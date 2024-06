Your browser doesn’t support HTML5 audio

27/06/2024 · 12:05 AM

Ya me siento abrumado de escribir y leer sobre la reforma fiscal y otras que le siguen los pasos. Economistas y hacedores de opinión publica escriben a diario sobre el tema, aunque rara vez coinciden en sus propuestas.

Por ello decidí mirar hacia la otra esquina. Muchos me maldecirán por lo que voy a decir, pero no puedo dejar de opinar sobre asuntos que me preocupan y que están ligados nuestro problema fiscal (gastos e ingresos).

¿Porque no se aumentan los peajes? Es ilógico que sigamos pagando 60 pesos de peaje para ir a la Romana o a Jarabacoa. El peaje debe subirse a 100 pesos para disponer de más recursos que permitan mejorar la red vial que todos demandan. Un dólar de peaje (60 pesos) para recorrer 200 kilómetros es una barbaridad. La privatización de la distribución eléctrica hay que abordarla ya porque es otro contrasentido hablar de una reforma fiscal cuando nos gastamos 1,500 millones de dólares (90 mil millones de pesos) en subsidios. Esta fuera de discusión que la privatización es la única vía de resolver ese problema y generaría más de mil millones de inversión. Con ello, se desmontaría gradualmente ese astronómico subsidio lo que sería un gran ahorro para el gobierno. Con respecto a los subsidios a los combustibles ya es hora de que se fije un precio tope de 75 dólares el barril donde no se aplicaría el subsidio. Eso subirá los precios de los combustibles, otro ahorro importante, aunque con el precio actual de 80 dólares se deberá seguir aplicando el subsidio, pero erogando menos recursos. Este subsidio tuvo su razón de ser en los momentos de mayor crisis, pero ya es tiempo de ir desmontándolo gradualmente. Los pobres no tienen carro. Meterle el guante a los evasores de impuestos y ser más duros y agresivo con las penalizaciones, lo que elevaría automáticamente los ingresos fiscales. La evasión en este pais es una vergüenza, una tragedia y un abuso y ya es hora de dar un ejemplo. Cientos de negocios formales siguen con la practica de vender en efectivo, sin emitir factura. Otros usan artimañas como facturas falsas o cargan a sus gastos salarios de personal en el hogar, compras del supermercado, etc. Es un puto relajo. No se necesita una reforma fiscal para aplicarle impuestos a los negocios informales. El Régimen Simplificado de Tributación no ha tenido el éxito esperado y se suponía que los informales y profesionales independientes deberían ser los primeros en acogerse. a este sistema, mejorando sustancialmente los ingresos del gobierno. Pero llevamos la evasión en la sangre. Eliminar las compras exentas por internet, que ha llevado a la quiebra a muchos negocios y significa una pérdida de ingresos, fiscales significativas. Algo sin sentido para los que les encanta decir “Compre esta basura por Amazon” y después la encuentra aquí mas barata. El contrabando de combustible es otra vagabundería. Te ofrecen gasoil con 20% de descuento y es hora de acabar con eso. Al final, los platos rotos lo pagan el gobierno que es lo mismo a que los paguen los contribuyentes. Los traficantes son traficantes. Las subvaluaciones en aduanas continúan y eso drena los ingresos del gobierno. ¿Como un producto que vende un negocio chino puede costar la mitad de precio que otro igual que importa un negocio formal que no altera sus facturas y paga todas obligaciones impositivas y la SS? La DGA ha hecho un gran trabajo, pero siguen las filtraciones y el contrabando. ¿Es cierto que existe un tráfico con la Tarjeta Supérate que hay que investigar y detener? Personas pobres y desesperadas empeñan la tarjeta por 5 mil pesos y después no pueden recuperarla generando grandes beneficios a unos hijos de puta que se aprovechan de las necesidades de otros para hacer sus fortunas. Cientos de bancas de apuestas siguen operando fuera de la ley, no pagan impuestos y es una de las principales causas de pobreza. Los pobres son sus principales clientes, que invierten parte de sus precarios ingresos buscando un milagro que nunca llega. Prefieren jugar antes de comer. Hay que cerrarlos a todos. Muchos negocios prosperan por el lavado de activos. De lo contrario no podrían existir. Sabemos cuáles son los tipos de negocios más propensos a esa práctica por lo que hay que investigarlos mas a fondo. Muchos pensaran que el dinero sucio mueve la economía como el dinero limpio, pero tal practica es ilegal, afecta los ingresos fiscales y genera corrupción.

Las tarifas de agua y basura hay que subirlas, porque es una ridiculez lo que se paga. Y lo peor es que casi nadie la paga. Hay que cortarle el suministro de agua a cualquiera que no la pague y cortarles las manos a los depredadores de ríos y bosques.