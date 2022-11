Minerva Mirabal, la visión política de una mujer

Minerva Mirabal .

La relación fenomenal que expresa toda sociedad es una construcción desde lo familiar, hasta las adquiridas en la segunda naturaleza del ser ( Aristóteles). Minerva Mirabal es un ser que se superara a sí misma. El Colegio Inmaculada Concepción de La Vega, donde realizó sus primeros estudios, puedo decir que es su primera construcción de lo colectivo, su primer laboratorio de Ciencia Política.

Es una lectura sistemática de cuanto a su mano llega, con una debilidad por los estudios de la ciencias sociales y en particular por la ciencia política. No pasa desapercibida a la comunidad educativa, es un embrión temprano de lo que Max Weber llama el liderazgo carismático, capaz de conducir multitudes, de moldear en humor político de las masas; ella no es resultado único de la condición mujer sino de la construcción de un intelecto que se cultiva, que se expresa y defiende.

Minerva construyó un pensamiento político, jurídico y filosófico que hoy tiene como escuela del pensamiento el garantismo, como expresión moderna de los derechos fundamentales; ella dice en su tesis doctoral: "Era preciso la elaboración de una teoría para determinar los límites de la irretroactividad.[1] ¿ Hasta dónde esa ausencia de límite se transforma en inseguridad jurídica?"

Su visión filosófica del derecho se encuentra expresada en el régimen de garantías, y la seguridad jurídica, y la defensa de un estado de derecho. Su visión filosófica del derecho es un referente temprano, al mejor estilo de Manuel Atienza Rodríguez y Juan Antonio García Amado; afirma que el derecho debe expresar ese cambio social.

Minerva enfatiza: El Derecho no es una ciencia matemática sino una ciencia social; no es una abstracción, sino una realidad viva que se encuentra en perpetua gestación.[2] La interpretación de la realidad de las leyes y la sociedad , el derecho como expresión de ciencia social adaptada a la realidad que pretende regular cuyo referente político es la defensa de lo nacional, que tiene como expresión la lucha política. Por eso afirma: La ley es la expresión de los intereses sociales y la evolución jurídica es una consecuencia de la evolución social.Y agrego -política-

Una de las primeras actividades políticas de Minerva Mirabal, se encuentra referida a la formación de la Juventud Democrática, donde las mujeres opositores al régimen de Trujillo, se nuclearon para defender los intereses nacionales, en esta organización estaban: Josefina Padilla, María Ortiz, Carmen Natalia Martínez Bonilla, Silvia Padilla, Ligia y Dinora Chavarría, Brunilda Soñé, Graciela Bueno , Gil Pérez, Josefina Capestay y Minerva Mirabal, entre otras.[3]

A Minerva también le tocó una época muy especial, caracterizada por el enfrentamiento entre superpotencias, la geopolítica, la teoría del espacio vital y la confrontación con el autoritarismo trujillista. Explicar ese contexto requiere vuelo de altura, probablemente necesitemos una intelectual contemporánea; porque era una época donde los movimientos totalitarios ascendente no dejan espacio, a la disidencia, y más si esa disidencia se había convertido en un objetivo político y motor de transformaciones .

Arendt ilustra la época en que le tocó vivir a Minerva Mirabal cuando dice: El fanatismo de los movimientos totalitarios contrario a todas las formas de idealismo se rompe en el momento en que el movimiento deja a sus fanáticos, seguidores en la estocada, matando en ellos cualquier condición que quedara de qué pudieran haber sobrevivido al colazo del mismo movimiento.[4]

Pero, si uno de sus aportes trascendente ha sido la visibilizados , la lucha política de la mujer dominicana, la lucha por los derechos políticos, por igualdad, por la justicia social, la inclusión, entonces estaríamos proyectando a esa mujer política en el pensamiento más avanzado y premoderno de Judith Butler, pero Minerva va más allá del género, el poder reales es el poder político.

Su manifiesto de existencia a la vida política trascedente fue el acto de fundacional en Laguna Salada, en la finca de señor Bogart, donde se fundó El Movimiento 14 de Junio, al decir de los presentes – todavía hoy sobrevivientes- el análisis político, la profundidad del pensamiento sobre la realidad política nacional e internacional, evidenciaron su gran liderazgo y formación políticas.

Repasando las hojas del discurso político, el análisis político de nuestros historiadores e intelectuales podemos citar a Carmen Duran, en su discurso de ingreso a La Academia Dominicana de La Historia; reflexiona sobre la dimensión de Minerva Mirabal y hace una comparación desde la ciudadanía moral de María Trinidad Sánchez a la ciudadanía política de Minerva Mirabal, su trascendencia debe ser vista desde el ángulo de la mujer política; porque con su acción ella ayudó a cristalizar la conciencia política nacional, símil igualitaria a la heroína nacional. Solo que Minera Mirabal, trasciende en lo internacional. Sé Consciente como Minerva Mirabal, es un merecido tributo. Es un llamado a la muer dominicana para su participación política. Hoy como ayer, ellas son imprescindibles para la salud de la patria.

[1]- Mirabal Minverva. El principio de la irretroactividad de las leyes y la jurisprudencia dominicana. Tesis doctoral, introducción. Universidad de Santo Domingo. Santo Domingo. Editora Búho, 2000.

[2] Ídem. Mirabal Minverva. Tesis doctoral, introducción.

[3] Duran Carmen. Historia e Ideologías Mujeres Dominicanas 1880-1950. Archivo General de la Nación. CXVII, ano 2010. Pág. 65.

[4] Arendt Hannah. Los Orígenes Del Totalitarismo . El Capítulo X, Una Sociedad Sin Clases. 1966