Parquéate bien necesita reformularse

No tengo dudas de la capacidad y las buenas intenciones de quienes diseñaron y comenzaron a implementar el plan Parquéate bien en el Ensanche Naco, pero como estamos acostumbrados, parece que nuestras autoridades se cansan y todo sigue tal cual, por lo que considero que ese proyecto debe reformularse para que con los mismos recursos lograr buenos resultados; que no suceda lo mismo que con los motoristas que se enfocaron solamente en que usaran el casco protector.

Para los fines de este artículo al Ensanche Naco a que me voy a referir es el área comprendida entre las avenidas Kennedy, Ortega y Gasset, 27 de Febrero y Tiradentes.

Voy a diario al Ensanche Naco pues ahora tengo mis oficinas en ese sector y como ya no están de manera permanente grúas y agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, cada quien hace lo que mejor le parece y el caos ha permanecido, pues aún con el plan el tránsito no mejoró de forma notable. (Debo admitir que el 14 de febrero, día del amor y la amistad, vi dos grúas de AMET subiendo sendos carros). Por la poca área que cubre Naco, uno o dos policías con un talonario de multas, todos los días, me parece que serían más efectivos y rentables que grúas esporádicas. Supongo que la Ley contempla que se deje una multa en el parabrisas de los autos.

Al mismo tiempo, debe iniciarse un plan de educación sobre la Ley de tránsito y sus normas, la única opción para obtener buenos frutos a mediano y largo plazo. Por ejemplo, con un video o presentación bien diseñados visitar todas las empresas y negocios que hay en el sector para refrescarles a los ciudadanos lo que conocíamos como la Ley 241, por supuesto, esto debe extenderse a todo el país. Pongo mi caso de ejemplo: saqué mi licencia de conductor en el 1972; ¿me podré recordar de todo su contenido sin nunca haber recibido una actualización? Evidentemente que no. Habremos ciudadanos que nos esforzamos por cumplir leyes y normas, pero a otros le importa poco, es más, les gusta hacer lo que mejor les parece porque saben que no hay consecuencias.

Naco tiene un diseño urbanístico que trunca las calles, lo que hace más difícil la circulación vial, aún sean en un solo sentido. Por ejemplo, la Av. Gustavo Mejía Ricart tiene solo dos calles que la cruzan, y una es de apenas dos o tres cuadras: Juan Paradas Bonilla y Luis Alberti; a la Tetelo Vargas solo la atraviesa la Luis Alberti, por lo que la circulación norte sur es complicada, lo que evidencia la falta algunas calles de doble sentido en las cuales debe imponerse a rajatablas la prohibición de no estacionarse para que en la práctica sean calles de circulación en ambos sentidos, valga la redundancia. Dos de esas, a modo de ejemplo, son la calle Luis Alberti y Frank Félix Miranda. Esta última es tan ancha que hasta con estacionamiento en un margen tendría dos espaciosas vías de circulación. También debieran ser en ambos sentidos los tres segmentos de calles comprendidos entre la Ave. Kennedy y la calle Dr. Heriberto Peter; eso le daría agilidad al tránsito, por supuesto, sin estacionamiento en ninguno de los márgenes.

Por su alta densidad poblacional y mas torres habitacionales en construcción sin, presumo, la cantidad de estacionamientos para la familia de hoy, la concentración vehicular es alta y caótica, sumada a la poca cooperación de los ciudadanos, ya que de un tiempo a esta parte en el país se desató la paranoia de llegar primero, no importa cómo. En vista de que en el plan citado estuvo involucrado el Ayuntamiento, que debiera dirigir todo lo que tenga que ver con el Distrito Nacional, es pertinente que el departamento de Planeamiento Urbano no apruebe los planos de construcción de ningún proyecto que no satisfaga holgadamente los requerimientos de estacionamiento de hoy en día pues si no estaremos alimentando los problemas del tránsito en forma de una espiral interminable.

Para que la prohibición de estacionamientos en las calles no encuentre como excusa que no hay estacionamientos, el Ayuntamiento debe adquirir algunos de los solares que aún quedan disponibles y construir estacionamientos con sistemas mecanizados que son los de más rápida construcción.

Que lo que se ha hecho y sugiero para Naco se aplique también en todos los demás sectores de la ciudad, que padecen los mismos problemas