Mazzucato: “Salud y servicios de salud deberían estar en el centro de una economía con misión”

En una entrevista televisada del Washington Post, en diciembre 2020, desafortunadamente solo disponible en inglés, la economista Mariana Mazzucato hizo la afirmación que destacamos como título de esta entrega. Es un tema que ya había planteado en uno de sus primeros y más disruptivos libros: “The Value of everything” (ed. Public Affairs. 2018), el cual ha sido traducido al español, con el nombre “El Valor de las Cosas”. Ambas versiones en inglés y español pueden conseguirse en AMAZON.

Los méritos de esta autora para el campo de la salud, conllevaron a que, desde mayo del 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó el “Consejo sobre los Aspectos Económicos de la Salud para Todos”, y la Dra. Mazzucato asumió desde entonces como su Presidenta.

«Estamos atravesando múltiples crisis relacionadas con la economía, el clima y la salud. Si seguimos emparchando el sistema cada vez que surge una crisis, siempre llegaremos tarde. Estoy encantada de poder trabajar en estrecha colaboración con el Dr. Tedros (Director General de la OMS), en un programa económico proactivo basado en el enfoque de la Salud para Todos y orientado a moldear nuestras economías, a fin de que pongan el bienestar y la inclusión en el centro de la manera en que creamos, medimos y distribuimos valor….Volver al status quo después de la pandemia no será suficiente; para alcanzar el bienestar económico en todas partes debemos transformar nuestros sistemas de salud mediante la innovación», dijo la Profesora Mazzucato al asumir esta importante y honorífica responsabilidad.

El recién pasado mes de junio al clausurar un congreso internacional del CIRIEC (Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa. España), señaló ante las actuales crisis que estamos viviendo, “no podemos buscar parches para solucionarlas (las crisis actuales), tenemos que hacer inversiones muy osadas en ciertas partes del sector económico para atajar el problema desde la raíz. Los gobiernos se están quedando sin ideas y, si seguimos usando parches, no llegaremos a poder implantar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Los planteamientos de la Dra. Mazzucato, acerca de la economía tienen un tópico central, repensar la teoría del valor que predomina en nuestros días e incide en las ideas y decisiones sobre la economía en los países y a nivel internacional. Uno de sus puntos de partida es distinguir entre “creación de valor” y la “apropiación del valor” y a partir de allí desarrolla un conjunto de ideas sobre cómo repensar los mercados y los gobiernos, hacia una “economía con misión”, con lo cual propone replantear la idea de “un estado de bienestar” actualizada a nuestros días. De allí, que salud, educación y las actividades creadoras de valor adquieren una dimensión de principalía en sus planteamientos sobre un nuevo modelo de desarrollo.

Con la venia de los economistas, cuya profesión nos merece mucho respeto, hay momentos en la historia en que, parodiando la célebre frase de Clemenceau sobre la guerra y los generales, debemos pensar que la Economía es un asunto demasiado importante para dejarla solo en manos de los economistas. Algo parecido tal vez podría señalarse sobre los médicos y la salud de las poblaciones. Las crisis del mundo creado por la ideología neoliberal son de tal envergadura que, según algunos autores, amenazan la propia existencia del género humano. Tal vez estamos viviendo uno de esos momentos en que todos debemos tratar de comprender mejor las dinámicas económicas y de salud en nuestras sociedades contemporáneas, atrevernos a abrir nuestras mentes para encontrarnos con ideas novedosas y disruptivas, y contribuir a pensar salidas desde la perspectiva del bienestar colectivo y la preservación de la naturaleza y la vida.

Rastrearemos los informes del Consejo sobre Economía de la Salud Para Todos de la OMS, que preside la doctora Mazzucato, para compartir los planteamientos destacados que encontremos en los mismos y que consideremos de utilidad para nuestros esfuerzos nacionales para actualizar y reformar nuestros sistemas de salud y de seguridad social, y para el Plan Decenal de Salud 2030, actualmente en proceso de formulación. Son importantes oportunidades, si nos disponemos a pensar en serio sobre nuevas opciones No bastará una curita, ni los esfuerzos de pocos, por más heroicos que puedan ser. Necesitamos movilizar lo mejor de todos los sectores de la sociedad, sin exclusiones ni prejuicios. Reencantar a la ciudadanía con la democracia y la esperanza de verdaderas reformas, más allá de lo cosmético, por un mejor futuro de bienestar y calidad de la vida para todos.

Para facilitar a nuestros pacientes lectores una perspectiva del pensamiento y propuestas de la Dra. Mazucato, les comparto los enlaces de dos videos (con traducción al español) que pueden ser descargados. Invito a quienes estén interesados, a verlos con detenimiento.

El valor de las cosas. Mariana Mazzucato

https://www.youtube.com/watch?v=I4oZBmDn3V4

What is economic value, and who creates it? | Mariana Mazzucato

https://www.youtube.com/watch?v=uXrCeiQxWyc