Mesas sectoriales de emergencias

El Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta del país cuenta con cinco mesas sectoriales, las cuales, a su vez, pertenecen a la estructura operativa de coordinación de las emergencias en el nivel nacional central. En ellas participan 26 instituciones del Estado y de la sociedad civil dominicana. Las organizaciones que integran las mesas son convocadas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) cuando se presentan situaciones motivadas por condiciones especiales de algún fenómeno natural o humano.

La coordinación interinstitucional de las cinco mesas es de gran importancia, ya que al activarse revisan sus líneas de acción a pegadas al plan de contingencia que tienen para eventos sísmicos, hidrológicos y de otras causas. De manera conjunta prueban sus planes de contingencias y protocolos de actuación, con el fin de aminorar el impacto del evento.

Las entidades se ponen a prueba, se coordinan al unísono para ofrecer servicios, insumos y asistencia humanitaria durante el estado de urgencia. Las mesas existentes son: logística, infraestructura y servicios básicos, salud y saneamiento, servicios de emergencia, albergues y asistencia humanitaria. Ellas juegan su papel y tienen una entidad responsable de sus operaciones, las cuales, enlazadas con la mesa de control y mando, actúan recibiendo informaciones y entregando indicaciones para las operaciones de lugar.

La estructura del sistema de prevención, mitigación y respuesta funciona con ese número de mesas sectoriales, un espacio considerable, dado que las entidades del Estado se unen en un mismo propósito para salvar vidas y proteger medios de producción de la población; también las infraestructuras básicas, de manera que durante la situación dada se pueda continuar ofreciendo el apoyo a la población.

Los enfoques de grupos sectoriales por área empezaron a crearse desde hace años atrás. Con ellos se fortalecen las capacidades técnicas y se preparan mejor para responder a los escenarios de emergencias con todo lo que implican las ayudas humanitarias.

Los sectores organizados en las mesas garantizan un liderazgo competente y empoderado; apropiados de las responsabilidades principales en las áreas de respuesta humanitaria. Los técnicos que conforman esos espacios son formados, especialmente, con la intención de realizar distintas tareas ligadas al campo de sus carreras, con el objeto de hacer frente a las emergencias.

La composición y función de las mesas es el siguiente: Albergues y asistencia humanitaria es la responsable de preparar los Centros Colectivos (Albergues), atender a la población alojadas, y es dirigida por la Defensa Civil; forman partes de ella la Policía Nacional, Comedores Económicos, entidades de asistencia social pertenecientes al Gabinete de Políticas Sociales, Ministerios de la Mujer y Educación, el Consejo Nacional de la Niñez, Procuraduría, Cruz Roja Dominicana e Instituto Nacional de la Vivienda.

La de salud, agua y saneamiento la lidera el Ministerio de Salud Pública; cuenta con la participación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (911). Todos los temas de salud son tratados en ese espacio durante la respuesta.

Logísticala integran el Ministerio de las Fuerzas Armadas, Comedores Económicos, Plan Social de la Presidencial, Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Cancillería de la República, etcétera. Opera para atender las solicitudes relacionadas con transporte y aspectos de esa área.

La de servicios de emergencias la componen la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Ejercito Nacional, Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (911), Policía de Turismo (POLITUR), Cruz Roja Dominicana, entre otras. Se ocupa de atender las urgencias que se presenten.

En la de infraestructura y servicios básicos, se coordinan el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL), Dirección General de Aduanas, Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Comité de Operación de Presas y Embalses (COPRE), Instituto Nacional de la Vivienda, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y otras.

Sin querer no he citado algunas instituciones, y quiero resaltar también, que a las coordinaciones se unen entidades especializadas como la Oficina Nacional de Meteorología, organismos internaciones de Naciones Unidas, la Unión Europea y organizaciones internacionales no gubernamentales especializadas en diferentes áreas específicas de la gestión de emergencias, así como el Foro de Gestión de Riesgo de Desastres de República Dominicana