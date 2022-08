Pavel Isa prestigia al Gobierno y honrra su ascendencia

La intolerancia, el ultranacionalismo y la distorsión de la verdad son características patognomónicas del fascismo, así, el anti-haitianismo ejercido por un sector de nuestra sociedad que tiene amplia cobertura en los medios de difusión presenta, típicamente, la postura y características nazi-facistas con relación a las declaraciones responsables de Pavel Isa Contreras, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo al referirse al problema migratorio de nuestro país distorsionando las mismas.

Pavel Isa precisó muy claramante que es necesaria una real política migratoria por parte de quienes gobiernan el Estado dominicano (su Gobierno) y no es entendible de qué otra forma se puede expresar tan claramente como él lo ha hecho, reconociendo que el Gobierno (su Gobierno) que lo ha colocado en un cargo tan clave como el de Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo no ha implementado una adecuada y necesaria política migratoria general lo que corresponde a una acusación responsable de esta realidad y que podría poner en cuestionamiento el cargo que ostenta.

Pero, lo que ha molestado a los vocingleros nazi-fascistas dominicanos es que ha señalado la existencia de una corriente de odio racial que la llamó “inflamatoria“, específicamente en contra de los nacionales haitianos. Los abanderados de esta corriente acuden a menudo a hechos aislados de perversidades o hechos delictivos de nacionales haitianos cometidos en nuestro país contra sus mismos con-nacionales como contra dominicanos, pero yo me pregunto: y qué con los europeos que se quedan ilegalmente en nuestro país, comprando propiedades e instalando negocios ilícitos, y qué con europeos que estafan a empresarios e inversionistas dominicanos, y qué con europeos que ejercen violencia sexual con niños dominicanos y qué con europeos que mantienen trata de blancas llevando mujeres engañadas al viejo continente donde son explotadas de todas las formas imaginables. Qué con esos?

No, esos son blancos, esos son ojos azules y verdes, esos mejoran la raza (fuerte arraigo trujillista). Así no! La política migratoria debe regir de la misma forma sobre cualquier inmigrante ilegal sin importar su raza o su procedencia. Es como si se dijera que todos los europeos residentes en el país fuesen delincuentes. No, muchos viven con sus documentos en regla y viviendo una vida de trabajo y progreso. El inmigrante haitiano, en su gran mayoría, viene a trabajar y desea regresar a su tierra en donde dejó a sus familias. Una vez, estando en un supermercado, cuando me acerqué a la caja para pagar habían dos muchachos haitianos que evidentemente trabajaban en la construcción, mientras el de adelante pagaba dos paquetes de espaguetis y tres latas de sardinas, el más cercano a mí hablaba por su celular, al parecer con un amigo o familiar en Haití y le decía: -“Ven pa´cá, aquí la cosa ta buena, hay mucho cualto y mucho tlabajo“- Entonces me dije que uno cree que está mal hasta que conocemos a otros que están peor.

Pavel, indudablemente ha puesto el dedo en la llaga sobre su gobierno y sobre los racistas. Ya estamos viendo la reacción de los nazi-nacionalistas, ahora esperamos cuál será la reacción del Gobierno para el cual sirve el señor Isa Contreras. Esperamos que sus declaraciones sirvan para estremecer la silla presidencial y el Presidente Abinader se decida a resolver la situación migratoria como prometió en su campaña electoral.

Pavel demuestra que sus convicciones no están subordinadas a los intereses oscuros que gravitan sobre el status quo dominicano y que ejerce libre pensamiento aunque dirija un ministerio gubernamental; con esta actitud honesta y responsable, no solo habla de una integridad a toda prueba sino que honrra a las personas que le dieron la vida: Lourdes Contreras, luchadora incansable de toda la vida por la emancipación de nuestro pueblo y Narciso Isa Conde de quien no es necesario contar sus méritos, pues todos los conocen