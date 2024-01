En el más reciente episodio de Libertarias conversamos con la psicóloga Altagracia Valdez Cordero sobre la planificación a largo plazo (a partir del minuto 22). Nos preguntamos: ¿Cómo planificar el año para vivirlo a plenitud? ¿Cómo incluir en nuestra planificación tanto el autocuidado como la solidaridad?

La inquietud de incluir a la vez el autocuidado y la solidaridad surge de dos preocupaciones. En primer lugar, la importancia de que las mujeres cuiden de sí mismas y sus proyectos, y no solo de los demás. Esta inquietud nace de una legítima discusión feminista que reivindica el derecho de las mujeres a vivir también para sí mismas, a no mimetizarse en las preocupaciones y ocupaciones de los otros, de la pareja, la familia o la comunidad, según cada contexto.

En ese sentido, el autocuidado, explica Valdez, incluye temas como dedicarse tiempo de calidad, cuidar el cuerpo y la mente y, en la medida de lo posible, mantener una vida equilibrada.

La segunda, relacionada con la solidaridad, surge porque el bienestar, la felicidad y los cuidados tienen también una dimensión colectiva, de construcción de redes, de propósito y de comunidad.

Nuestra capacidad de mantener redes de apoyo desde la familia, los amigos y amigas y la comunidad son indispensables para el bienestar de todos y todas. Estas redes dan aliento en momentos difíciles, alegran la vida y permiten cobijar a quienes pasan dificultades económicas, familiares o emocionales. ¿Cómo hubiéramos sobrevivido en los pueblos y barrios dominicanos sin las redes que tejían mujeres y hombres para cultivar la tierra, cuidar a los hijos o evitar el hambre en tiempos críticos?

Planificar un año centrándose solo en objetivos individuales puede dar lugar al olvido de otras dimensiones de la vida, que le dan propósito y sentido. Pero mimetizarse en los demás sin dedicar tiempo a pensar en los propios sueños y metas puede dar paso a la negación de sí mismas y a la frustración. Así que el equilibrio entre estos dos aspectos es importante: dedicar tiempo a nuestras redes y también a los sueños que demandan cierta soledad o determinación individual, como leer más, ahorrar o aprender una habilidad.

Y mucho ojo con el concepto de autocuidado y su mercantilización: en las redes sociales, por la influencia de algunos influencers se ha asociado el autocuidado al consumo excesivo de productos de belleza, suplementos innecesarios y no recetados por profesionales de la salud, etc. y no a la promoción de la salud física y mental, que incluye mantener activas las redes de solidaridad, incluyendo aquellas que luchan por derechos fundamentales como el acceso a la salud y a la educación de calidad. El autocuidado no debe convertirse en el refugio para acciones egoístas y consumistas sin sentido.

Así que en 2024 desde el equipo de Libertarias les deseamos que caminen hacia sus sueños individuales y los alcancen, mientras son cuidadas y cuidan de otros y otras en el camino y llegamos juntos y juntas a nuestras metas colectivas.

