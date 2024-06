Your browser doesn’t support HTML5 audio

29/06/2024 · 12:03 AM

En el libro “Memorial de cuestiones oftalmológicas” publicado en 1944 por el doctor Johannes Streese encontramos información sobre algunos aspectos del desarrollo y el quehacer diario de los oftalmólogos dominicanos en esos años. El doctor Streese, quien firma como doctor en Ciencias Oculares, tuvo consulta en Santiago hacia el 1930 y publicó diversos artículos de oftalmología en el periódico La Información sobre miopía progresiva, defectos visuales en accidentes de tránsito y defectos visuales en niños. Luego hacia 1942 se trasladó a Santo Domingo en donde trabajó en la Santo Domingo Optical Company. Desde 1930 hasta el 1955 se empleaban fórmulas y preparados indistintamente. Del libro del doctor Streese reproducimos algunas de las fórmulas empleadas en la época.

A la farmacia se enviaba la prescripción de las formulas magistrales. Algunos ejemplos: soluciones antisépticas se empleaba: Rx 1: Ácido Bórico 30 gramos y agua estéril 900 c.c.; Rx era la indicación para que el farmaceutico preparara esa determinada prescripción. Rx 2: Solución fisiológica normal, Rx 3: Bicloruro de mercurio, agua estéril, esta última llevaba la etiqueta de veneno por el uso del mercurio.

Como colirios de contraste y para evidenciar lesiones epiteliales de la córnea se utilizaba la fluoresceína, bicarbonato de sosa y agua esteril, y era la Rx 4: Fluoresceína. Tambien se utilizaba con la misma intención el Mercurocromo al 2%, la Rx 5.

Colirios astringentes: Rx 6: Sulfato de zinc y agua estéril, Rx 7: Sulfato de zinc, tanino puro y agua destilada, Rx 8: Precipitado rojo, vaselina estéril, Rx 9: Calomelanos, vaselina estéril, Rx10: Ácido Pícrico, ácido cítrico, agua destilada , Rx11: Nitrato de plata al 1%, Rx12: Óxido de mercurio amoniacal, óxido de zinc, subnitrato de bismuto, lanolina estéril, vaselina estéril.

Para las cataratas se empleaba la formula Rx15: Yoduro de sodio, cloruro de potasio, cloruro cálcico y agua destilada. Sin embargo el autor del libro señala que solo el tratamiento quirurgico era realmente eficaz para las cataratas.

Estos son algunos ejemplos de las 46 fórmulas citadas, para una variedad de afecciones oculares desde el tracoma hasta infiltraciones corneales o bien, como anestésicos o midriáticos. En 1942 están registradas en el país, como productoras e importadoras de preparados farmacéuticos para oftalmología, las siguientes casas: The Bayer Company, domiciliada en Munich, Alemania; The Whintrop Chemical, Elly Lilly Sons, Lakeside Laboratorios y Parke & Davis, situados en Los Estados Unidos y, Vieta-Placencia radicada en La Habana, Cuba. Entre los preparados más conocidos estaban el Prontosil, de Bayer, el ungüento de White, de Elly Lilly Sons, la Sulfapiridina, de la Parke &Davis, la Eserina de la casa Vieta-Placencia y el Betolake de Lakeside Labs. Las pomadas oftálmicas Onarden eran fabricadas por Medrano & Co. en la entonces Ciudad Trujillo. Preparaban solamente pomadas y ungüentos. Utilizaban el argirol para las oftalmías purulentas, las conjuntivitis cattarrales y la dacriocistitis. El Aristol era utilizado en procesos ulcerosos y blefaritis. Se utilizaba la pomada con mercurio y cocaína para el tracoma y como antiséptico. El Colargol para la conjuntivitis de Weeks y Morax axenfeld. Para el tracoma también se utilizaba una pomada con bicloruro de mercurio o el boro cúprico. Se utilizaba la atropina y homatropina para producir midriasis. También utilizaban el yodoformo para ulceras corneales y lesiones asociadas a iritis o glaucoma. LA empresa fabricaba el ungüento base, onarden y se preparaba un tubo con las indicaciones de médico.

También nos ilustra este libro sobre las principales patologías que preocupaban a los médicos ya que los medicamentos iban en esa dirección. La ceguera nocturna, el glaucoma, las neuritis las conjuntivitis, blefaritis y las ulceras corneales de cualquier etiología eran las principales enfermedades que aqeujaban a la población. Es interesante además la variedad de procedencia de los medicamentos. Siempre hemos tenido una buena oferta de productos!