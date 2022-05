Podemos enfrentarnos a una escasez de docentes, ¿qué dicen los datos?

Recientemente, el MESCYT ha informado que ha retomado su objetivo de sustituir la prueba PAA, la más selectivas de las pruebas que se aplican a los aspirantes a carreras de educación. Según informan, están basando su decisión en los resultados del Estudio Evaluativo Programa de Formación Docente de Excelencia República Dominicana realizado por la OEI que indica que “…la PAA ha sido un impedimento para lograr la meta de los 20,000 estudiantes cursando carreras de educación en el período 2016-2020, y que habrá una escasez de docentes en los próximos años.” Una afirmación que luego es desmontada totalmente por los datos estadísticos sobre la admisión que presenta el mismo estudio.

Según el informe de la OEI, esta meta se fundamenta en el informe del BID El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. ¿Educación y salud: los sectores del futuro?Para República Dominicana, el informe estima que se requerirán 140,000 docentes nuevos entre el año 2018 y el año 2040. Por su parte, la proyección de necesidades de contratación docente realizada por el MINERD para el período 2016-2024, concluyó que para 2024 requeriría 101,586. Su modelo prospectivo consideraba las jubilaciones, la evolución de la población, la participación escolar y otras variables.

Los datos estadísticos disponibles indican que no hay una escasez de docentes. De acuerdo con el MINERD[1], para el Concurso Docente 2021 se registraron 85,434 postulantes, resultando aprobados 29,527. De estos, 19,181 entraron a las aulas y el resto de los docentes que pasaron el concurso, 10,346, están en registro de elegibles para cuando quede vacante una plaza. Por otra parte, el mismo informe evaluativo publicado por la OEI señala que en 2021 había más de 35,000 estudiantes de educación en la UASD que no eran parte del programa Docente de Excelencia.

Si sumamos los 19,181 que entraron a las aulas en 2022 + 10,346 están en registro de elegibles + 42,299 egresados de nuestras universidades que no lograron pasar el concurso + 35,000 estudiantes de educación en la UASD que no eran parte del programa de Docente de Excelencia, tenemos un total de 106,826 maestros. Es decir, ahora en 2022, tenemos el 76% de los docentes que el BID estima necesitaremos hasta 2040. Entre egresados y los que están en proceso de formación ya hemos alcanzado el 105% de la cantidad que estimó el MINERD que necesitaríamos para el 2024. La cantidad no es el problema.

El problema al que nos enfrentamos es a la escasez de docentes competentes, con formación de calidad. El Informe de Resultado de Evaluación de Desempeño Docente 2017 publicado por el IDEICE indica que “…la inmensa mayoría de los docentes del sistema educativo dominicano, el 73%, muestra un desempeño básico o insatisfactorio.” Estos resultados se corresponden con los obtenidos por los estudiantes en las pruebas PISA. El 75% de los estudiantes dominicanos que se examinó en las pruebas del 2018 obtuvo un bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias. La República Dominicana ocupa el último lugar de 79 países en las áreas de matemáticas y ciencias y en el penúltimo en lectura.

El Informe de McKinsey & Company titulado Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos estudió veinticinco sistemas educativos de todo el mundo, incluidos los diez con mejor desempeño. El informe llega a la conclusión que uno de los elementos comunes de las reformas educativas de estos países era conseguir a las personas más aptas para ejercer la docencia.

El problema real al que nos enfrentamos no es de cantidad, es de calidad, no lo vamos a solucionar con la sustitución de la prueba más selectiva para el ingreso a la formación docente, la PAA. ¿Tiene sentido sacrificar la calidad por la cantidad?

Sobre los autores

Luisa Taveras Psicóloga, profesora y gestora en Educación Superior. Especialista en Evaluación Psicoeducativa. Maestría en Gestión Universitaria y en Orientación Educativa. Doctoranda en Educación. Ha ocupado posiciones de gestión en PUCMM, ISFODOSU y actualmente en INTEC.

David A. Capellán Profesor y gestor universitario. Magíster en Lingüística Aplicada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctorando por la Universidad de Córdoba, España. Ha sido directivo en PUCMM y actualmente en ISFODOSU.

