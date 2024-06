El accidente ocurrido en el sector Evaristo Morales de la capital, es uno de los muchos que podrían producirse en un futuro de no tomar medidas urgentes varias instituciones. Aunque el Ángel de la Guarda trabaja incansablemente en el país, no pudo evitar que, en la madrugada del domingo pasado, un vehículo se precipitase al fondo de la excavación de una torre.

Lamentablemente, son varias las instituciones involucradas en la construcción de edificios y ninguna cumple fielmente con su cometido, llegando incluso algunas a ser muy irresponsables, pues evaden responsabilidades, a pesar de ponerles en conocimiento algunas anomalías.

En Santo Domingo, cerca de mi domicilio, denuncié en distintas ocasiones muchas irregularidades a las diferentes instituciones responsables (ADN, MT, MOPC, MIVED, MMA) y nunca solucionaron nada.

Algunas irregularidades denunciadas fueron:

Cerramientos perimetrales de las obras muy inseguros. Los pilares de sustento de las chapas que colocaban para el cierre tenían que estar bien anclados al terreno y la mayoría de veces no era así. No pueden estar en el aire o con una cara sin anclar correctamente. Es decir, en el mejor de los casos, sólo con terreno original por un solo lado. Se denunció al ADN y lo único que hacían era alargar la situación con una burocracia barata, para al final no resolver nada. Estoy seguro que el choque de una bicicleta o un viento fuerte hubiesen sido suficientes para terminar en el fondo de la excavación parte del cerramiento (ver fotos adjuntas 1 y 2). Tener colocado un cerramiento no es cumplir con la ley, si éste no es seguro.

Ocupación de la acera durante mucho meses, impidiendo el paso de peatones por ella (ver foto 3).

Excavaciones fuera de los límites legales y autorizar el MIVED una solución buena para el constructor de la torre, pero no adecuada para el afectado (ver foto 4). Me contestaron del MIVED de una manera carente de rigor técnico y legal, por lo que les respondí y nunca más volví a tener respuesta de ellos. Se recurre mucho al silencio cuando se carece de argumentos y siempre los errores debe asumirlos quien los comete.

Falta total de seguridad en el trabajo de todos los obreros. Lo denuncié en dos o tres ocasiones en el MT y muy buenas palabras, pero todo continuó igual (ver fotos 5 y 6).

Fallas de construcción en elementos estructurales, que se corrigen de manera incorrecta, permitiendo al constructor maquillar el desperfecto (ver fotos 7 y 8).

Ocupación de una parte de la acera, después de terminar la torre, por parte de la escalera de acceso al edificio. Eso se denunció a un alto funcionario del ADN, junto a otra irregularidad, y ni siquiera por cortesía contestó (ver foto 9 y 10).

En base a todo lo anterior, considero que es urgente revisar el comportamiento de muchos funcionarios, ya que la mayoría de veces están involucradas las vidas de ciudadanos o trabajadores.

Aprovecho para sugerir que sería recomendable una ventanilla única de reclamos, pues a los ciudadanos, en ocasiones, nos marean yendo de un departamento a otro, para al final no conseguir nada. Digo esto, debido a que en una ocasión en el ADN me dijeron que un problema de excavaciones tenía que denunciarlo en el MMA. Llamé a este ministerio y me dijeron que cómo se me ocurría llamar para esa cuestión.

Por último, en relación con el accidente del domingo pasado, y desde el punto de vista de la seguridad vial, sería recomendable que analicen el Artículo 254 de la Ley 63-17, pues en los numerales 1 y 2 queda claramente establecido quién tiene prioridad de paso al llegar a una intersección, salvo que esté controlada por semáforos, señales o rótulos.