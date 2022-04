Más allá de las estatuas de los héroes

A la escritora Chiqui Vicioso, quien me invitó al grupo UltramarRD

La escritora Chiqui Vicioso por Rodrigo Fernández.

El 18 de noviembre de 2020 inicié una serie de reflexiones en Instagram en torno a la inmigración. La elección del descendiente de libaneses Luis Abinader como presidente dominicano y de la senadora asiática-jamaiquina Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos me ordenó volver a mis viejos cuadernos.

Dos noticias que llegaron a mi teléfono, vía Whatsapp, movieron dichos cuadernos: me enteré de que mi tía Myrtho había fallecido en Estados Unidos. Otra tía, quien también vive en Estados Unidos, se sorprendió al descubrir que nuestra última conversación tuvo lugar a mediados de los años noventa. A menudo, en voz muy baja, me preguntaba si los que empezaron a salir del país a principios del siglo XX hacia Cuba no eran tan valientes como las estatuas del Campo de Marte de Puerto Príncipe. «Estados Unidos alberga la mayor población de migrantes haitianos del mundo, con un número significativo que también vive en la República Dominicana (491.000), Canadá (100.000), Francia (82.000) y Chile (69.000)» (Olsen-Medina & Batalova, 2020).

Mi tía cuyas noticias no tenía desde mediados de los noventa. Cuando se marchó, yo estaba al principio de la escuela primaria.

«En medio de una reconquista, la expedición fracasaría la primera vez, pero al regresar Bolívar a Haití obtuvo nuevos recursos de Petión, entre los que había más de 6.000 fusiles con sus bayonetas, municiones, plomo, víveres, una imprenta completa, el flete de algunas goletas y dinero, además de un puñado de voluntarios.» (Pedro Arciniegas Rueda, 2010) . «Con la ayuda del gobernador militar haitiano de Los Cayos, el general Ignacio Marión. La expedición incluía 1000 tripulantes patriotas y 1000 negros haitianos»(Pérez Tenreiro, 1972). «Tan pronto los dominicanos en 1861 iniciaron sus acciones de guerrilla en contra de la ocupación española, Geffrard (presidente haitiano) inició su apoyo solidario a los dominicanos con tropas, armas y pertrechos y hasta uniformes.» (Fabio Herrera Miniño, 2018). Nada sabemos de los que se quedaron en Venezuela y en la República Dominicana después de sus respectivas «misiones».

En 2018, no figurábamos en la lista de los 10 primeros países para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. México y Filipinas fueron los dos principales países de nacimiento de los 527.000 inmigrantes veteranos en 2018, con un 17% cada uno, con 92.000 y 91.000 veteranos respectivamente. Los otros principales países de origen fueron Alemania (24.000), Colombia (20.000) y el Reino Unido (19.000); datos de Zong & Batalova, 2019.

Desde hace unos treinta años muchas mujeres comerciantes son verdaderas heroínas del Campo de Marte. Aunque no es el tema de este texto, ¿cuándo haremos un estudio sincero para rendir homenaje a las heroínas haitianas que trabajan arduamente en el extranjero?