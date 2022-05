Mezquitas, islam y terrorismo

Fuente: El silencioso repunte del terrorismo de extrema derecha, Portal BBC News (2020)

Recientemente, escuchando preocupación con respecto a la puesta en conocimiento de la existencia de mezquitas en nuestro vecino país Haití, así como el crecimiento de la práctica del islam, algunos buenos dominicanos se preguntan si esto significa que estamos propensos a un ataque terrorista en nuestro país. Para poder contestar esta pregunta debemos conocer a fondo el significado de terrorismo y sus actores.

¿Qué es el terrorismo?

Todos hemos escuchado esta palabra relacionada a algún acto de violencia y entendemos que conocemos su significado, pero éste es mucho más complejo de definir, al día de hoy es confuso para los expertos ya que ni siquiera estos logran ponerse de acuerdo con su significado exacto.

El terrorismo históricamente ha sido inconsistente al pasar de los tiempos, la primera vez que se escuchó algo relacionado a este fue en el siglo XVIII durante la revolución francesa y no era visto de forma negativa, de hecho, fue definido como el nacimiento de la democracia y el final del régimen monárquico. Con este movimiento se estableció en Francia un gobierno presidido por el pueblo en el cual sus actividades fueron asociadas exclusivamente con oficiales del gobierno para el gobierno.

En el año 1794 en pleno transcurso de la revolución francesa su líder Maximilien Robespierre de manera inconsciente cambió la dirección y el significado del terrorismo conocido hasta el momento al difundir un listado de personas que supuestamente habían socavado la revolución, lo que conllevó a que el terrorismo pasara de ser algo positivo a ser visto como algo sumamente negativo ya que se cometían excesos de violencia y abusos de poder hacia las personas ordinarias. Más adelante, alrededor de unos 40 años, fue utilizado por un grupo de personas escépticas cuyo objetivo era hacer que el sistema gubernamental colapsara, confiando en que se crearía algo mejor si el hombre se desenvolvía bajo ninguna dependencia jerárquica, este movimiento fue llamado Movimiento Anarquista (Primera ola de Terrorismo).

Desde el siglo XVIII hasta la actualidad, hemos presenciado diferentes formas de terrorismo, pero no es hasta el principio de la década de los 80’s que el terrorismo es visto como un verdadero fenómeno. Es dirigido e implementado por la Unión Soviética y sus aliados durante la guerra fría en el conocido Pacto de Varsovia que no era más que un acuerdo militar de colaboración y asistencia entre los países de Europa Oriental o Bloque del Este en contra de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) el cual era encabezado por los Estados Unidos y sus aliados. Al culminar la guerra fría y con la debilitación de la Unión Soviética el concepto de terrorismo cambia nuevamente y al igual que en tiempos pasados se adhiere a los gobiernos, esta vez es asociado con los regímenes del coronel Muammar al-Gaddafi en Libia y con Saddam Hussein en Iraq.

Entre las décadas de los 80’s y los 90’s surge otro tipo de terrorismo que genera confusión, este se forma debido al gran tráfico de narcóticos en Latinoamérica, principalmente en Colombia y Perú, es llamado Narcoterrorismo y es motivado por el factor económico en vez del factor político.

Después del atentado a las torres gemelas en los Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001 su significado vuelve a cambiar y se convierte en un propulsor generador de terror hacia la población. Este ataque vengativo fue el más letal ocurrido en la historia del terrorismo y es de esta manera en la cual el grupo terrorista Al-Qaeda logra captar la atención mundial.

Un poco de Al-Qaeda...

Fuente: La vuelta de los Talibán al poder en Afganistán, Portal Europapress (2021)

El grupo terrorista Al-Qaeda tiene sus inicios en el año 1979 cuando la Unión Soviética invade Afganistán indignando a un gran número de musulmanes quienes en el año 1988 logran la Yihad o lucha afgana y es entonces cuando surge el nombre Al-Qaeda, un movimiento Yihadista cuyo objetivo era cambiar el mundo árabe y defender su territorio de cualquier invasión extranjera. En sus inicios fue presidido por Osama Bin Laden, un joven vástago de una familia muy adinerada de Arabia Saudita quien contaba con millones de dólares a su disposición para captar miembros y dirigir la organización.

El Estado Islámico (ISIS, ISIL).

Fuente: Líder del Estado Islámico, Portal BBC News (2019)

El sucesor de Al-Qaeda, “ISIS”, surge en el año 2003 cuando Estados Unidos invade Iraq, al igual que en Afganistán hubo una fuerte oposición de parte de los iraquíes. En los lugares que predominaban los suníes musulmanes se esparció y domino la causa Yihadista y es en ese momento cuando surge un personaje altamente violento llamado Abu Musab al-Zarqawi, quien jura lealtad a Al-Qaeda. Esta persona es vinculada directamente a asesinatos y decapitaciones, sus creencias van más allá de aterrorizar a sus enemigos e incluso llega a tener conflictos con Al-Qaeda quienes le dicen que sus tácticas son muy brutales y ortodoxas, Para al-Zarqawi y sus seguidores su principal enemigo no eran los Estados Unidos, sino el gobierno Chía en Iraq, estos creían que los musulmanes Chiítas eran apóstatas, inclusive, hasta peores criminales que quienes no profesaban una fe considerada como verdadera.

Entonces, ¿qué quiere el Estado Islámico?

Como su nombre lo dice, quiere construir un Estado basado en la versión extrema del islam. Es una repulsiva organización con deseo de gobernar, cada vez que ocupan un territorio tratan de establecer un gobierno e incluso llegan a implementar de manera fallida servicios sociales. Militarmente hablando, estaban creando un ejército que al usar los recursos de los territorios ocupados se volvía cada vez más fuerte. Su principal objetivo es el de gobernar e imponer sus creencias, usan el terrorismo solamente para tratar de debilitar la moral de sus rivales empleando atentados suicidas y esparciendo terror para recordarles a las personas que estén en su contra, que nadie está a salvo.

¿Cómo difiere el Estado Islámico de Al-Qaeda? Ambos grupos comparten la ideología del Salafismo Yihadista, pero en la práctica son muy diferentes. Al-Qaeda era un grupo pequeño tratando de expandir su ideología, en cambio el Estado Islámico es una organización de gran escala tratando de establecerlo todo por ellos mismos en el terreno, su ideología es basada en el sectarismo y sus principales enemigos son los musulmanes Chiítas, mientras que Al-Qaeda, quien tampoco era amigo de los Chiítas, veía como su principal enemigo a los países occidentales y a su vez, querían que los musulmanes se unieran para luchar contra ellos. A la hora de conquistar territorios Al-Qaeda se enfocaba en convencer y convertir a las personas con su religión y hacían el esfuerzo de trabajar con grupos locales de civiles mientras que el Estado Islámico cree que se debe imponer brutalmente, que se debe aterrorizar y forzar a las personas a hacer lo que ellos entiendan que es correcto.

¿Quiénes fueron los propulsores del Terrorismo?

Anteriormente hemos visto que el terrorismo es motivado por factores económicos, políticos y sociales, pero si estudiamos los libros sagrados de las principales religiones del mundo ya sea cristianismo, judaísmo, budismo, islam, etc. Nos encontramos con el uso de la violencia o terrorismo y nos preguntamos en qué contexto pudo esto ocurrir, si fue de forma legítima o no legítima.

Al leer La Biblia tenemos los profetas Josué y David quienes se dedicaban a conquistar en nombre de Dios. También tenemos las cruzadas cometidas por el papa Urbano II en el año 1055, quien decía que debían conquistar tierras santas ya que era la voluntad de Dios, pero inclusive si nos fijamos en la actualidad o en los últimos tiempos vemos que particularmente el judaísmo, el cristianismo y el islam nos muestran ejemplos de los usos modernos en la religión para legitimar lo que algunos consideran como la violencia o violencia legítima y los que otros consideran como violencia ilegitima o terrorismo.

Tuvimos terrorismo en Irlanda del Norte, Palestina e Israel, los católicos y protestantes, los Muyahidines de Bosnia, los serbios cristianos ortodoxos, católicos y musulmanes, etc. Todos tratando de movilizar apoyo para legitimar el nombre del islam.

Todas las religiones tienen una realidad transcendente ya sea llamada Dios, ya sea al hablar de la experiencia del Nirvana, pero la verdad es que todas tienen un lado oscuro y han participado en actos de violencia históricamente.

Para concluir…

Las principales causas que impulsan el terrorismo son producto de circunstancias políticas, económicas y sociales, de igual forma podemos decir que la religión es también un importante propulsor ya que induce a personas para cometer actos terroristas, vemos esto con Al-Qaeda, en las primeras entrevistas de Osama Bin Laden en CNN gran parte de su discurso inicial tuvo que ver con las quejas y agravios en contra de otros países árabes y a su vez quejas con respecto a Occidente, pero luego él quiso legitimar su agenda de practicar la violencia y convencer a las personas de que se unan a él para luchar y resistirse a la ocupación en nombre del islam ya que decía que Dios así lo quería y que era su voluntad la que debía hacerse de inmediato.

Podemos identificar cualidades que mayormente pueden explicar el terrorismo como un fenómeno político, compuesto por violencia, amenazas y repercusiones psicológicas generadas no solo para las víctimas, sino también para la audiencia. Aunque el terrorismo parezca irracional o algo esporádico es algo planificado, premeditado y con un propósito, es esto lo que les da su poder y capacidad para intimidar a las personas y a los gobiernos.

Así que básicamente podemos obtener una tesis, no del todo completa, pero utilizable en que el terrorismo es una creación deliberada que usa la explotación del miedo a través de la violencia o la amenaza de violencia en búsqueda de un cambio político o religioso.

Al mencionar el islamismo en el día de hoy se asocia automáticamente a terror, pero la realidad es que el islam no difunde esto, de hecho, la mayoría de los musulmanes son pacíficos. Las mezquitas en Haití no son nuevas, igual existen en la República Dominicana, podemos decir que en nuestro territorio la religión islámica está consolidada desde hace unos años por extranjeros y dominicanos. El terrorismo y la violencia no tienen religión… Las autoridades del país están en constante seguimiento a cualquier amenaza que pueda surgir, hasta la fecha, no ha existido ningún tipo de situación que pudiese alterar la paz nacional.

“Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro; si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla” (Sun Tzu- El Arte de la Guerra).