Observaciones e interrogantes sobre el Censo Nacional de Población 2022 (3)

La cartográfica y la segmentación

Uno de los productos más importantes de los censos de población y vivienda es el marco censal o lista de las unidades habitacionales agrupadas cartográficamente en segmentos, áreas de supervisión y polígonos, el cual sirve de marco muestral a las encuestas. La segmentación censal es un proceso técnico complejo que debe ser realizado la Dirección de Cartografía conjuntamente con la Dirección del Censo, teniendo en cuenta no sólo la carga mínima de trabajo de un empadronador en el censo, sino asuntos metodológicos relativos al muestreo de las encuestas que a posteriori se realicen.

Dado que en la nueva gestión de la ONE se ha reestructurado la segmentación de la cartografía, aumentando significativamente el tamaño de los segmentos, cartógrafos y demógrafos con pericia en muestreo han cuestionado la validez de un marco muestral con unidades finales de muestreo tan grandes, pues aumentarían enormemente los errores de muestreo de las muestras.

El uso de dispositivos móviles en la recolección y captura de los datos: ventajas y riesgos

La ONE ha estado publicitando el Censo 2022 como el primer censo tecnológicoen la historia censal de RD, enfatizando las ventajas que tiene el uso del DMC (tableta) en la entrevista, en la captura, en el manejo de la cartografía digital y en el procesamiento de los datos.

Es cierto que la utilización de DMC brinda una serie de ventajas, entre ellas, una mayor calidad y una mejor oportunidad en la recolección del dato, la eliminación del uso del papel (y sus costos involucrados), el uso de dispositivos para guiar al empadronador en el flujo de preguntas (los “saltos” entre las preguntas) -eliminando la posibilidad de hacer preguntas que no correspondan (no se aplican) y disminuyendo la posibilidad de omitir preguntas específicas para ciertas subpoblaciones-,el apoyo al mostrar textos de ayuda en la pantalla y permitir la programación de chequeos de inconsistencias entre las preguntas.

Sin embargo, los DMC también presentan algunas desventajas, entre las cuales se pueden mencionar, la necesidad de mayor capacitación a los empadronadores en su uso (algunos de ellos podrían, inclusive, no adaptarse totalmente al uso del dispositivo) y que los dispositivos no siempre se pueden usar, ya sea por razones de seguridad del censista en zonas peligrosas o por necesidad de cargar baterías de duración limitada, las cuales deben ser adquiridas previamente, en cantidad excedente debido a las pérdidas o desperfectos, al igual que los protectores y cargadores.

Se recomienda que cada INE debe ponderar a fin de saber si el valor agregado -que aporta la innovación tecnológica para mejorar la calidad, oportunidad y cobertura-, es suficiente versus los costos y riesgos asociados. Para los casos de imprevistos por daños o robos, se recomienda diseñar e implementar mecanismos de supervisión sobre los DMC relacionados con el cuidado de los bienes estatales, considerando a la vez lo lento que puede ser el proceso de reemplazo de los DMC debido a las pérdidas por robos, daños o defectos de fábrica.

Si bien la mayoría de países en la región los INE se han decantado por el DMC, su aplicación en diez países latinoamericanos que han realizado el censo o tienen programado llevarlo a cabo durante el segundo quinquenio de la ronda de 2020 aún requiere de evaluación y ajustes, ya que son varias las dificultades de índole técnica y de implementación que deben resolverse. Colombia, por ejemplo, experimentó algunas de ellas, y su experiencia puede ayudar a los países que estén innovando en este sentido.

En cuanto a los desafíos que se presentan al momento de utilizar este método de captura, los países que han utilizado DMC se señalan los siguientes:

Habilidades tecnológicas del personal de recolección

Infraestructura tecnológica de los INE.

Asumir por defecto menores tiempos para presentar resultados.

Empadronadores y supervisores calificados que presentan dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías.

Si bien el énfasis principal está en el diseño e implementación correcta del formulario en el DMC, se recomienda que un factor clave que se debe considerar es el o los aplicativos de gestión y monitoreo de la implementación y operativo censal elaborados dentro de una plataforma.

En cualquiera de las formas de transmisión de datos que se emplee, ya sea a través de la red o datos móviles o mediante un cable desde un dispositivo de almacenamiento, se debe asegurar su encriptación para cautelar la privacidad de la información, junto con asegurar su integridad. Este proceso, si no ha sido bien probado, puede inducir a errores por la “transformación del dato” y la pérdida de información. Es importante que se prevea una determinada forma de cautelar el primer dato, a manera de respaldo e inclusive de uso posterior, a la vez que sirva para el control de calidad y evaluaciones posteriores.

Esperemos que en la ONE se haya evaluado rigurosamente las condiciones técnicas y de recursos humanas reales, así como las sociales y culturales de la población, para poder implementar con relativo éxito las innovaciones tecnológicas en los procesos de recolección de información del Censo. Una importancia cuestión que señalan los expertos es que “Aun cuando se recurra a estrategias híbridas, al combinar métodos de recolección en papel, mediante DMC, a través de entrevistas telefónicas o por Internet, debe tenerse sumo cuidado, por cuanto cada metodología exige distintos diseños, planificaciones, formas de capacitación y procesos de control de calidad y cobertura, así como un análisis de coherencia entre ellas, lo cual incrementa la complejidad propia del censo”.

El reclutamiento y la capacitación del personal de campo: el talón de Aquiles de los censos dominicanos

El reclutamiento y la capacitación del personal de campo es una actividad y un momento censal crucial para el éxito de un censo. Desafortunadamente, la capacitación en los censos dominicanos ha sido tradicionalmente de muy corta duración, salvo en cierta medida el Censo 2010. En apenas unas pocas horas se ha pretendido enseñar los conceptos básicos de un censo, el adecuado manejo de la boleta y del material cartográfico y otros aspectos metodológicos y de orden logístico. El procedimiento de capacitación en cascadas, utilizado al menos en los últimos tres censos -primero se capacita un pequeño grupo que a su vez entrena a los instructores nacionales, y estos a todo el personal de campo- parece no haber sido el más eficaz. Es plausible atribuir a deficiencias en estas habilidades del personal censal buena parte de responsabilidad en la omisión y los errores de contenido en los censos dominicanos, si bien no se ha evaluado con rigurosidad el desempeño del personal de campo.

En la formulación del Plan de Capacitación Censal la ONE debió tener en cuenta los problemas cognitivos de los estudiantes dominicanos en el aprendizaje en la enseñanza inicial, básica, media y superior y los bajos niveles de cultura estadística de la población en general, pese a los satisfactorios niveles de colaboración de los dominicanos en las encuestas.

Es recomendable el mejoramiento de los perfiles de los capacitadores contratados para instruir a los capacitadores de empadronadores, la implementación de la capacitación en cascada (integrando algunos perfiles en los últimos niveles), la combinación de las modalidades b-learning (modalidad semipresencial de estudios, que incluye tanto formación no presencial como formación presencial), e-learning (educación virtual a distancia, mediante canales electrónicos, en especial Internet, utilizando para ello herramientas o aplicaciones digitales) o presencial adaptadas a las características y necesidades del país y su diversidad y la adecuada y continua supervisión del proceso. Así mismo, la elaboración de manuales con instrucciones específicas para el desarrollo del trabajo de campo, el uso de ayudas audiovisuales y didácticas y diversas técnicas de enseñanza, el uso de todas las metodologías en línea actualmente disponibles como instrumentos de aprendizaje, la inclusión de talleres de sensibilización para mejorar las habilidades del manejo conceptual y formativo en el tema étnico de los formadores de instructores y personal capacitador del primer nivel.

Los seculares atrasos en los pagos al personal contratado del censo

Uno de los hechos que más afectado la imagen y credibilidad de al menos los últimos censos tres censos nacionales son los enormes retrasos en los pagos de los viáticos a empadronadores, supervisores y encargados de polígonos. La ONE ha informado que el sistema de pago será automatizado, sin embargo, de acuerdo con informaciones oficiosas, recientemente han renunciado a los trabajos en el censo unos 15 cartógrafos por falta de pago. De la ONE no honrar a tiempo los compromisos de pago con el personal contratado para el censo detonará una bomba de tiempo con consecuencias impredecibles para el Censo 2022 y la institución.

Interrogantes sobre el Censo 2022

En relación con la campaña de información y sensibilización

¿Cuál es la es la estrategia y plan de campaña educativa de la ONE con objeto de despertar el interés del público en general y lograr su colaboración, explicar los motivos de las preguntas incluidas en el cuestionario y ofrecer cierta orientación acerca de la forma de responder a tales preguntas? ¿Dispone la ONE de una estrategia y plan de comunicación y sensibilización para disipar los temores acerca de los propósitos del censo y neutralizar la difusión de bulos en las redes sociales contra el Censo?

Sobre el reclutamiento y la capacitación

¿Cuál ha sido la metodología de reclutamiento del personal de campo? ¿Cuáles han sido los perfiles establecidos o deseados y cuales realmente logrados en el proceso de reclutamiento? ¿Cuál es la estrategia y metodología de capacitación al personal de campo que está implementando la ONE? ¿Cuál es metodología y contenidos conceptuales y prácticos de la capacitación a los instructores o capacitadores, empadronadores, supervisores y encargados de polígono en el manejo de la boleta, la cartografía y el DMC?? ¿Por cuáles modalidades y medios se impartirá la capacitación? ¿Cuáles son los contenidos de la capacitación en el uso del DMC? ¿Cuáles y en cuántos días se tiene previsto la ONE capacitar a los instructores o capacitadores, empadronadores, supervisores y encargados de polígono en el manejo de la boleta censal, de la tableta y la cartografía? ¿Cuáles recursos didácticos se utilizarán? ¿Qué tipo de prácticas se implementarán durante el proceso de capacitación?

Sobre la nueva tecnología (DMC) de entrevista y captura de los datos

¿Ha realizado la ONE las pruebas suficientes del aplicativo para la captura y transferencia on line de los datos recopilados con los DMC en términos de los volúmenes de datos, los flujos de información, evaluación y mitigación de riesgos, etc.)? ¿Cuántas pruebas de auto empadronamiento se han realizado? ¿Se tiene previsto una encuesta postcensal de evaluación de la cobertura? ¿Ponderó la ONE suficientemente a múltiples factores que interviene en el uso del componente tecnológico en la captura de los datos mediante DMC a fin de saber si el valor agregado —que aporta la innovación tecnológica para mejorar la calidad, oportunidad y cobertura—, es suficiente versus los costos y riesgos asociados? ¿Se ha completado el proceso de adquisición de todas las tabletas necesarias con un margen por encima del mínimo necesario para cubrir perdidas, robos y otros imprevistos? ¿Cuántas versiones del aplicativo o programas instalados (apps) en los DMC se han realizado?

¿Posee la ONE un plan de contingencia y protección adecuado en integridad, confiabilidad y disponibilidad de los DMC y sus aplicativos? ¿Cuenta la ONE como parte de la estrategia operativa, para los casos en que se presentara alguna problemática que impidiera el uso de los DCM o que se presentara una falla en alguno de ellos, de un plan de emergencia para dotar a la estructura de instrumentos de captación impresos que cuente con un código QR único, que permitirá identificar de manera individual cada instrumento y asociarlo al área geográfica correspondiente y a las viviendas, con la intención de tener mayor control en la cobertura geográfica?. ¿Ha desarrollado la ONE una aplicación web que permita de integrar información para el seguimiento y control del operativo de campo, desde las actividades de preparación hasta el flujo y control de los datos captados, permitiendo dar seguimiento a: i) la distribución de materiales, ii) el reclutamiento y selección de personal, iii) gestión de los dispositivos de móviles, iv) contingencias e incidentes operativas, .v) integración de datos recibidos de campo, y vi) avance y cobertura del Levantamiento?.

Con respecto a la segmentación cartográfíca

¿cuáles opciones tiene previsto implementar la ONE para enmendar el problema de los tamaños exagerados de los segmentos censales y así corregir el marco censal?

Recomendación

De resultar negativo el balance en las respuestas de la ONE a estas interrogantes y ratificar la fecha del operativo censal, el Censo 2022 se levantaría en un escenario de alto riesgo de presentación de graves problemas de orden gerencial, metodológico, tecnológico y logístico que muy probablemente se traducirán en elevados niveles de omisión y de errores de contenido (calidad) que invalidarían los resultados censales, como ocurrió con el VII Censo Nacional de 1993.

En aras de evitar esta posible deriva catastrófica del Censo, lo más racional, sensato y juicioso sería la posposición del levantamiento censal para el primer o segundo trimestre del próximo año 2023, de manera que la ONE pueda realizar las reestructuraciones, correcciones y ajustes necesarios que garanticen el éxito del Censo 2023. Para apoyar la estructuración del nuevo Plan Censal, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) debería crear una Comisión de Expertos Nacionales que puedan acompañar a la ONE en los procesos de formulación y de consulta requeridos