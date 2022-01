Nuestras jefas

Cuando me enteré de que «El Congreso de Estados Unidos ordenó una investigación al Departamento de Estado sobre el asesinato en julio de 2021 del expresidente haitiano Jovenel Moise (AFP)», me acordé del artículo del Baltimore Sundel 20 de noviembre de 2020 (Record number of women in Congress) «Se prevé que las mujeres ocupen 141 escaños [...]. Entre ellas, 50 mujeres de color -48 en 2019-. Las políticas federales que durante mucho tiempo han sido diseñadas por los hombres contarán con la aportación de las mujeres como nunca antes, haciendo realidad los sueños de Susan B. Anthony, Shirley Chisholm y una larga lista de otras personas que han luchado durante mucho tiempo por los derechos de las mujeres. Anthony, Shirley Chisholm y una larga lista de otras personas que han luchado durante mucho tiempo por una mejor representación de género. Estados Unidos tendrá en 2021 el Congreso más femenino de su historia, pero aún estará lejos de la igualdad. En ambas cámaras, las mujeres sólo representan el 25% del total».

Kamala Harris, oficina de la entonces senadora Kamala Harris (12 de mayo de 2017)

La elección de la senadora Kamala Harris como vicepresidenta de los Estados Unidos fue un acontecimiento importante, de la misma magnitud que la elección del senador Barack Obama a la Casa Blanca en noviembre de 2008.

Hay tantos detalles que se nos escapan en Haití que a menudo olvidamos que la verdadera política estadounidense es un logro maravilloso entre la razón, el corazón y la historia. Nuestros analistas no entendían la llegada de tantas luchadoras en el congreso imperial. Todos parecían olvidar que la jungla de los políticos nacionales fue domada por tres embajadoras: Janet Ann Sanderson (2006-08); Pamela White (2012-15) y Michele Jeanne Sison (2018-21). Siempre nos cuentan que los Estados Unidos de América son un buen lugar para vivir porque no hay embajada americana en Washington. En Haití, el amanecer depende de esa embajada...

Para evitar caer en la rutina y también para entender bien este mundo tan cambiante, llamé a una vieja amiga que lleva más de 30 años viviendo en Estados Unidos. Hablamos de la senadora Frederica S. Wilson. El 16 de septiembre de 2016 declaró : «Como representante de una de las mayores comunidades de haitianos-estadounidenses, estoy profundamente preocupada por la calidad de vida de los haitianos en el Estado de Florida y en Haití». Luego me sorprendió mi amiga (egresada de la UASD) con una frase: «Tu sabías que en República Dominicana hubo una Doña con ovarios bien puestos, Ercilia Pepín».

Doña Ercilia Pepín, blogspot de Alejandro Paulino Ramos

Siempre me gustaba decir que quien no estudie al Dr. Henry Kissinger, Howard Zinn, Arthur Schlesinger Jr. y John Prados no entenderá nada de lo que llamamos política americana. Desde hace poco, supe añadir los nombres de Ayanna Pressley, Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib, destacadas líderes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.