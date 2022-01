En 1951 se Graduó en el Crozer Theological Seminary, realizó su trabajo de posgrado en la Universidad de Boston. En Crozer y Boston comenzó a tratar las ideas de Mohatma Gandhi, las cuales se convirtieron en el centro de su propia filosofía de protesta, la no violencia activa, y en la teoría de la desobediencia civil de Henry David Thoreau.Martin Luther King, es uno de los principales personajes de la actualidad, que se distinguió por su pensamiento y acción en defensa de la raza de color norteamericana contra el racismo, la xenofobia, la segregación social y la discriminación, utilizando el sistema de la no violencia activa, Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta (Georgia). Ingresó con 15 años en el Morehouse College y fue ordenado ministro baptista teniendo 17.

En 1954 Martin Luther King, Jr. fue nombrado pastor en la Iglesia baptista de Dexter Avenue en Montgomery (Alabama). Ese año, fue prohibida la educación pública segregacionista que mantenía el Tribunal Supremo de Estados Unidos en numerosos estados del sur.

Martin Luther King hizo un viaje la India, y conoció la obra de Mahatma Gandhi, que lo impactó para toda la vida."Dejé la India más convencido que nunca de que la resistencia no violenta, era el recurso más potente disponible para los pueblos oprimidos en su lucha por la libertad. Fue algo maravilloso ver los sorprendentes resultados de una campaña no violenta, India conquistó su independencia sin violencia por parte de los hindúes…

Regresé a Estados Unidos con una inmensa determinación de lograr la libertad de mi pueblo por medios no violentos. Como resultado de mi visita a la India, mi comprensión de la no violencia se hizo mayor y mi compromiso más profundo. "

"Gandhi fue probablemente la primera persona que elevó la ética del amor de Jesús por encima de la mera interacción entre los individuos hacia una poderosa y efectiva fuerza social en gran escala. "

El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks volvía en el autobús a su casa desde el trabajo y un hombre blanco le pidió el puesto donde iba sentada. Esto era lo que se acostumbraba en tiempos de segregación en EE.UU., hasta que Parks decidió negarse. Su posición la llevó a ser arrestada y multada, pero también originó una serie de manifestaciones y protestas en Montgomery, Alabama.

Su caso también llevó a la creación de la Asociación por el Desarrollo de Montgomery, grupo que eligió como uno de sus portavoces a un joven pastor de la Iglesia Bautista, poco conocido hasta entonces. Su nombre era Martin Luther King.

Martin Luther King llamó al boicot de los autobuses de Montgomery con las siguientes palabras:

Han sido muchos los años de notable paciencia, hasta el punto de que, en ocasiones, hemos dado a nuestros hermanos blancos la impresión de que nos gustaba el modo en que nos trataban. Pero esta noche estamos aquí para liberarnos de esa paciencia que nos ha hecho pacientes con algo tan importante como la libertad y la justicia".

La protesta se llevó a cabo durante más de un año (381 días); en ella King fue arrestado y encarcelado, su vivienda fue destrozada y recibió muchas fue amenazado de muerte.

En 1956 se puso fin al boicot con una orden del Tribunal Supremo que prohibía la segregación en el transporte público de la ciudad.

Después del éxito conseguido en el boicot de Montgomery, King tomó el papel de líder muy respetado. Se fundó la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur (SCLC) por los clérigos negros de todo el Sur, los cuales nombraron a King su presidente.

En 1959 abandonó su pastorado en Montgomery para ejercer en la Iglesia baptista de Ebenezer en Atlanta, lo que le permitió participar en el liderazgo nacional del movimiento de derechos civiles.

Martin Luther King dio a conocer en todo el país y asumió la dirección del movimiento pacifista estadounidense, por medio de la Southern Cristian Leadership Conference y luego por el Congress of Racial Equality. Asimismo, como miembro de la Asociación para el Progreso de la Gente de Color.

Ciertas diferencias de ideología y jurisdicción se presentaron entre la SCLC y otros grupos (Poder Negro y Musulmanes Negros), pero King pidió que la no violencia, siguiera siendo la estrategia principal de resistencia.

En 1960 aprovechó una acción espontánea de estudiantes negros en Birmingham, Alabama, para iniciar una campaña de alcance nacional. En esta ocasión, Martin Luther King fue encarcelado y posteriormente liberado por la intercesión de John Fitgerald Kennedy, entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, pero logró para los negros la igualdad de acceso a las bibliotecas, los comedores y los estacionamientos.

La tensión no es entre la gente blanca y la gente negra. La tensión es básicamente entre la justicia y la injusticia, entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Y si tiene lugar una victoria no será la victoria para cincuenta mil negros, sino una victoria para la justicia y las fuerzas de la luz. Actuamos para derrotar la injusticia y no a las personas blancas que puedan estar siendo injustas…

En 1963 estuvo al frente de una campaña a favor de los derechos civiles, en Birmingham (Alabama), para lograr el censo de votantes negros, acabar con la segregación y conseguir una mejor educación y alojamiento en los estados del sur. Durante estas campañas fue arrestado varias veces.

El 28 de agosto de 1963 las 200.000 personas que habían marchado sobre Washington en apoyo de los derechos civiles, le oyeron pronunciar su más famoso discurso: ¡Hoy tengo un sueño!

… Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño "americano". Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo:

"Afirmamos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados iguales".

Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos, se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad.

Sueño que un día, incluso el estado de Misisipí, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad.

¡Hoy tengo un sueño!

Sueño que un día, el estado de Alabama cuyo gobernador escupe frases de interposición entre las razas y anulación de los negros, se convierta en un sitio donde los niños y niñas negras, puedan unir sus manos con las de los niños y niñas blancas y caminar unidos, como hermanos y hermanas.

¡Hoy tengo un sueño!

Sueño que algún día los valles serán cumbres, y las colinas y montañas serán llanos, los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados, y la gloria de Dios será revelada, y se unirá todo el género humano.

Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la cual regreso al Sur. Con esta fe podremos esculpir de la montaña de la desesperanza una piedra de esperanza. Con esta fe podremos trasformar el sonido discordante de nuestra nación, en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe podremos trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, defender las libertades juntas, sabiendo que algún día seremos libres. Ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar el himno con un nuevo significado, "Mi país es tuyo. Dulce tierra de libertad, a tí te canto. Tierra de libertad donde mis antecesores murieron, tierra orgullo de los peregrinos, de cada costado de la montaña, que repique la libertad". Y si Estados Unidos ha de ser grande, esto tendrá que hacerse realidad.

Por eso, ¡que repique la libertad desde la cúspide de los montes prodigiosos de Nueva Hampshire! ¡Que repique la libertad desde las poderosas montañas de Nueva York! ¡Que repique la libertad desde las alturas de las Alleghenies de Pensilvania! ¡Que repique la libertad desde las Rocosas cubiertas de nieve en Colorado! ¡Que repique la libertad desde las sinuosas pendientes de California! Pero no sólo eso: ! ¡Que repique la libertad desde la Montaña de Piedra de Georgia! ¡Que repique la libertad desde la Montaña Lookout de Tennesse!

¡Que repique la libertad desde cada pequeña colina y montaña de Misisipí! "De cada costado de la montaña, que repique la libertad".

Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro: ¡Libres al fin!, ¡Libres al fin!, Gracias a Dios omnipotente, ¡Somos libres al fin."

-El movimiento de los derechos civiles, encabezado por Martin Luther King, tuvo varios éxitos, entre los que se pueden citar:

A) Abolición del impuesto al empadronamiento que impedía votar a los negros del sur. B) Aprobación legislativa del Acta de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación racial en el trabajo y la educación, y excluye la segregación racial en los espacios públicos.

En 1964 le otorgaron el Premio Nobel de la Paz.

Después de razonar una y otra vez, King creyó que la solución de los problemas locales de las relaciones humanas eran inviables debido a la guerra Vietnam.

Las estrategias de King fueron objetadas. En Chicago, los baptistas negros locales se le opusieron públicamente. También allí los manifestantes plantaron cara a bandas de blancos, dirigidos por neonazis miembros del Ku Klux Klan, dando lugar a enfrentamientos.

Por lo que se refiere a la guerra del Vietnam, muchos creyeron que el liderazgo negro debería concentrarse en la lucha de la injusticia racial dentro de Estados Unidos. En 1967, King se asoció a los dirigentes del movimiento contra la guerra, independientemente de su color.

Martin Luther King, Jr dictó una conferencia a finales de 1967 en la Canadian Broadcasting Company, donde trató el tema de “Conciencia y la guerra de Vietnam.” Su conciencia claramente le decía que ésta era una guerra que no tenía ningún sentido y debería detenerse.

“De algún modo esta locura debe cesar”. “Debemos detenerla ahora.

Hablo como un hijo de Dios y como hermano a todos los que sufren en Vietnam. Hablo por todos aquellos cuya tierra está siendo devastada, que ven destruidos sus hogares y su cultura aniquilada. Hablo por los pobres en Estados Unidos que están pagando el precio doble de sus esperanzas rotas en el país y de muerte y corrupción en Vietnam.

Hablo como un ciudadano del mundo, porque el mundo está horrorizado ante la trayectoria que hemos tomado. Hablo como estadounidense a los líderes de mi propia nación. La iniciativa de esta guerra ha sido nuestra. La iniciativa para detenerla debe ser nuestra.” “La guerra de Vietnam es solamente un síntoma de un mal más profundo dentro del espíritu norteamericano”

La posterior preocupación de King por Vietnam y su determinación en dirigir una 'marcha del pueblo pobre' sobre Washington pusieron en peligro su vida.

El 4 de abril de 1968 Martin Luther King fue asesinado, mientras se encontraba en el balcón de un Motel, en Memphis (Tennessee). James Earl Ray, un preso blanco que había escapado de la prisión, fue arrestado por el asesinato; declarado culpable, en marzo de 1969 se le sentenciaron 99 años de cárcel.

El lugar de nacimiento y su tumba en Atlanta fueron designados lugares históricos nacionales.

Para conmemorar la muerte violenta el 4 de abril de 1968 del líder de los derechos civiles, Martin Luther King, Jr., muchas ciudades y estados decretaron días para recordarlo. Algunos días coincidían con el de su nacimiento y otros con el de su muerte.

Desde 1986 se escogió un día cercano al de su nacimiento (el 15 de enero) como fiesta nacional de Estados Unidos de América, el Congreso decretó que fuera el tercer lunes de enero.

Martin Luther King Jr. es un ejemplo de pensamiento y acción para todo el mundo, utilizando el método de la no violencia activa creó derechos y libertades para una gran parte de la sociedad norteamericana.

En mi libro digital LAS IDEAS POLÍTICAS aparece un capítulo dedicado a la desobediencia civil, donde aparecen; Mahtma Ghandi, Martin Luther King y Nelson Mandela