Miley Cyrus, la canción Flowers (flores) y la autoestima de las mujeres

Miley Cyruses una artista de Estados Unidos de 30 años de edad, nativa de Franklin, Tenesse. Es cantante, compositora, actriz y productora discográfica. Desde niña trabajó como actriz en la serie Hannah Montana de Disney durante los años 2006-2011 y fue la protagonista de la película que trata sobre el contenido de la serie. Entre otras películas.

En la película “La última canción (Last song)” conoció al que fue su pareja por 10 años (con interrupciones), la cual que firmó cuando tenía 16 años junto al actor Liam Hemshworth (2009), de Australia, de 19 años. La canción Flowers hace referencia a los cambios que ha experimentando en su visión del amor a partir de esa relación.

Su música abarca los estilos de pop y country pop, hip hop, experimental y rock. Sabe tocar los voz, guitarra y piano. y su tipo de voz es mezzosoprano.

Con la canción Miley Cyrus logró el récord de más reproducciones en una semana en Spotify por su más reciente éxito "Flowers (Flores)”. Fue presentado en las plataformas digitales el 13 de enero 2023.

Las letras de la canción contienen un mensaje alternativo ante las relaciones de parejas dependientes, de diferentes maneras. En Flowers ella resalta la independencia afectiva, y el amor propio, enumera actividades creativas, lúdicas, tiernas, todas que pueden lograrse a solas, sin depender de otra persona.

La base fundamental de las relaciones no saludables o tóxicas es la dependencia, por el sufrimiento que genera a las personas, suele haber control, violencia, opresión, minusvaloración, entre otros maltratos, se trata de un apego no saludable.

Para superar el apego negativo suelo recomendar la lectura del libro Una llamada al amor (Conciencia, libertad y felicidad) de Anthony de Mello para lograr un desapego saludable.

La artista viene trabajando su propia historia de dependencia fruto de la relación de dependencia de 10 años con interrupciones (2009-2019) con el actor australiano Liam Hemshworth.

La canción Flowers (Flores) de Miley Cyrus se considera un aporte rompiente con las baladas que tratan el amor como dependencia o co-dependencia, de personas que no han podido construirse de manera completa y buscan en otra persona llenar vacíos y necesidades. Acá las letras de la canción en español y en inglés. Y un link con el video: https://www.youtube.com/watch?v=QrIqcvkmaII

Flores

Éramos buenos, éramos oro

Como ese tipo de sueño que no se puede vender

estábamos en lo cierto hasta que no estábamos

construí un hogar y lo vimos arder.

No quería dejarte

no quería mentir

empecé a llorar pero luego recordé que yo.

Puedo comprarme flores a mi misma

escribir mi nombre en la arena

hablar conmigo misma durante horas

ver las cosas que no entiendes.

Puedo llevarme a bailar a mí misma.

y puedo sostener mi propia mano

sí, puedo amarme mejor que tú

Puedo amarme mejor

puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor

puedo amarme mejor, cariño.

Pinto mis uñas de rojo cereza

combinan con las rosas que dejaste

sin remordimiento, sin arrepentimiento

perdono cada palabra que dijiste.

No quise dejarte

no quise pelear

empecé a llorar pero luego recordé que yo

Puedo comprarme flores

(…)

Flowers

De Miley Cyrus

We were good, we were gold

Kind of dream that can't be sold

We were right 'til we weren't

Built a home and watched it burn

Hum, I didn't wanna leave you

I didn't wanna lie

Started to cry, but then remembered I

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don't understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

Can love me better

I can love me better, baby

Can love me better

I can love me better, baby

Paint my nails cherry-red

Match the roses that you left

No remorse, no regret

I forgive every word you said

Ooh, I didn't wanna leave, baby

I didn't wanna fight

Started to cry, but then remembered I

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours, yeah

Say things you don't understand

I can take myself dancing, yeah

I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

Can love me better

I can love me better, baby

Can love me better

I can love me better, baby

Can love me better

I can love me better, baby

Can love me better, ooh, I

I didn't wanna leave you

I didn't wanna fight

Started to cry, but then remembered I

I can buy myself flowers (uh, huh)

Write my name in the sand (ooh)

Talk to myself for hours (yeah)

Say things you don't understand (better than you)

I can take myself dancing (yeah)

I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than

Yeah, I can love me better than you can

Can love me better

I can love me better, baby (oh)

Can love me better

I can love me better, baby (than you can)

Can love me better

I can love me better, baby

Can love me better, I

