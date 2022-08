Over: valoración política

¿Es Over una novela trujillista? El perfil político e ideológico de Ramón Marrero Aristy, quien, sin duda alguna, es ­‘un escritor de profunda sensibilidad social’, Over publicada dos años después del genocidio de haitianos en 1937, cuando la ‘Era del Jefe’ estaba plenamente consolidada, provoca la importante pregunta de este artículo. Este tipo de interrogante determina respuestas de sí / no. Primero veámos a los que entienden que Over es una novela trujillista. Bruno Rosario Candelier: “Trujillo lo único que deseaba en sus parciales era la lealtad a su persona y a su régimen de gobierno, y no fiscalizaba otra cosa. Eso explica el fenómeno de Over , una novela que cuestiona el sistema en plena dictadura y que retrata una de sus crueldades contra la humanidad, como era la explotación descarnada de los braceros y empleados en los bateyes azucareros. Over, sin embargo, circuló libremente durante el trujillato en vista de que su autor, Marrero Aristy, era uno de sus servidores”.

Andrés L. Mateo analiza la narrativa de Marrero, su premisa es que: “Ni Perfiles Agrestes, de 1933, ni Balsié, de 1938, ni Over, de 1939, son exclusivamente textos narrativos”. Según él es evidente que en Over “hay un significado redentorista que se inscribe en esa totalidad articulada y finalista de la ideología trujillista”, y, si en el relato de Over aparece la crítica social, esta crítica no alcanzó al régimen trujillista, por el contrario. Mateo encuentra una “articulación explicita” de Over “con el suceder real de la política trujillista de nacionalización de los centrales azucareros” / “la novela de Marrero coincide con la historia en movimiento”, en Over Marrero “esculpe su vívido retrato no desde las condiciones sociales denigrantes, sino desde su riqueza interior, y se vincula conflictivamente con un orden histórico particular”: “Y a ello se atribuye que un texto de ese nivel crítico de lo social, tuviera tanto éxito en el despotismo”.

Michiel Baud reconoce que Over contiene una “dura crítica al sector azucarero” y que después de la publicación “el régimen se acercó” al escritor: “La publicación de esta novela en este momento no fue fortuita. Trujillo pudo aprovecharse directamente de su dura crítica al sector azucarero para aumentar su presión en los ingenios extranjeros (…) el discurso nacionalista de Marrero ayudó en los esfuerzos de Trujillo de hacerse cargo de las grandes compañías norteamericanas”, sugiere que es muy probable que la publicación de la novela fuerera el punto clave en el paso de Marrero al trujillismo.

Otros piensan que Over no es propiamente una novela trujillista. Medar Serrata le hace a Over una “una lectura alegórica, su tesis es que en la novela Trujillo “no aparece literalmente en la novela” / “en ningún momento se nombra directamente a Trujillo”, no obstante; encuentra “alusiones al dictador”, lo que provoca una “invisible presencia del dictador”. Según Serrata “la figura del dictador es evocada en el personaje del padre de Daniel Comprés” / “el padre de Daniel, el señor Lope Comprés, interpretaría en el plano de la ficción el papel que en el plano de la realidad histórica le otorgaban los constructores del discurso oficial al generalísimo Trujillo” / “la relación entre el padre de Daniel y Trujillo tiene su base en el contenido material de la representación de ambos: uno como personaje de una ficción literaria; el otro como personaje de una ficción historiográfica” / “La descripción de Lope Comprés guarda una asombrosa semejanza con la imagen que ofrecen algunos biógrafos de Trujillo” / “Las historias de Trujillo y Lope Comprés tiene varios elementos en común. En ambos casos hay una relación conflictiva que los lleva a lajarse de la casa paterna. Ambos emigran al Este (…) tanto Trujillo como Lope Comprés se sobreponen al abandono paterno. Finalmente, en ambos retratos hay (…) un componente sexual que los confirma en su condición de machos y caudillos”.

Ahora bien; Medar sostiene que la novela “adquiere el sentido de una denuncia”, en un pasaje de Over en el que se toca el tema de la justicia “se condensa la negación de los mitos fundamentales del trujillismo”, en el pasaje relativo al estallido social “se contradice el mito de la paz trujillista” / “Marrero rechaza el mito del nacionalismo trujillista”. En Over “hay implícita una acusación de complicidad por parte de las autoridades” con el central, al mismo Trujillo “se le reprocha el haber abandonado a sus hijos”. Consecuentemente, para Medar Serrata Over tiene “carácter subversivo” ya que “ofrece una crítica severa de la condiciones de explotación a que eran sometidos los trabajadores de los centrales azucareros de la República Dominicana en momentos en que los intelectuales al servicio del dictador (…) proclamaban el nacimiento de una “Era” de desarrollo económico y de justicia social”. De este análisis se deduce que Over, por su “carácter subversivo”, es una novela antitrujillista.

José Enrique García afirma que Marrero: “Desde su juventud mostró interés por las ideas socialistas (…) Esos ideales lo llevaron a identificarse con los sectores desposeídos, especialmente con los campesinos y obreros”. Desde ese enfoque valora a Over como una novela comunista: “la novela es (…) la puesta en práctica (…) del proyecto socialista universal. La aplicación de la teoría marxista en una historia novelada”. José Marmol entiende que “conocida la militancia trujillista de Marrero ‘hay que tener cierto cuidado con pecar de siervos ilusos de la mitificación de la figura del escritor, al pretender asignarle, a lo largo de su vida a la sombra del trujillito, unos ideales socialistas que se esfumaron con la efervescencia juvenil y con la obra de ficción, y que, sólo como reminiscencia posmortem van a relucir, respecto de la figura del autor”.

Para José Marmol “es cierto que la obra de ficción de Marrero Aristy encierra (…) una aguda y descarnada crítica ideológica de la realidad socioeconómica y política de los años 30’, considera que la narrativa de Over está ‘en oposición a la retórica grandilocuente y monumentalista del aparato ideológico militar, político y cultural que pondrá en marcha la dictadura trujillista’, para Marmol, en lógica deducción, Over no es una novela trujillista.

En nuestra opinión, Over no es una novela trujillista, varias son las razones que la fundamentan, Giovanni Di Prieto afirma que “más específicamente” trujillista es “aquella novela que trata del régimen de Trujillo, alaba la obra del dictador y repite todos los lugares de la propaganda de la Era” / “la novela trujillista es de una estampa fascista”. La novela trujillista tiene como rasgo esencial el culto a Trujillo y la propaganda su régimen despótico, rasgo que en Over no aparece, en la obra Trujillo no es la figura central, el jefe y líder providencial, constructor y creador de la nación y el Estado dominicano, el ‘Padre de la Patria Nueva’ ni la novela está al servicio de la propaganda apologética del despotimo trujillista.

Se debe anotar que, sin duda alguna, la novela registra un pensamiento político crítico nunca antes alcanzado por la narrativa dominicana, la primera es la crítica a la explotación ejercida sobre nuestro pueblo por el sistema colonia l español: ‘Estos países son tierras de promisión para los blancos. Ayer esclavizaron a los indios, los despojaron de sus tierras y su oro, violentamente, y les dieron muerte cazándolos como perros, porque entonces las las cosas se hacían de esa forma. Hoy vienen a despojarnos y a servirse de nosotros, “solicitando” permisos de los gobiernos -respaldados por su gran nación - para inversiones “que favorecerán al país”, pero el fin y los resultados son los mismos. Ya no traen negros del África, porque no hay necesidad de ir a buscarlos tan lejos, ni de pagarlos tan caros. Las ideas del Padre las Casas se pueden seguir predicando con haitianos y cocolos alquilados’.

La otra es, la severa crítica al capitalismo azucarero, base de la economía y de la dominación norteamericana, Trujillo el aliado más poderoso, __. La más contundente, profunda y grave es la denuncia de ‘la forma de explotación y de la organización del negocio’, la obra ‘estudia un aspecto de la explotación del hombre por el hombre y algo de lo que representan, para nuestro desmedro, los intereses norteamericanos en la industria azucarera’, la novela es ‘la denuncia de la explotación de los hombres que sudan y mueren en una finca’, en otras palabras ‘la novela puede leerse como una crítica al poder hegemónico de los Estados Unidos’. Esta explotación capitalista es continuidad histórica del sistema colonial.

Y, en Over se denuncia la complicidad del gobierno con ‘esta república que es el central’, que tiene leyes y reglamentos que parecen ‘salido del Poder Ejecutivo en forma de decreto, o hubiera sido elaborado en el Congreso nacional y convertido en ley’. La gran compañía hasta posee su particular policía y un eficiente sistema de espionaje ejercido por los mismos empleados: ‘ningun espionaje es tan eficaz como este de la finca, donde el empleado de la finca tiene que ‘llevar la lengua en el bolsillo’, en las fincas impera el ‘Maraton del hambre’, los peones, ‘verdaderos cascarones de hombres’, orinan sangre: ‘se vacían en sangre por el ano, presas de la disentería’, mueren de hambre, podridos de enfermedades, tuberculosos, y todo lo eso ocurre ‘ante la indiferencia de todos los poderosos’.

Pero, a ‘los poderosos’ se les advierte que podría llegar ‘el día de la venganza de las masas’: ‘Los gobiernos castigan a los deseperados que matan a los explotadores, pero a quienes deberían castigar es a estos capitalistas sin entrañas. ¡Cegados por la fiebre de atesorar dinero, y empecinados en conceptos de superioridad racial, explotan, oprimen y siembran tal rencor en los hombre, que cuando el día del estallido inevitable llegue, la venganza de las masas lo arrastrará todo como un huracán!

Ese nivel de denuncia social nos permite afirmar que en Over Marrero Aristy deviene un ‘hombre de pensamiento hambriento de justicia’ / ‘un hombre de clara de alta conciencia social y política’, está entre los ‘hombres de firme conciencia social y política’, en la novela ‘arde la llama (…) de la cólera social de un pueblo que ha encontrado, por fin, una boca valiente para protestar’, que ciertamente la novela tiene ‘carácter subversivo’.

Es históricamente cierto que en el momento en que Over se publica, Trujillo procuraba desplazar a los yanquis de la industria azucarera y así convertirse en el más importante miembro de la oligarquia de la sacarosa del país, sin embargo; también es cierto, tal como la señala Odalís Pérez, que Over fue ‘excluida del programa cultural y educativo del gobierno de Trujillo’.

Obras consultadas.

