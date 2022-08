Plácido Acevedo: sobresaliente figura de la locución (2-3)

Con apenas 17, 18 y 19 años fue tremendo jonronero. En uno de esos años tuvo la oportunidad de sacar la bola por el leftfield en el antiguo estadio José Briceño en un partido de campeonato. También jugó en la Liga Miramar. Ya llegando a los 20 años comienza a trabajar y deja a un lado esa disciplina.

Después de esos acontecimientos, comenzó a trabajar en el Banco de Reservas, Camarena le consiguió trabajo en La Voz de la Libertad, en vista de que Camarena fue el esposo de la Dra. Pelegrin, y este iba al Banco y él le hablaba que lo pusiera a trabajar también allá. Pues ahí comenzó la historia de trabajar con don Luis Pelegrin casi por 15 años, y era un trabajo paralelo con el Banco. Don Luis Pelegrin siempre le tuvo mucho afecto a Placido. Lo invitaba a almorzar en el comedor de Hotel Beach.

Tuvo la oportunidad de asistir a la universidad, pero no se animó en vista de que comenzó a trabajar a los 20 años en Impuestos Sobre la Renta en el 1970. Pero ese mismo año pasó a formar parte como empleado del Banco de Reservas sucursal de Puerto Plata, hasta el 1982.

En el 1983 fue administrador de la compañía Transporte Turístico, que controlaba el transporte de Puerto Plata, CIA. Esta que fue formada por Mike Ronald, Papo Sibilia y un grupo de choferes que hacían vida en el transporte turístico. En ese mismo año 1983 se va a Samana a trabajar hotelería contratado por el reconocido hotelero puertoplateño Jimmy Merette, ahí comienza como auxiliar de contabilidad, luego Jimmy lo hace Gerente de Personal del Hotel Bahía Beach Resort & Casino.

En el 1985, su esposa Cruz Peralta consigue una aplicación de Puerto Plata Beach Resort y Casino, con los fijes de llenarla y buscar la manera de que estén más cerca, ella llena la aplicación sin este saberlo, lo llaman a trabajar en la Cía. Ansha que era una Cia. que estaba formada por varios hoteles radicados en todo el país y cuyo propietario era el empresario puertoplateño Dr. Luis Augusto Ginebra Hernández (Payo). Ahí comenzó en el Departamento de Contabilidad, especialmente en cuenta por pagar.

Al termino de 6 meses, fue ascendido de posición, y lo hacen Human Resources Manager (Gerente de Recursos Humanos). Transcurre el tiempo, y de acuerdo a su labor y eficiencia, el Sr. Alberto Del Pino, habla con el, para hacerlo Gerente Corporativo de Ansha, o sea, (gerente general de todos los gerentes de personal de la Cía. Ansha). Comienza con Cofresi poniendo en orden el sistema de personal de ese Hotel, luego viaja a Juan Dolio para hacer el mismo trabajo.

Al final todo eso no se dio, porque en el 1987 sale del hotel y se va a residir a EE.UU. Pero antes de continuar con el traslado de Puerto Plata a EEUU, Dice Placido: "tuve mucha pasión por la Contabilidad del banco...pero también la tuve por la de la hotelería. La Contabilidad de la hostería es mucho más amplia que la de los bancos.

La Contabilidad Hotelera trata más bien sobre controlar, el manejo y los registros de todo lo que entra al hotel, costos y gastos del hotel...esa es la razón por la que se designa a un contralor y sub-contralor...mientras que la Contabilidad de un banco por lo que pude apreciar es mucho más sencilla, se base en la confianza que tienen los clientes para controlar su dinero.

Y las operaciones son tan simples que se encargan de hacer transacciones y movimientos diarios con ese dinero. De la misma forma es tan necesario que el banco debe tener un control absoluto de todas sus cuentas, ya sean estas, corrientes, de ahorros, operaciones de préstamos, depósito a plazo fijo e indefinido.

Además es importante que el gerente debe tener presente el término de Encaje Legal, y esto lo aprendió del Sr. Mariotti al cual, por curiosidad, le pregunté una de esas tardes en que yo tenía que reunirme con él para determinar a quienes se les podían otorgar sobregiros, y aproveché en preguntarle qué significaba el Encaje Legal, al cual me respondió y nunca olvidare, que: "Encaje Legal es la obligación que deben tener todos los bancos o entidades financieras, en controlar la reserva de los fondos o depósitos de los clientes". Nunca olvido esa respuesta.

En los bancos se usan mucho los Debe, Haber y Balance, y eso es para registrar las operaciones del cliente. Y sobregiro viene siendo una operación que se hace con el mutuo acuerdo del cliente o en otros casos, el gerente se expone en su responsabilidad, de permitirle retirar dinero del banco a ciertos clientes, a sabiendas que el balance que mantiene el cliente es menor con lo que intenta retirar.

Y lo hace con la esperanza del gerente, de que ese cliente reponga lo mas tarde de 1 o 2 días ese fondo. Todo eso lo aprendió en el banco. Además, de las tantas cosas que aprendió en el banco, entre ellos el manual de operaciones, nunca olvido que también se me asignaba hacer el Diario Mayor General donde aprendió los términos de Activo y Pasivo.

En el Activo el crédito se resta y el débito se suma, mientras que en el Pasivo, el crédito se suma y el débito se resta. Como ya le cite anteriormente, este puertoplateño tuvo la oportunidad de asistir a una universidad y haberse hecho de una profesión y no lo hizo. No es un intelectual, pero es una persona que le gusta la investigación, la lectura y eso le ha facilitado un mejor desenvolvimiento en la vida.

Ha viajado muy poco aunque posee los recursos para hacerlo, prefiere irse a su país y compartir con su gente. Placido siempre ha dicho que no debemos decir esto no lo hare nunca, porque sucede que al paso del tiempo, te trazas un proyecto y emprendes un camino muy diferente al que ya estaba acostumbrado. Y en ese camino no puedes detenerte y deberás seguir adelante, porque si te detienes aun a tomar un sorbito de agua de algún lago en el camino, trataras de mirar para atrás y todo quedara tronchado y no podrás lograr tus objetivos.

En el 1987 decidió irse a EE.UU, llega a la ciudad de New York. Ahí pasa todas las vicisitudes. La historia es súper larga y no vale la pena llegar a un recordatorio desagradable. En la ciudad de New York solo duro apenas 7 meses y se traslada junto a su esposa Cruz Peralta y Nevil Acevedo, al estado de Connecticut, donde actualmente vive.

En ese estado logra conseguir parte de sus objetivos, vivir cómodo, realizar trabajos dignos, entre los que se cuenta trabajar en diferentes emisoras de radio entre el 1990 y 1997. En año 1998 se empeña a comprar equipos de radio con los fines de instalar una emisora a como dé lugar. Solicita permiso a la FCC (Federal Communications Commission). Fue imposible. Como es parte de la minoría en EEUU decide hacerle una carta formal y directa a la Casa Blanca al entonces presidente Bill Clinton