayor del mundo), ha diversificado sus exportaciones de materias primas y ni hablar de su gas natural y petróleo haciendo a casi toda Europa dependientes de sus exportaciones. Ha desarrollado relaciones políticas y comerciales con toda el Asia, y con los principales países de América, ni hablar de sus estrechas relaciones con China. También ha venido modernizando y agrandando su ejército que a nivel tecnológico ha alcanzado niveles por encima que el mismo EEUU en algunos aspectos. En esos 8 años, fueron aprovechando las provocaciones imperialistas tanto de EEUU como del Reino Unido para medir sus adelantos en cuanto a la guerra cibernética y de alta tecnología. Hoy es verdaderamente una potencia económica y militar y ha decidido ponerle el cascabel al gato.

Sobre el avance ruso por Ucrania solo señalaré que toda la ofensiva ha sido hecha con el poderío militar de segunda mano: todos los tanques son T-72 modernizados, sus rampas móviles de cohetes son de dos y tres cilos o tubos, no han entrado en escena los super tanques Armata, no han entrado en escena los diferentes tipos de lanzacohetes BM, capacez de borrar una ciudad en minutos, no han entrado en escena las armas laser, así como otras armas de alta precisión y potencia sin necesidad de utilizar el poder atómico. La estrategia rusa se ha basado en un ataque abrumador en donde la cantidad, de por sí, es una cualidad. Existe resistencia ucraniana, es verdad, pero una gran dotación del ejército ucraniano ha depuesto sus armas, además se está tratando de evitar que mueran civiles. Si hubiesen sido los yankis ya Kiev hubiese sido arrasada, solo recordemos cuando en Vietnam destruyeron la ciudad de Hue y clamaron: “la destruimos para salvarla”. Ellos y los británicos son los verdaderos enemigos de la humanidad.

Ya está bueno de abusos de parte de los norteamericanos, ahora tienen quien le discute de tú a tú y ni hablar del mejor aliado de Rusia que es China. Se les secará la garganta a los que le están haciendo coro al idiota de la ONU y a los que manejan la OTAN. A partir de ahora empieza una nueva era, o nos jodemos to’ o se equilibra la balanza y empezamos un juego por la PAZ.