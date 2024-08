Your browser doesn’t support HTML5 audio

05/08/2024 · 12:03 AM

María Corina Machado, estudió en la Universidad Católica Andrés Bello, se graduó en Estudios Superiores de Administración

El 11 de febrero de 2010, se postuló como candidata a la Asamblea Nacional de Venezuela y resultó ser elegida por el Estado Miranda, siendo la diputada con más votos en las elecciones parlamentarias celebradas el 26 de septiembre de 2010. Coordinadora del Grupo Parlamentario Independiente y miembro del Comité de Política Interior.

Hugo Chávez y Maria Corina Machado tuvieron en 2012 un enfrentamiento que quedó grabado en la memoria.

Durante la última alocución del presidente a la Asamblea Nacional —murió al año siguiente—, ella se paró a confrontarlo.

Le dijo que “la Venezuela decente” no quería avanzar hacia “el comunismo”: “Como puede usted hablar que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar”.

El presidente Hugo Chávez, por su parte, la escuchó hasta el final y después respondió: “Está fuera de ranking para debatir conmigo.

Lo lamento mucho, lo lamento mucho. Pero esa es la verdad. Usted me llamó hasta ladrón delante del país, pero yo no la voy a ofender. Águila no caza mosca, diputada”.

El 26 de enero de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela inhabilitó su candidatura presidencial. Fue inhabilitada para presentarse como candidata a presidenta, en las elecciones del 28 de julio de 2024.

María Corina Machado, la mujer que revivió la esperanza en los venezolanos que quieren un cambio, de 56 años, logró revivir la esperanza enterrada de millones que quieren un cambio de gobierno.

El partido de la líder opositora de Venezuela María Corina Machado, denunció el pasado viernes un "atraco" a su sede durante la madrugada, cuando seis hombres armados y con el rostro cubierto "sometieron a los vigilantes" para "llevarse equipos y documentos".

María Corina Machado llamó a permanecer en los centros de votación, "esto es hasta el final". "Qué emoción encontrarnos en las calles!! Luchamos tanto por este momento".

La líder opositora, impedida por la dictadura a participar como candidata en estos comicios por una inhabilitación política impuesta, madrugó al igual que muchos venezolanos e hizo un llamado a ejercer el derecho al voto.

Muy temprano, antes del amanecer, al igual que muchos venezolanos e hizo un llamado a ejercer el derecho al voto.

!Buenos días, mis queridos venezolanos! El día llegó. ¡Son las 5 am y tenemos trabajo! A esta hora, te pido que nuestro Himno nacional se escuche en todo el mundo, desde tu corazón. Y yo quiero escucharte; ¡muéstrenmelo por aquí en las respuestas! Salgamos a votar en familia con fuerza, alegría y convicción, porque lo vamos a lograr".

Lo hizo antes de las elecciones, pese al escepticismo de muchos en la ruta electoral, y lo hizo después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declara a Maduro ganador con el 80% de los votos contados, con un 51%, Maria Corina Machado salió a renovar los ánimos con el anuncio de que su candidato, Edmundo González Urrutia, había ganado las elecciones, con un 70% de los votos…. Y tenía las pruebas para demostrarlo.

María Corina Machado publicó la página web para verificar las actas de votación de la elección presidencial en Venezuela, donde se demuestra la derrota de Maduro. Esa pagina web permite visualizar en detalle los resultados totales y de cada mesa de votación en Venezuela con las actas recopiladas.

En su discurso del sábado 3 de agosto, María Corina Machado dijo: “El 28 de julio marca un hito a partir del cual se inició la transición a la democracia en Venezuela. Después de una brutal represión, creyeron que nos iban a callar, atemorizar o paralizar (pero) la presencia de cada uno de ustedes aquí demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final”.

"Ganar tomó mucho tiempo y cobrar también puede tomar tiempo", ha repetido Machado en sentidos mensajes de voz a sus militantes. "Así que hay que resistir —les dice— y tenemos que seguir cerca de la gente y decirles que no los vamos a abandonar, porque vamos hasta el final

La líder opositora María Corina Machado reapareció en la multitudinaria marcha opositora en Caracas, y prometió a sus seguidores no dar un paso atrás.

“¡Nunca hemos estado tan fuertes!”. La líder opositora María Corina Machado encabezó una masiva manifestación este sábado contra el fraude electoral del pasado domingo en Venezuela. dijo,“Nosotros no promovemos la violencia. Salir a protestar cívica y pacíficamente no es violencia. No vamos a renunciar a nuestro derecho a la protesta cívica”,

Se calcula que hay más de un millar de detenidos, hasta 20 muertos y un centenar de heridos en apenas una semana.

¡ Nicolas Maduro tiene sus días contados como dictador de Venezuela!