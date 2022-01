¿Para qué escribo?: 83 preguntas sobre la inclusión

¿Cómo lograr la inclusión radical de las personas con discapacidad en República Dominicana? ¿Puede acaso una columna digital de 800 palabras a la semana provocar algún cambio? ¿Cuál es la meta? ¿Sensibilizar? ¿Concientizar la mente de al menos una persona? ¿Hacer que mucha gente medite al respecto? ¿Pueden 48 artículos al año cambiar el destino de las personas con discapacidad? ¿De un país? ¿De su conciencia? ¿Para qué escribo? ¿Para quién? ¿Con qué motivación? ¿No sugiere la historia una y otra vez que no le interesa la discapacidad? ¿Estoy nadando contra la corriente? ¿Pueden 4 artículos mensuales influir en el comportamiento de millones de personas que habitan en este país? ¿Hay tanto de qué hablar? ¿Por dónde comienzo? ¿Por el programa secreto en la Alemania nazi que asesinó cientos de miles de personas con discapacidad? ¿O sería mejor hablar sobre cuántas personas con discapacidad han muerto a nivel global por tortura y discriminación? ¿Cuento sólo a nivel nacional? ¿Escribo sobre el paternalismo de los gobiernos dominicanos? ¿O específicamente sobre su tokenismo? ¿Cuál es la meta? ¿Abrir las mentes de quienes reciben estas palabras? ¿Abrirlas para qué? ¿Acaso no es de dominio público todo lo que voy a comunicar? ¿Acaso no es obvia y descarada la discriminación? ¿Y qué hacen sus testigos? ¿O debería llamarles cómplices? ¿Qué hacen al respecto? ¿Mirar con frialdad al otro lado? ¿Seguir con su vida? ¿Leer este artículo y compartirlo? ¿O es que no hay testigos? ¿Es que no saben? ¿Es que nadie en República Dominicana conoce aunque sea un poco lo que enfrenta día a día una persona con discapacidad? ¿Nadie conoce un poco lo que enfrenta día a día una mujer con discapacidad? ¿Nadie tiene una persona vecina con discapacidad? ¿Nadie conoció alguna compañera estudiante en la escuela? ¿No? ¿Quizás en la universidad? ¿Tampoco? ¿En las calles no se ven? ¿Y nadie se pregunta por qué? ¿República Dominicana alega ignorancia? ¿Nadie sabe nada? ¿Y quiénes legislan? ¿Es que no han leído la Constitución Dominicana en su Artículo 39 sobre el derecho a la igualdad sin discriminar por discapacidad? ¿Y el Art. 58 sobre la protección de las personas con discapacidad? ¿Y la Ley 5-13? ¿Quién es responsable de que esta ley funcione efectivamente? ¿Hasta cuándo los cargos relacionados a discapacidad seguirán siendo ocupados por favores políticos? ¿Cómo es que gobiernan desde tan lejos en esos grandes autos con ruedas que despegan y se van volando? ¿Y desde aquellas alturas alcanzarán a ver a las personas usuarias de 1 sillas de ruedas, a las personas ciegas, y a todas las personas que viven encarceladas porque no hay aceras accesibles ni formas de acceder de una calle a otra para ir a trabajar o a estudiar? ¿Para qué escribo? ¿Cuál es mi intención? ¿Atacar a los gobiernos? ¿Atacar el discurso de “sostenibilidad” del sector privado?¿Es coincidencia o consecuencia? ¿Y los delincuentes funcionarios públicos que se benefician de discriminar? ¿Quiénes son? ¿Quiénes se lucran de la discapacidad? ¿Cuál es el costo de la discriminación en las escuelas? ¿Cuántas personas intérpretes de lengua de señas hay en nuestro país? ¿Cuál es el costo de dividir la educación y separar a las personas con discapacidad? ¿Por qué no existen escuelas para todas las personas? ¿Cuántas personas con discapacidad hay graduadas de la universidad? ¿Cuál es el costo de la exclusión laboral? ¿Cuántas personas con discapacidad empresarias hay en nuestro país? ¿Cuál es el costo de la inclusión? ¿Cuál es el costo de la exclusión? ¿Cuánto le cuesta una rampa al gobierno? ¿O a una empresa? ¿Y la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la cual somos Estado parte?

¿Es todo pura mierda?

¿Cuánto vale la vida de una persona con discapacidad? ¿Cuánto vale la vida de una persona “sin” discapacidad? ¿Hasta dónde más debe llegar esta cultura anti-Discapacidad? ¿Sería totalmente inútil escribir aproximadamente 38,400 palabras para compartir con una humanidad tan inhumana? ¿Sería una pérdida de tiempo insistir? ¿Realmente serviría de algo seguir luchando? ¿Para qué escribo?

¿Perdemos la esperanza? No.

Para no perder la esperanza. Para eso escribo.

https://youtu.be/ClldwZDsrtc