Pedro Baños y Mike Pompeo: “Un viaje a los antípodas”

"En los últimos años he seguido teniendo la posibilidad de estar en contacto con todos los ámbitos, de escuchar las reivindicaciones de cada persona y grupo..." Me acusan de ser un revolucionario, y estarán en lo cierto", Pedro Baños, libro "La encrucijada mundial".

"Cuando miro hacia atrás, pienso que podría darle clase a Al Capone, con la diferencia de que el opera en tres distritos y yo operé en tres continentes"(general Smedley Darlington Butler, 26 de mayo de 1933", Jorge Mojfud, libro "Lo Frontera Solvaje".)

"..Pero nunca me imaginé que, ante un caso de agresión extranjera, en que estaba en juego la libertad de nuestra patria, su honor y su independencia, el Ejército podría traicionamos", presidente Jacobo Arbenz, Jorge Maifud, libro "La frontera salvaje".

Como si fuera "un viaje a los antípodas*. me permito reseñar la confesión de dos figures importantes de la rama militar. pero que en sus expresiones dejen claramente establecido que provienen de dos escuelas. y consecuentemente de dos formaciones y dos orientaciones totalmente diferentes.

"¿Cuál es el lema de los cadetes en la academia militar de West Point? No mentirás, no engañarás, no robarás ni permitirás que otros lo hagan.Pues. yo he sido director de la CIA y les puedo asegurar que nosotros mentimos, engañamos y robamos. Tenemos cursos enteros de entrenamiento para eso. Lo que nos recuerda la grandeza del experimento estadounidense"

"Desde los inicios de mi infancia castrense, allá por 1980, en la Academia General Militar me inculcaron que la principal misión de un profesional de la milicia es servir a los ciudadanos, a los compatriotas, a la sociedad en general".

La primera cita es una expresión que el escritor uruguayo, residente en Estados Unidos, Jorge Majfud. en su libro "La Frontera Salvaje", atribuye a Mike Pompeo. quien fuera secretario de Estado de Estados Unidos, un republicano de línea dura, en un conversatorio, se supone que, con estudiantes, en la Texas A8M University, el 15 de abril de 2019.En ese momento ostentaba el más alto rango del gabinete presidencial, del presidente Donald Trump.

Y la segunda cita la reproduzco del último libro titulado "La Encrucijada mundial", del escritor Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra y diplomado del Estado Mayor, de España, que de acuerdo a la breve biografía que recoge el citado texto, es un militar "actualmente en situación de reserva. pero "ha sido jefe de Contrainteligencia y seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo".

"Desde entonces, gracias tanto al dinamismo propio de la vida militar como de mis inquietudes personales, ademas de mis vicisitudes profesionales, en los últimos años he seguido teniendo la posibilidad de estar en contacto con todos los amitos, de escuchar las reivindicaciones de cada persona y grupo"... "Me acusan de ser un revolucionario, y esperen en lo cierto".

Pompeo: Su gestión en la CIA se compara con la "Alemania nazi"

Una reseña periodística de BBN News Mundo establece que "Pompeo, quien desde enero de 2017 erg el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), mantuvo un delicado equilibrio en las relaciones entre los servicios de inteligencia y Trump, quien llegó a comparar la gestión de la CIA con la "Alemania nazi"

El medio define a Pompeo como un republicano de línea dura, con una amplia experiencia en asuntos de inteligencia, de seguridad nacional y militares, un firme defensor de que se mantenga abierto el centro de detenciones de Guantánamo, junto a los métodos de tortura, que son aplicados por hombres y mujeres patriotas, defensores de su país y de la Constitución.

En su libro de memorias titulado "Nunca cedas ni un centímetros", ofrece detalles acerca de los planes y las decisiones que tomaron durante el gobierno de Trump para intentar derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, confirmando así lo que previamente había declarado John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump, quien admitió haber ayudado e planificar golpes de estado en países extranjeros.

En tanto Juan González, asesor del presidente Biden para América Latina detalló que cuarenta años atrás la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia habría estado lejos de ser una realidad, con lo que dejaba claramente establecido que Estados Unidos no lo hubiese permitido, y habría recurrido a todos los medios ilícitos para evitarlo, incluyendo el asesinato del actual mandatario