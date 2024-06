Your browser doesn’t support HTML5 audio

30/06/2024

Cuando analizamos los resultados electorales de la mayoría de los partidos, organizaciones y movimientos politicos existentes en nuestro pais, unos 35 en total, nos damos cuentas que 26 de ellos no obtuvieron el 1% de los votos emitidos en las pasadas elecciones congresuales y presidenciales celebradas el 19 de mayo, y muchos, ni siquiera alcanzaron el 0.5% de los votos emitidos.

Podemos colegir que muchos de estos actuan como verdaderas empresas o franquicias comerciales, si observamos cual ha sido el comportamiento etico, moral, social y político de muchos de sus dirigentes, propietarios o accionista, pues ha sido muy vergonzoso, aberrante, inescrupuloso, irrespetuoso y una burla a todos los que creemos en el fortalecimiento instititucional y democrático de nuestro país y en un futuro mejor para todos los dominicanos y dominicanas.

Para muestras aquí les dejo algunos botones.

1.Todos recuerdan cómo se comportó durante la campaña electoral el General (r) Jorge Radhames Zorrilla Ozuna, presidente del Partido Cívico Renovador (PCR), cuando en presencia de los diferentes medios de comunicación, le increpó de manera burda e imprudente al Presidente de la República Luis Abinader Corona, para que jurara y se comprometiera públicamente para tomarlo en cuenta en el tren gubernamental actual y en el próximo, a cambio de su apoyo. El Presidente Abinader aceptó su petición como un corderito.

2. Pasadas las elecciones presidenciales de mayo, el señor Roque Espaillat "El Cobrador", quien fue un candidato presidencial atípico por el Partido Esperanza Democrática (PED), propiedad de Ranfis Dominguez Trujillo, le está reclamando a este último la suma de 750 mil dólares por haber obtenido el 1% de los votos en dichas elecciones. Dicha reclamación responde, según él, al acuerdo económico a que ambos habian arribado si alcanzaba este % de votos.

3. Recientemente han surgido informaciones de fuentes fidedignas de que en el Partido Socialista Verde de la República Dominicana (PASOVERD), cuyo presidente es el señor Francisco Fernández, según se ha sabido, al señor Alfredo Pulinario (Cambita), un empresario exitoso del Transporte, se le había solicitado una fuerte suma de dinero, para que este pasara a formar parte de la dirección de ese partido, el cual ha sido reconocido por la Junta Central Electoral.

Lamentablemente en el momento en que dicha operación se estaba conociendo, el señor Pulinario falleció de un infarto y no se pudo materializar dicha operación. Cierto o no, es una manera más de cómo la mayoría de partidos minoritarios actúan como verdaderas franquicias empresariales, las cuales se venden, rentan o prestan al mejor postor. Existen otros casos de negociaciones que se vienen operando en estas organizaciones, pero no tenemos espacios para más.

No es justo, que un país que está padeciendo de graves problemas económicos y sociales, con una deuda externa que luce impagable, con una gran deuda social acumulada, en el que se esté debatiendo una reforma fiscal que de seguro va a afectar a los sectores más humildes y empobrecidos, que cada vez se esté tomando más préstamos; que existan tantos derroches, continuemos financiando a tantos partidos y organizaciones políticas que no son más que puras lacras sociales, para que estos continúen burlándose del pueblo dominicano. Ya está bueno de tanta mediocridad, aún estamos a tiempo para modificar la Ley de Partidos Políticos, ahora que hablamos de reformas. Que asi sea.