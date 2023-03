Picazos, realizaciones y lista de espera (2)

Mientras en los últimos días, altos dirigentes del PLD caen presos, unos tras otros, acusados de corrupción, el suscrito prefiere no distraer la atención de sus lectores ocupándose de estos procesos, sino proseguir resumiendo las ejecuciones de la presente administración en estos dos años refutando las acusaciones de la oposición de que es un gobierno de “picazos”.

A--¿Y qué noticias nos trajo el presidente sobre el problema del agua ?

Abinader en su discurso del 27 de febrero informó que en el 2022 se inauguraron 9 sistemas de agua potable y saneamiento con una inversión de más de 4,000 millones impactando a mas de 700,000 habitantes en 8 provincias del país que es parte de los 2 millones de habitantes que ya reciben agua potable de calidad. En el 2022, todo esto significó un aumento de 54 millones de M3 por mes, representando un incremento de 2 millones M3 por mes en relación al 2021. En Santo Domingo, por ejemplo, se aumentó en un 12% de producción de agua potable llevándolo a 445 millones de galones diarios y mas de 40 comunidades de Santo Domingo y del Distrito Nacional reciben agua por tubería por primera vez. Paralelamente en el 2022 fueron solucionadas mas de 12,500 averías, y en materia de saneamiento sanitario se esta interviniendo en 42 kilómetros de cañadas en el Gran Santo Domingo (de las cuales ya están concluidas 10 kilómetros) lo que va mejorar el entorno de cientos de miles de personas. En todos los gobiernos anteriores juntos solo se había intervenido en 9 kilómetros.

Otro ejemplo: la solución del drenaje pluvial del barrio Moscú de Santiago que por más de 30 años los comunitarios reclamaban su solución.

¿ Picazos o realizaciones ?

En lista de espera figuran 260 obras para el 2023 y 2024 para la construcción, ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado en todo el país por un monto de 20,000 millones y se están saneando las cañadas de Gurabo en Santiago y Guajimia en Santo Domingo que por tanto años han contaminado la vida de miles de personas. Al mismo tiempo, la ampliación de la producción de agua del Acueducto de Barrera Oriental con una inversión de 101 millones de pesos, agua que será almacenada en 4 tanques y que va a mejorar la existencia de 1,800,000 habitantes de Santo Domingo Este.

B--¿Y en energía? ¿De qué informaciones disponemos?

En este sector el manejo de la administración actual a partir de agosto del 2022 hay que sacarle su comida aparte.

En materia de electricidad el gobierno se vio precisado a enfrentar la crisis energética consecuencia de las alzas descomunales de los precios del gas y del petróleo resultado de la guerra de Ucrania asumiendo dichos costos generando una factura petrolera no prevista de 823 millones de dólares adicionales comparado con el 2021. Sin embargo, el gobierno no sufrió en la 2022 crisis de abastecimiento ni de déficit de generación. La solución que se adoptó fue la de subsidiar el precio de los combustibles evitando castigar el bolsillo de los consumidores. Conclusión: el gobierno manejó correctamente la crisis.

Al mismo tiempo, Abinader aseguró la contratación de más del 90% de la demanda máxima previsible para el 2023 y el 2024. Pero, para evitar la improvisación, el presidente anunció un plan energético de tres metas, en primer lugar, garantizar la oferta, en segundo lugar, estimular y diversificar el parque de generación, y en tercer lugar, promover la instalación de generación basada en energía renovable.

Precisamente, para salirle al paso a la crisis energética mundial y al aumento de la demanda interna y evitar el déficit el gobierno lanzó una licitación de urgencia para la instalación de nuevas plantas y fruto de la misma van a entrar en funcionamiento 400 MW en Boca Chica y Azua, de los cuales, consecuencia de esas licitaciones, el sistema eléctrico comenzó a recibir ya 368 MW instalados rápidamente. Y en el 2022 entraron en operación 3 nuevos proyectos de energía renovable que totalizan 148 MW alcanzándose 250 MW de energía en 2 años, 100 más que los 155 MW instalados en gestiones pasadas.

¿Picazos o realizaciones?

Y en este sector la lista de espera es promisoria puesto que en el 2020 se había lanzado una licitación para sumar 800 MW adicionales en Manzanillo la cual se realizó con total transparencia y sin los sobrecostos que se evidenciaron en Punta Catalina. Fruto de esta licitación se iniciaron ya los trabajos de construcción del complejo Manzanillo que dispondrá de una terminal y un almacenamiento de gas natural que va a abaratar el precio en un 15% menos. Este proyecto ya ha atraído inversión privada que va transformar el entorno de Manzanillo convirtiendo a la provincia de Monte Cristi en un motor de desarrollo. Se perfila un astillero y una nueva terminal de contenedores y otra planta generadora de gas natural. Paralelamente se inauguró el hotel Super 8 by Wyndhan Manzanillo. ¡¡Todo esto implica una inversión de 585 millones de dólares!!

Pero hay mas aún. En este año pasado se firmaron 15 nuevos proyectos de concesiones definitivas de energías renovables con una inversión de 820 millones de dólares y otros 16 en construcción, 10 de los cuales están en fase avanzada de construcción y que entraran en funcionamiento a finales de este año.

Según datos aportados por el presidente la RD ha sido catalogada como el quinto país más atractivo del planeta para la inversión en este tipo de energía.

C--En el sector de Medio Ambiente la gestión del gobierno en estos dos años ha sido encomiable.

Este ministerio ejecutó proyectos de restauración costera en más de 14 kms. en 60 localidades del país a través de jornadas de limpieza de playas y riveras de ríos interviniendo también en 19 áreas protegidas. Al mismo tiempo se plantaron 7.4 millones de árboles y se crearon 2 nuevas áreas protegidas, se reguló el funcionamiento de 235 vertederos de basura que actuaban como “chivos sin ley” garantizando un manejo adecuado de la basura y en el sector de Cancino en Santo Domingo Este se procedió al cierre técnico de la Estación de Transferencia que funcionaba como un vertedero y donde 1 millón de personas por décadas , al decir del Ministro de Medio ambiente , sufrían de la contaminación del aire y del rio Ozama y el territorio.

Con relación a las minas inactivas se logró activar el 25% de las mismas y reducir en un 100% las solicitudes de extracción de materiales para la construcción. El año pasado se otorgaron 98 permisos para cantera y solo un 2% para márgenes de los ríos, acabando de una vez por todas con la extracción de arenas y rocas de los ríos.

¿ Picazos o realizaciones ?

Y en lista de espera se augura que este año se terminen las plantas de valorización de Samaná, San Pedro de Macorís, y San Francisco de Macorís que beneficiaran a 3 millones de personas y conforme a lo informado por este ministerio se pronostica que se resolver el 40% de los residuos sólidos en la Republica Dominicana.

D-- ¿Y qué pasó con el empleo en estos dos años ?

Hechos: en el 2022 se crearon 89,000 nuevos empleos, o sea 403,000 mas de los que Abinader encontró en el 2020. Asimismo, la tasa de desocupación abierta se colocó en 4.8%, es decir, 1.1% menor que la tasa de promedio para el 2019 que era de 5.9%. Y este mismo año del 2022, los jóvenes entre 18 y 30 años ocuparon 33,929 de los 89,000 puestos creados. Estos datos motivaron a que Abinader entusiasmado anunciara en su discurso que la Republica Dominicana contaba con la mayor cantidad de jóvenes empleados en toda su historia.

Y a usted juzgar. ¿Picazos o realizaciones?

E-- ¿Y los salarios? ¿Como evolucionaron en estos dos años de Pandemia y guerra de Ucrania?

Bien. Los datos son los siguientes: en el sector privado no sectorizado, en el sector turístico, en las zonas francas, en la construcción, en el sector agrícola, en el sector azucarero, se produjeron aumentos de 24.20, %, 23%,21%, 24%, 62% y 99%, respectivamente.

¿Estos aumentos alcanzaron el nivel de la inflación (y naturalmente, la especulación, provocados por la Pandemia y la guerra de Ucrania)? No de ninguna manera. Por eso el presidente anunció en su discurso que había instruido al ministro de trabajo para que reuniera el Comité Nacional de salarios para producir nuevos aumentos lo cual fue logrado en días pasados entre el sector privado y los sindicatos, acordándose un aumento general de 19%.

A usted juzgar. ¿Picazos o realizaciones?

F-- ¿Y en el sector salud, el gobierno puede exhibir realizaciones?

Al examinar los datos y cifras anunciadas, también la administración actual pasó de curso con notas excelentes.

Veamos. Con la entrada masiva de pacientes producto de la Pandemia se pasó de 5 millones de pacientes a 15 millones que consultaron, creando serios problemas presupuestales. Sin embargo, hoy al 2023 se había logrado superar el desequilibrio logístico. En efecto, a través de Promese se abrieron 21 nuevas farmacias que beneficiaron a 24,000 personas, y este año se abrirán 46 más. Además, se remozaron 222 centros de primer nivel y se inauguraron 10 nuevos, mas 71 hospitales.

En el 2022 se realizaron mas de 6 millones de consultas ambulatorias, 3 millones de imágenes diagnosticas, 327,000, procedimientos quirúrgicos, 400,000 hospitalizaciones y se dio servicio de emergencia a más de 4 millones de personas. Todo esto representó un incremento de un 19% con relación al 2021.

En esta administración se invirtieron 480 millones de pesos que fueron utilizados en la instalación de salas de emergencia en los hospitales Dr. Luis Espaillat, Leopoldo Martínez de Padre las Casas y Peralta. También se remozaron los hospitales, en Guayabal, Arenoso, centro sanitario de Santo Domingo y centro de primer nivel La Cuaba , así como para mejorar la infraestructura de los hospitales traumatológicos Ney Arias Lora , Hugo Mendoza y Darío Contreras. Al mismo tiempo se adquirieron generadores eléctricos para 26 centros hospitalarios con una inversión de 350 millones de pesos.

Pero SENASA no se quedó atrás. A través de diversos programas, se elevó la cobertura para enfermedades catastróficas de 1 millón a 2 millones para los 7,300 millones que cuenta este seguro. Al mismo tiempo se abrió un programa en el exterior a través de una red mixta de 9,000 prestadores de servicios abriendo 4 oficinas en New York, New Jersey, Pensilvania que ya han atendido a 3000 personas. SENASA , pues, se ha convertido en la ARS líder desvirtuando en los hechos la tesis de que el Estado es ,per se, mal administrador.

¿Picazos o realizaciones?

Como podemos observar las realizaciones del gobierno en agua potable, energía, medio ambiente, empleo, salarios y salud superaron las expectativas a pesar de los terribles constreñimientos económicos que el país tuvo que enfrentar consecuencia de la Pandemia y la guerra de Ucrania.

En la próxima entrega le daremos el jaque mate a los que todavía creen que la pava pone donde ponía y que se hacen ilusiones creyendo que el retroceso hacia un régimen de corrupción e impunidad es posible