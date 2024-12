Mesa Presidencial durante el discurso de Javier Milei el 10 de diciembre de 2024 en ocasión del primer aniversario de su toma de posesión.

Parece que enloquecí, perdiendo el sentido de la realidad, ya que me pregunto lo obvio. Milei cumplió su primer año de gobierno y en el siguiente enlace presento su discurso íntegro:

Mi desfase de la realidad es porque ese año transcurrió entre profecías que decían que Milei iba a explotar en cada coyuntura, es decir cada mes. Argentina, como un país con una clase política insensata que no dialoga y de ideología “antitodo”, iba a retroceder.

A continuación, algunas de las frases más destacadas y su análisis:

“Hoy, con orgullo y esperanza, puedo decirles que hemos superado la prueba de fuego. Estamos saliendo del desierto: la recesión terminó y el país finalmente ha comenzado a crecer. Gracias por confiar en este gobierno (…) Se vienen tiempos felices en Argentina. Pero, por eso mismo, es condición necesaria que todos tomemos dimensión de lo logrado a lo largo de este año, para custodiar y no dar por sentado lo que tanto nos costó alcanzar”.

Milei se felicita y fortalece a su cohorte de votantes porque ya que lo hicieron con conocimiento de causa del costo que había que pagar para la estabilización económica. Anunció que el caos terminó y que se inicia la recuperación, con una reforma fiscal simplificadora según los siguientes párrafos.

“Mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido”.

La revolución continúa con la congelación de la “máquina de emisión de peso” e inicia el régimen de “libre circulación de monedas”, que la misma FED de Trump (el banco central estadounidense) le envidiaría.

“El cuarto punto central del proceso de crecimiento que veremos a partir del próximo año tiene que ver con la cuestión monetaria: la convergencia del tipo de cambio paralelo al tipo de cambio oficial, que estamos viendo en estos días y que no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad, porque siempre el oficial converge donde estaba el paralelo y no al revés. Esto nos acerca cada día un poco más a la salida definitiva del cepo cambiario, una aberración que nunca debería haber ocurrido y que, con nosotros, se va a terminar el año que viene y para siempre”. “Para avanzar en el proceso del cierre del Banco Central que hemos prometido y que terminará con la inflación para siempre en Argentina, hemos anunciado un esquema de competencia de monedas para que todos los argentinos puedan utilizar la moneda que quieran en sus transacciones cotidianas”.

En el tema de las reformas anunció que hundirá el bisturí para el adelgazamiento del Estado y el incentivo de nuevas actividades como la energía nuclear y las tecnologías emergentes.

“En materia de reforma del Estado este año ya conocieron la motosierra, pero consistió principalmente en revertir los excesos de los últimos años kirchneristas. Ahora se viene la motosierra profunda, porque lo que tenemos que desandar son capas geológicas de organismos y funciones estatales injustificadas”.

“Vamos a diseñar un plan nuclear argentino que contemple la construcción de nuevos reactores, así como la investigación de las tecnologías emergentes de reactores pequeños o modulares, manteniendo los máximos estándares de seguridad y eficiencia. Este plan será presentado en los próximos días por el doctor Reidel y nos pondrá, una vez más, a la vanguardia en la materia”.

El esquema de fortalecer la inversión extranjera, con la reglamentación llamada RIGI, deberá estudiarse en el Gobierno Dominicano para renovar los futuros sectores que continúen el rol estratégico del Turismo en la economía dominicana.

“Gracias al RIGI, tendremos el terreno de crecimiento lleno de nuevos jugadores que nunca existieron en nuestro país. A base de darle un marco fiscal lógico a las inversiones de más de 200 millones de dólares, ya tenemos solicitudes de aprobación de inversiones por más de 11.800 millones de dólares, y hay anuncios por miles de millones más en sectores como infraestructura, minería, siderurgia, energía, automotriz, tecnología, petróleo y gas”.

Allá como aquí, la seguridad es una amenaza y un reto, por lo que debemos tomar nota para considerar el combate al crimen en “tiempo real” y con las capacidades y competencias potenciadas a las “nuevas amenazas” que enfrentamos.

“Vamos a reformar la Policía Federal para convertirla en una agencia federal de investigación criminal, aumentando su eficiencia operativa, su profesionalización, su tecnología y su capacidad para combatir delitos tanto nacionales como transnacionales”.

“Vamos a impulsar una unidad antinarcoterrorismo en la triple frontera en coordinación con nuestros vecinos que integran el Mercosur”.

No soy partisano de Milei, porque me he definido como “liberal y no libertario” (una sutileza de filosofía económica y social). Sin embargo, soy consciente que el siglo XXI está gestando un «cambio epocal» de raíces tan profundas que se expresa en una batalla cultural, de la que República Dominicana no se escapa.

Intentando hacer el paralelo: Abinader aquí acaba de reelegirse y obtuvo el control mayoritario de ambas cámaras, mientras Milei trata de lograrlo en 2025 en las elecciones de medio término. Con una probable mayoría congresual, Milei anuncia profundizar su plan de reformas hasta las entrañas de la sociedad argentina. Mientras, aquí, Abinader, con su mayoría, propone una reforma fiscal “moderada e incompleta” que la retira intespectivamente por la falta de convicción de un sector de los economistas al servicio del Estado que no la defendieron ni mostraron convicción de sus principios económicos.

¡La historia se escribe con acciones, indecisiones e inacciones!