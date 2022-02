Sr. Elías,

¿Cómo le va?

Cuando usted me llamó y me comentó que quería entrevistarme por el lanzamiento de mi reciente novela, yo estaba en México y le respondí que sí, pues parece ser que FucketAll es un network con una gran cobertura que permite difusión masiva a una audiencia internacional. Entonces, le escribo este correo en seguimiento a su sección del programa “El consejero” en FucketAll, del 24 de febrero de este año 2022.

Usted inició presentándome como su “amigo” y comentó algunas palabras sobre el dichoso programa especial que tenía para ese día, el cual inició con el comentario de mis apellidos y luego mi “condición de ser gay”, que continuó durante todo el programa. Desde el principio me establecí como un ser asumido y hablé de mis años en terapia psicológica, tras lo que ustedes se mostraron ante el mundo como si acabaran de salir del fondo de una cueva.

Inmediatamente, con mucho morbo, se armó un debate machista: “¿Cuáles son los insultos que más te afectan?”, que si mi orientación sexual o amaneramiento “¿es un problema?”, “¿Hay machismo en R.D.?” “¿Tienes erección con una mujer?”, y así otras preguntas que nada tenían que ver con el libro que fui a presentar al programa, motivo por el cual supuestamente había sido invitado.

El otro presentador le pregunta a usted, don Elías, si me había llevado “para atacarme”; y es ahí donde me di cuenta de que estaba nadando con los tiburones. Entonces, no puedo evitar preguntarme: si el grupo de aconsejadores que se atreven a “aconsejar”, ¿son psicólogos?; de ser psicólogos certificados, ¿El colegio dominicano de psicólogos de este país permite que se dé ese tipo de educación?

La audiencia dominicana y la diáspora y los expatriados me han llamado para decirme que sintieron que lo que ustedes me hicieron, se lo estaban haciendo a ellos, me preguntaron, ¿cómo puedo responder con normalidad?; ¿Tal vez porque este programa representa la homofobia en el 2022 o será que tuve un flashback a los 80 's, pero esta vez con tres “psicólogos” adultos? ¿Dónde estuvo el consejo?

En realidad, sé lo que piensan… ¿Cómo, en mi sano juicio, aguanté este tipo de situación, verdad?

Pues por ingenuidad, tengo que admitirlo, creo en el bien y creo que todo es cuestión de educación. La verdad es que por lo menos esta entrevista dio la oportunidad de que cada quien cargará con las sombras de sus preguntas y me representara por la luz de mis respuestas.

No siento vergüenza de ser yo mismo y esto es más que obvio, pero ustedes trataron de objetivar la conversación con el hecho de ser gay y al mismo tiempo estos “profesionales” tratan de deshumanizarse por mi orientación sexual o como dicen ellos mismo por mi “condición”. En ningún momento me desahogué por mi sexualidad, lo que sí creo que ustedes se desahogaron con sus preguntas, ya que es solo una muestra de la verdadera cultura o de que nada más están fijados en lo que ya saben.

Desde ya les puedo decir que en mi próxima novela habrá un capítulo en el que hablaré sobre la “Liberté, legalité et fraternité”, que evidentemente no se cumple en los programas de FucketAll.

¡Qué gran lección me han dado! Es aquí donde me tomo la libertad de darles un consejo:

“El secreto de un gran profesional está en alguien que cuando lo están atacando para que se vea mal, este persevera en verse ¡siempre bien!

PD: Gracias por su invitación al programa, he tenido muchos good feedback de cómo he inspirado a los demás a ser valientes porque el que no tiene maldad corona aunque le hagan trampa.