Nominación póstuma de Patricia Ascuasiati

Hace más de un mes fueron anunciadas las nominaciones a los Premios Soberano 2021 que, al igual que los de 2022, serán entregados el próximo miércoles, 22 de marzo. En la categoría actriz de teatro, están nominadas Xiomara Rodríguez por “La golondrina”, Maggy Liranzo por “Omar y los demás”, Niurka Mota por “La pipa de la paz”, Georgina Duluc por “De caperucita a loba” y Patricia Ascuasiati por “A puerta cerrada”.

Esta última falleció en marzo de 2022; por lo tanto, es una nominación póstuma, lo cual me trae el recuerdo de actores fallecidos que fueron nominados en los premios Oscar, siendo el más reciente Chadwick Boseman por “Ma Rainey's Black Bottom” (2020), como antes lo habían sido James Dean por “East of Eden” (1955), Spencer Tracy por “Guess Who's Coming to Dinner” (1967), Ralph Richardson por “Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes” (1984) y Massimo Troisi por “Il postino” (1994).

Ninguno de los cinco actores mencionados resultó ganador del premio, a diferencia de Peter Finch por “Network” (1976) y Heath Ledger por “The Dark Knight” (2008), quienes fueron nominados y premiados póstumamente. Las nominaciones de Richardson y Ledger fueron en categoría de actor de reparto y las de los demás en categoría de actor principal.

¿Será Patricia Ascuasiati premiada póstumamente? Acroarte nos dará la respuesta el miércoles 22