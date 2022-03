Más mujeres en el Consejo hacen al banco más rentable

Si ves la composición del Consejo de Directores de los tres principales bancos del sistema financiero nacional, solo encontrarás una o dos mujeres, en un grupo de 15 directores en cada banco. Todas estas directoras figuran como vocales o suplentes a vocal en sus respectivos consejos.

A juzgar por esa exigua, pero significativa muestra, alrededor de apenas un 10% es el promedio de la participación de la mujer en la mesa donde se toman las grandes decisiones de esos bancos tan importantes y con tanto peso en la economía nacional.

Es muy probable que los bancos estén dejando de ganar dinero, por causa de esa escasa participación femenina en sus consejos de directores.

Un estudio realizado en 159 bancos de nueve países, entre 2004 y 2020, mostró evidencias que demuestran que la diversidad de género en los consejos de directores de los bancos “incrementa el desempeño” en las instituciones financieras.

El estudio Board diversity and its effects on bank performance: An international Analysis (Diversidad en los directorios y sus efectos en el desempeño bancario: un análisis internacional), fue publicado en 2014, en el Journal of Banking & Finance, bajo la autoría de las académicas Emma García Meca, de la Universidad Politécnica de Cartagena, e Isabel María García Sánchez y Jennifer Martínez Ferrero, de la Universidad de Salamanca.

Esta investigación establece una conexión entre los países donde la regulación bancaria es rigurosa y hay una fuerte protección a los derechos de los accionistas, por un lado, con más presencia de mujeres en los consejos de directores, por otro. Dicho de otra manera, es una combinación ganadora más equidad de género en el directorio, estricta regulación bancaria y fuerte protección para los derechos de los accionistas.

Las investigadoras, todas economistas, docentes universitarias, con diferentes especialidades, exploraron variables como el Retorno Sobre la Inversión (ROI), el tamaño de los bancos, la frecuencia de reuniones de los consejos, la nacionalidad y el género de los miembros de los consejos, así como los marcos legales de los sistemas financieros de los países donde se hizo el estudio, entre otros elementos.

Algunos de los hallazgos sobre diversidad de género más interesantes de la investigación, que tuvo lugar en Canadá, Francia, Alemania, Italia, Holanda, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, “reafirman el papel positivo de las directoras en el desempeño del banco”, conclusión que estudios precedentes, hechos por otros investigadores, habían ya adelantado.

“Nuestros resultados sugieren que la presencia de mujeres en los directorios de los bancos mejora la gobernabilidad, lo que hace que el banco sea más rentable”, indican las catedráticas de las citadas universidades españolas.

Sus hallazgos también destacan que “las directoras no son sustitutas de directores corporativos tradicionales con similares habilidades idénticas, sino que, más bien, las directoras calificadas tienen características únicas que crean un valor adicional en los bancos”