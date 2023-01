¿Nieve en La Nevera, Valle Nuevo, Constanza?

Me ha preocupado lo que ocurre con algunas áreas que no son necesariamente las protegidas, pero sí muy cercanas a estas. La gente espera alguna noticia que le hable de lo que ocurrirá con los niveles de pluviometría, algo que algunas agencias muy reputadas nos avisan para nuestro suelo. Nos hablan todos los años de la posibilidad de tener ríos desbordados producto de las incesantes lluvias.

Creo que mucha gente vio el video de un hombre en el lugar que llaman “La Nevera” en Valle Nuevo, sosteniendo las ramas de un árbol que tenía un montón de nieve, o para ser más específicos un montón de escarcha que podrían considerarse nieve. Según me afirmó un amigo, el video es real y no puede considerarse una trama con la intención de agriarle el día a la gente o mentir de manera descarada y fantasiosa. Esas temperaturas que se habrían registrado en Valle Nuevo, habrían alcanzado niveles récords, pero tampoco vimos declaraciones oficiales en torno al tema. Nadie salió en las mismas redes, a denunciar que se trataba de un fake video, y por esta razón dimos como verdadero el asunto, sobre todo cuando la gente que ha ido al pico y a estas zonas, habla de fríos totales. Estuvo claro que a mi buzón de Twitter llegó una noticia igual de dramática: tendríamos un frío polar debido a un fenómeno que no hemos visto en Dominicana en muchas ocasiones.

Alguno me dirá que este desorden en las temperaturas se debe a algo que se ha venido hablando con mucha seriedad en muchos cónclaves: el cambio climático, un tema que no he querido abordar de entrada por tener éste un alto grado de conflicto entre las personas, algunas de las cuales dicen que todo esto es una trama, y aquellas que sostienen que en la medida en que vamos, terminaremos con el hielo de Alaska en la puerta de nuestras viviendas, convertido en agua.

Se calcula entonces que el nivel de agua de los océanos provocará desastres mayúsculos, algo que nadie quiere, al menos no aquellos que saben lo frágil que somos. En el desastre que vivimos hace unos meses, vimos cómo murió gente por el entaponamiento de los huecos por donde el agua tiene que salir, pero es un asunto que tiene que ser revisado: en la capital ha llovido mucho en muchas temporadas y no había ocurrido algo parecido, aunque otros sostienen –parece ser la teoría más aceptada–, que nunca se había dado, ni en el ciclón David, un nivel de pluviometría como el que vivimos entonces.

La lección de todo esto es que tenemos que estar preparados para las lluvias de este año, y confieso –porque tengo amigos allí– que el COE es un organismo sumamente capaz, que tiene el control de lo que ocurre en momentos de lluvias y de desastres en temporadas ciclónicas. Lo del video en “La Nevera”, que se tornó viral en los uasases, y en las redes sociales, no parece que fuera un hombre en New York en su casa con la intención de decirnos que ya aquí ha caído hielo. Volveremos sobre el asunto del cambio climático que tantas plumas ha movido en los últimos veinte años