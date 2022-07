MegaStar, una empresa de China en República Dominicana

El impresionante crecimiento económico de China se ha apoyado en ser “Fábrica del Mundo” y por tanto tener presencia global con los productos “Made in China”. No obstante, desde hace unos años, se apoya también en productos pensados y diseñados en China, lo que está implicando, el surgimiento de empresas totalmente chinas, incluyendo el capital, recursos humanos y en muchos casos materias primas. Empresas productivas, financieras y de servicios en sectores como la banca, tecnología, informática, automóviles, energético y alimentos, entre otros.

Desde hace un tiempo contamos con empresas chinas en la República Dominicana. No obstante, esta vez me enfocaré en una que se instaló en República Dominicana en 2012, que creyó en el pais cuando todavia no teníamos relaciones diplomáticas.

MEGASTAR S.R.L es una sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, cuyo socio principal es de origen chino. Esta sociedad fue constituida en el mes de septiembre de 2012 y es miembro de la Cámara de Comercio Domínico-China desde su origen.

MEGASTAR S.R.L. tiene como principal objetivo fortalecer el comercio entre China y República Dominicana, a partir de las siguientes líneas de trabajo: Comercialización de productos de energía solar y eficiencia energética (calentadores solares de agua, sistemas fotovoltaicos, iluminación LED), Promoción y Comercialización de la Movilidad Eléctrica (Motocicletas eléctricas, Golf Cars Eléctricos con Paneles solares, Bicicletas Eléctricas, Vehículos de transporte Urbano Eléctricos), Exportación de productos nacionales Dominicanos a China (tabaco, café, cacao, ron y otros productos agrícolas), Gestión de proyectos de inversión, con la participación de empresas chinas estatales y privadas, para el desarrollo de los sectores de energía, industria en zonas francas, infraestructura, construcción, entre otros.

Todo ello es posible a partir del sólido conocimiento de la industria y el mercado chino y las fuertes relaciones de cooperación con fábricas de primer nivel en China.

Poco antes del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y República Dominicana, se estableció otra compañía denominada: MEGASTAR S&T S.R.L., registrada en el Ministerio de Comercio Chino, por lo que cuenta con el apoyo del gobierno. Su principal accionista es la empresa china BEIJNG NORTH STAR S&T DEVELOPMENT CO., LTD., quien posee más de 15 años de experiencia en la comercialización de bienes y servicios en Cuba.

MEGASTAR S&T S.R.L. se concentrará en la exportación de productos nacionales dominicanos a China (tabaco, café, cacao, ron y otros productos agrícolas), así como en la gestión de proyectos de inversión, con la participación de empresas chinas estatales y privadas, para el desarrollo de los sectores de energía, industrias en zonas francas, infraestructura, construcción, entre otros.

Una mujer emprendedora, disciplinada y trabajadora, es la protagonista principal de esta importante iniciativa empresarial, me refiero a Yang Longchuan, mejor conocida como Helen Yang, quien actualmente es la presidenta del grupo BEIJNG NORTH STAR S&T DEVELOPMENT CO., LTD, Vicepresidenta de la cámara de comercio Dominico China, Vice presidenta de la Asociación de empresas chinas en Republica Dominicana (AChiRD), que tiene oficinas en Beijing, Centro Logístico y base de producción en Tianjin China, y Oficinas comerciales en Republica Dominicana y Cuba.

Adelante, sigamos acercando a China y la República Dominicana, incrementando el intercambio comercial, los negocios y la inversión