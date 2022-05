Neuromarketing, Hugo Chávez y manipulación política

El presente análisis es un aporte académico orientado a presentar este recurso como herramienta sobre estrategia política para procesos electorales dados, así como espejo de las maniobras de los estadistas como soporte incluso de su marketing político, y hasta de su interés de posesionar su imagen. En este particular, por ser tan ilustrativo, tomamos el caso Hugo Chávez para ilustrarlo. Por lo tanto, veremos más adelante en algunas imágenes y tablas la dimensión de las grandes cargas de manipulaciones políticas asumidas por el gobernante en cuestión. Y para lo cual, en prima fase, nos auxiliaremos en la doctrina del papel y el impacto de los colores como vectores fundamentales de instrumentos de la manipulación del cerebro, -repito-, que en los cuatro modelos de la motivacion al voto y a la adherencia política resulta vital para los propósitos. En Juan Francisco Melo, Neuromarketing político, pág. 33, 2018, encontramos que los colores, especialmente, entran al cerebro generando como efecto un mundo de sensaciones percibidos por intermedio del sentido de la vista.

En este lineamiento, la fuente examina que el cerebro límbico-referente a las emociones y los comportamientos-, es quien envía los mensajes que son recibidos por sus componentes, y que el sistema ocular (La retina), recibe y transmite los impactos de la luz y la sombra, creando el maravillo mundo del color y su vínculo con las emociones de la mente humana. De ahí que en todos las etiquetas, banderas y elementos que conecten con las emociones, están presentes los colores (…)

Al margen de las complejidades del cerebro, en lo relacionado con el tema, la campaña y mensajes de Hugo Chávez, se orientaron en el conocimiento que dos tercios de la atención consciente son absorbidos por lo que el ojo ve. Todo lo visto por el ojo derecho se aloja en el hemisferio izquierdo, y lo observado por el izquierdo se va al hemisferio derecho. (Ibidem). El cerebro sintoniza, introduce, procesa y responde por la Inter vinculación que tiene la luz y el color. (Los colores, cada uno tiene un impacto especial en distintas áreas del cerebro que condiciona los comportamientos de; alegría, tristeza, estado de ánimo, actitudes especiales, etc.). La siguiente imagen dispone de los iconos que el socialismo de Hugo Chávez asumió como emblemas y símbolos. Sé que el fondo son los elementos del emblema del socialismo que ha convirtió en referente su la legitimidad y le envolvió en el control del poder un poco mesiánico.

Fuente: Tomada de la página lapatilla.com/index.thtml

La imagen se conecta con lo expresado por algunos especialistas de la psicología y sociología de las masas, los cuales valoraron, y nosotros lo sustentamos, que evidencia una gran manifestación de manipulación en tanto que contiene elementos visuales que se entrelazan con los receptores que implican un efecto psicológico que se vincula con lo expresado. Según Armoleto (2007), en dicha foto se encuentran las cuatro formas puras de influencia. Y a nuestro juicio es tal cual, vemos en la misma, derroche de poder, aunque no se usa la fuerza coercitiva y represiva, -como acota Noam Chomsky, ¨armas silenciosas para guerras tranquilas-¨, pero, se evidencia una simbología de este (el poder). Sobre el control social, se muestran las alegorías del bolivianismo que, por efecto de la propaganda y el mercadeo, los venezolanos asumieron como su orgullo de pertenencia, a sabiendas del condicionamiento que esto significaba como normas de conductas aceptadas.

Dicha fotografía muestra al comandante resguardado por un escudo que a la simple vista produce fascinación y en efecto, sugestión. Por lo tanto, Estas dos últimas se destacan con mayor ahínco, en virtud de que es la resultante de una forma oculta, en donde los manipuladores tratan de que los manipulados no se den cuenta de las presiones que reciben, como enuncia Armoleto. Cerrando nuestro análisis cualitativo, es bueno precisar que evidencia un manejo de manipulación. En este particular, no sería redundante examinar, a modo de muestra, lo que a propósito plantea, Mariavaleska, (2012) sobre los efectos de la vallas de Hugo Chávez como elemento de persuasión de campaña y sobre la forma sutil que los mensajes se interiorizaron en el cuerpo electoral de Venezuela. …durante este tiempo, el discurso de campaña de Chávez, se caracterizó por ser “emotivo” , tocando temas de amor al prójimo, socialismo del siglo XXI, libertad, igualdad, imperialismo de Estados Unidos, siempre destacando que él era la implementación de programas sociales y políticos de alcance nacional ante los votantes (p. 15).

Imagen de Chávez, en plena campaña y a poco tiempo de su deceso. Se aprecia a Hugo Chávez, ya con la enfermedad terminar diagnosticada oficialmente, en la que aparece en pleno baile como expresión de su vigorosidad al momento de su campaña del 2012. (Fuente: fotografía tomada de www.youtube.com/match)

Imagen de Chávez, en plena campaña y a poco tiempo de su deceso. Se aprecia a Hugo Chávez, ya con la enfermedad terminar diagnosticada oficialmente, en la que aparece en pleno baile como expresión de su vigorosidad al momento de su campaña del 2012. (Fuente: fotografía tomada de www.youtube.com/match)

En correspondencia con nuestro planteamiento, cabe señalar que las elecciones del 2012, ya destacadas, fueron celebradas el doce (12) de octubre del 2012, de las cuales no se pudo juramentar, y falleciendo el 5 de marzo del 2013, concretamente a los seis (6) meses luego de estar, como se ilustra en la foto de más arriba, en “plenitud de energía” para seguir gobernando.

En tal sentido, dispone de un estudio del contenido audiovisual de estas-la campaña-, dentro de los cuales se tomaron 23 vallas de 32, para analizar el tema de campaña e impacto a los electores que las mismas encierran-ya digo encerraron-. En sus conclusiones, el examen que se refiere a los impactos de las vallas publicitarias de la campaña de Hugo Chávez en Venezuela para las elecciones del 2012, Mariavaleska, (2012) analizando dicho diseño en Orozco (2010. p. 78) muestra varias tablas de resultados de los referidos elementos estructurales, en consecuencia se presenta los siguientes resultados.

Muestra de los por cientos que el estudio sobre las vallas de Chávez contenían según dicho estudio. Relación Color Rojo Figura de Chávez Bandera Próceres Mensajes Logos Candidatos 15% 12% 7% 7% 3.5% 2.% 1.5%

Fuente: Elaboración propia a partir la fuente www.palermo.edu en fecha 12 de noviembre del 2013.

Comentando este estudio, se aprecia que el electorado ha sellado en su mente el color rojo, como el elemento de mayor relación de que el mismo se trata de algo relacionado con el gobierno de Chávez, inclusive, por encima de la propia figura de Chávez, con un 12% en el cuadrante de la relación de asunto del chavismo, asimismo, vemos los niveles de asociación que el electorado otorga a los próceres, banderas, mensajes, logos, candidatos. Lo cual este último elemento, nos llama poderosamente a la atención ya que se trata de las figuras a las cuales va enfocada el discurso político para venderlo como producto para el poder.

El siguiente cuadro nos muestra los resultados resultante del estudio del manejo de los mensajes en las vallas utilizadas por Hugo Chávez para ejercer elementos de manipulación ocultas.

Mensaje Frecuencia Porcentaje A. La Oposición interfiere en el trabajo del gobierno 3 10% B. Logros de la Revolución (Inclusión social, economía, educación, trabajo, vivienda, entre otros.) 16 53% C. Bicentenario-Libertad-Independencia-Revolución 9 30% Concientización 2 7% Total 30 100%

Elaboración propia a partir de Toledo, M (2012) en Análisis del Diseño Comunicacional de las Vallas de Chávez en Venezuela (Junio 2010-Junio 2011, obtenido de la base de dato www.palermo.edu en fecha 12 de noviembre del 2013

Sobre este particular, disponemos de lo externado por Acosta (2009), al referirse a la fuerza de los mensajes y su influencia de algunas personalidades, incluyendo, políticos, religiosos, líderes comunitarios y personalidades que revisten importancia social, sobre lo cual este especialista acota:

Está demostrado que la repetición de un mismo personaje o marca lleva a no poder escapar de su influencia. Son argumentos ad-verecundiam (definición aportada porwww.wikpedia.laenciclopedia. libre, es una forma de falacia. Consiste en defender algo como verdadero porque quien lo afirma tiene autoridad en la materia) en la que un ilustre ciudadano emite alguna opinión, tal el caso de las posiciones a favor y en contra de la Política de Genero, en la que se repiten de una manera u otra (entrevistas, comentarios o noticias) los conceptos vertidos por algún jerarca o algún LGBT. En todos los casos la persuasión es la actividades una actividad que intenta modificar la conducta de, por lo menos, una persona, mediante un proceso simbólico que se manifiesta a través de la palabra y/o imagen. La persuasión es una actividad consciente y se realiza de manera intencionada. Muchos autores sostienen que los medios de información se limitan a proporcionar lo que deseamos ver y escuchar, y desde esta perspectiva nos convertimos, en cierta medida, en cómplices de lo vendido, aun sea un engaño –lo último agregado por mí-(p.3)

Finalmente, a propósito de lo planteado por Noam Chomsky, (2003), según expone Gatica Narciso (2011) en su análisis sobre la manipulación en su tesis de grado sobre La Manipulación de la Información como Estrategia de Poder Político: Análisis de las obras de Chomsky, refiere: El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes