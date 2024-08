"Mark Zuckerberg, Bill Gates o Elon Musk constituyen parte de este nuevo poder mundial, capaz de generar un totalitarismo de redes en medio de la transición del capitalismo analógico al capitalismo digital Así, los nuevos golpes de Estado se podrán llevar a cabo sin disparar un solo tiro Ese es el verdadero peligro al cual nos enfrentamos", comentó Marcos Ritman Rosenmann en su artículo "Los golpes de Estado de ayer y hoy en América Latina", publicado en el digital Cronicón.

Contexto de la Coyuntura Política en Venezuela

En el contexto de la reciente coyuntura política electoral y post-electoral en la República Bolivariana de Venezuela, los medios internacionales desempeñaron un papel destacado, en que convergieron poderes nacionales y globales en una campaña de desinformación que presentaba a la República Bolivariana de Venezuela como sumida en una profunda inestabilidad política y social.

De esa manera, se buscaba obtener apoyo y legitimidad para la materialización de los actos violentos post-electorales que se produjeron en varios sectores del país suramericano, lo que fue denunciado por el candidato de oposición José Brito, cuya propuesta estaba sostenida en cuatro partidos: “ahora confirmo mi sospecha de que en esta contienda hubo un sector que no tenía un plan electoral, pero sí tenía bien claro un plan insurreccional”

Al mismo tiempo, deploró la ausencia del principal candidato de oposición, Edmundo González Urrutia, y aunque no lo mencionó por su nombre, dejó claro que su referencia al "sector que no tenía un plan electoral, pero sí tenía bien claro un plan insurreccional", se dirigía al candidato de la Plataforma Unida Democrática y a la líder de esa integración, María Corina Machado

Abandonar el Tutelaje Extranjero y Construirse como Fuerza Electoral

Hoy mucha gente, dentro y fuera de Venezuela, incluyendo tradicionales adversarios, le dan la razón a la dirigencia chavista, que desde hace décadas viene advirtiendo que la extrema derecha, fragmentada, ahora matizada y radicalizada por un sector fascista, nunca ha tenido un plan electoral y que solamente se ha preparado para "cantar fraude" en lugar de articularse para ganar el poder por la vía electoral

Sin embargo, muchos entienden que cuando los sectores políticos que adversan al gobierno optan por la vía electoral, previa preparación, les ha ido bien En esta oportunidad, aunque fueron derrotados, lograron un 48.04% de la participación, "un porcentaje alto e importante y nada despreciable para construir a mediano plazo una articulación que, en las elecciones regionales y la elección de la Asamblea Nacional, podría garantizarse una alta cuota de representación"

De ese 48.04% que logró la oposición en las pasadas elecciones, la ultraderecha nazi-fascista anti-venezolana tiene 43.18%, mientras que la derecha socialdemócrata posee apenas un 4.86%, "que si asumieran una agenda política propia sin tutelaje extranjero, viviríamos tiempos de paz, de reconocimiento y de una sana lucha por el poder, con posibilidades reales de llevarse la mitad de las gobernaciones, de las alcaldías y el parlamento nacional en los venideros comicios de medio término"

Manipulación Mediática de la Opinión Mundial

“Rafael, yo lamento no acompañarte Vete tú solo porque no podemos correr el riesgo de que dejemos huérfanas a nuestras hijas y nuestro hijo… y a nuestros nietos y nietas sin su abuelo y sin su abuela”, me dijo mi esposa Berta, como si me estuviera despidiendo para siempre, y aunque me conmovió, por mi mente no pasó la posibilidad de desistir del acompañamiento electoral al que estaba invitado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La decisión de mi compañera, que me llenó de una anticipada nostalgia me hizo recordar un pasaje de una novela histórica rusa titulada “El destino de un hombre”, en el que la esposa de un soldado, al despedirse en las escalinatas del avión a donde acudió a despedir a su esposo que, como soldado, marcharía al frente de batalla, compungida y al borde de estallar en llanto, le expresó… “Mi sentimiento de mujer me dice que tú y yo jamás volveremos a vernos”.

Al igual que mi compañera, el mundo había sido ganado por la estrategia mediática manipuladora que, en el contexto de la coyuntura política electoral y post-electoral en la República Bolivariana de Venezuela, los medios internacionales desempeñaron un papel destacado, en el que convergieron poderes nacionales y globales en una campaña de desinformación que presentaba al país sudamericano como sumido en una profunda inestabilidad política y social, que ponía en peligro la celebración de las elecciones presidenciales que se efectuaron tranquilamente el 28 de julio pasado, “porque ese era el proyecto del gobierno del presidente Nicolás Maduro”.

Testimonios, sentimientos y reacciones similares pudimos constatar con decenas de veedores y observadores internacionales de los cinco continentes invitados por el Consejo Nacional Electoral, el Partido Socialista de Venezuela y aliados, así como por partidos de la oposición y de organizaciones sociales, que sus familiares, desde sus respectivos países, recibían el mismo clamor: “salgan de ahí… ustedes no se dan cuenta de que están en medio de una guerra”.

Se hizo popular en el chavismo, y la escuchamos en gente común del pueblo, una frase que es muy popular en Venezuela entre los jugadores de dominó, y que como muestra de seguridad de la victoria electoral la proclamaba la torda roja: “quien tiene la mano ganada no cierra el juego”, con lo que el oficialismo llevaba al ánimo de la población la seguridad de que bajo ninguna circunstancia pretendía suspender el certamen cívico.

Compartíamos esas reacciones de nuestros familiares en cada rincón del mundo, porque sabíamos que se trataba de una estrategia mediática de la oposición hacia el exterior para justificar la violencia post-electoral, porque en lugar de tensiones y disturbios callejeros, observábamos un ambiente tranquilo: calles transitadas, el comercio florecía, los establecimientos, incluidos aquellos que venden bebidas alcohólicas antes de la ley seca, funcionaban normalmente, los parques estaban llenos de visitantes y las tiendas atendían a numerosos clientes, desmintiendo las afirmaciones de caos que circulaban a nivel internacional

Reflexión Final

Es fundamental reconocer la complejidad de la situación política en la República Bolivariana de Venezuela, así como la influencia de factores internos y externos en la dinámica electoral y post-electoral, en el que interactúan intereses nacionales e internacionales, combinado con estrategias de desinformación, patrocina por la mediática al servicio de los grandes poderes globales.

A pesar de las diferencias ideológicas y políticas, es crucial fomentar el diálogo y la comprensión mutua para lograr una resolución pacífica y duradera de los conflictos, entre los venezolanos, sin que los poderes externos, sobre todo, Estados Unidos, se auto asigne la misión de árbitro electoral, en una grosera intervención que ofende la soberanía de ese país