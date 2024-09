Como introito, sin olvidar el esfuerzo de la Junta presidida por Roberto Rosario Márquez, sería en el 2012, que la Junta Central Electoral, asumió el desarrollo de su programa de maestría, bajo el título, Magister en Estudios Políticos y Electorales, quienes fueron los cimientos de este alto nivel de estudios. Mas luego, a través del TSE, presidido por Román Andrés Jaquez Liranzo, desarrollaron la primera maestría en alta gerencia de partidos políticos, Y como un acto loable, de nuevo, la actual gestión del órgano electoral, evidencia el registro de formación al que aspira el órgano como base de sustentación para elevar el debate político y la multiplicación de académicos capaces de sembrar la semilla del fortalecimiento del debate político, y poco a poco, ir creando la plataforma para garantizar mejores prácticas en el ejercicio político.

A modo de revista, en la primera promoción-un grupo de alta etiqueta académica-, el cual tuvo como muestra, en las elecciones del 2020, una representación de la cosecha de este programa, de cuyos magister, emergieron curules, recayendo en; los discentes; José Horacio Rodríguez, que, participando en un partido minoritario, incluso, en estas elecciones del 2024 en el nivel congresual, obtuvo 9,146 votos preferencial, de los 25,204, que obtuvo Opción Democrática de manera conjunta. Pero, que, por la aplicación del Método D’ Hondt, no pasó, pero tuvo un excelente desempeño.

El otro buque insignia, lo fue Juan Dionicio Rodríguez, por el partido Frente Amplio, Diputado Nacional, repito, 2020-2024, por el nivel de Diputación por acumulación nacional. Esta significativa evidencia del resultado del desarrollo político de los actores maestrantes, en honor a la vedad se etiquetó como un gran orgullo de pertenencia, tanto al TSE, presidido por Jaquez, así como a los docentes, incluyéndome a mí. En verdad, me sentí orondo de haber contribuido en la siembra de esa cosecha.

Volviendo a la segunda versión, 2023-2024, al contrastar el entusiasmo académico con la anterior, más que ya teníamos dos diputados y otros tantos egresados en otras funciones electorales, en lo particular, al inicio con este nuevo grupo, me impactó profundamente la diferencia entre una y otra camada. Esta promoción, diríamos; la dividieron en dos secciones; la identificada como A y la otra B. Y en verdad, en el A, se sentía un mayor nivel de empatía académica, contrario al B, en lo particular, me producía una gran preocupación sobre el posible resultado que podría derivarse de sus características que daba la impresión de una connotada baja vocación y hasta cierto desgano. Sin embargo, en cada sección, (A y B), siendo honesto y directo, se disponía de maestrantes de altos perfiles dedicación a los temas, incluso, buenos expositores y buenas calificaciones. Sin embargo, el grupo B, una parte de la matricula, movía a preocupación sobre las posibles expectativas de su desempeño de cara a las obligaciones académicas que implicaba el rigor de la maestría. ¡Si y así lo pensé en su momento, y así cabe comentarlo en honor a mi sentimiento cruzado que generó la primera impresión!

Sin embargo, pasadas las materias cursadas, debo admitir, el grupo ya venía dando connotación, y así se evidenciaba en las exposiciones, incluso, como le iba cambiando el discurso de neófitos y hasta de medio turbados, pero que poco a poco, se les notaba madurez y sostenían en sus exposiciones, la jerga o discurso técnico y profesional de la maestría.

En mi afán de ver el avance, en la discusión de los próximos temas, debates y exposiciones, venía notando un gran avance en el interés de asumir mejor papel y desempeño. -Y quiero decirlo, asumieron un gran mejor compromiso con el nivel académico que se cursaba y, en efecto, según mi criterio, la sección B, que es la que refiero, daba claro reflejo de que iba tomando conciencia de la importancia y la responsabilidad que implicaba ser alumno de este nivel de maestría. Y tanto ha sido así, y para grata sorpresa nuestra, el propio Vicerrector Académico de UCSD, Francisco Cruz Pascual, un poco emocionado, como lo estamos todos, manifestó el miércoles 20 de septiembre del presente año, ¡señores; hasta notas de 90 y 95 ha habido!

Y de seguro que estoy orgulloso y me lo estoy gozando, (Y perdonen mi mención), porque mi arenga permanente, cuando notaba desinterés y distracción, que las hubo, asumía mi sermón de advierto y planteaba que ser participante de una maestría de este nivel constituía un privilegio que sumaba un plus, social, profesional y sobre todo los convertía en una élite académica de alta dimensión. Sin embargo, y quizás por eso la gran emoción positiva que motiva este mi sencillo articulo de anuncio de parabienes, ya que, así como se dice, el logro que no es más que pasar de menos a más, – y lo expreso-, porque lo admito, que algunas veces sentí temor en mi calidad de politócolo y Magíster -primera promoción de américa -, en graduarse con un título en Estudios Políticos y Electorales, de la Universidad Granada de España y. teniendo como alma mater a la Pucamaima y de resguardo a la Efec, y al pensar en los altos rigores del programa de referencia, llegué a pensar – fracasamos en este intento. Mire usted profesor, de ese grupo B, surgió otro buque insignia, el Magister Eddy Antonio German, secretario del Parlacen.

¡Y que extraordinario ha sido ver, ahora la reivindicación del grupo B, que era en el cual se veía que llamaba más a preocupación, hoy el programa y el esfuerzo de la JCE, UCSD, como su Alma Mater,-con debilidades y fortalezas-, puede decir, que, por medio al cambio conductual desde la óptica académica, sinceramente, nos han dado la grata demostración que la reivindicación cuando los actores se empoderan no hay fuerza que detenga el éxito! Ahí tenemos una significativa matricula de ellos que presentaron sus credenciales de reenfoque de unos discentes que elevaron la moral, en primer lugar, de ellos ante sus familias, ante la sociedad, ya que, a modo de secreto, -y pido perdón-, a veces, particularmente, llegué a pensar, con honrosas excepciones, sería un esfuerzo inútil. Por lo cual he gozado tal presentación de credenciales, porque ha calado el dicho que, cuando se quiere se puede-

Y hoy quiero sacar a flote, a parte de todos los demás esfuerzos del equipo de docentes que en ningún momento perdieron su ánimo de dar sus clases como si hubiese sido en Harvard. Y modestamente también le agregaba en cada clase, mis tandas de estimulaciones al dedicar siempre algunos minutos de insuflarles a todos, mi humilde enfoque del liderazgo 4×4, que se sustenta en los estilos; tradicional, carismático, cristiano y empresarial. Y yo, le alegraba modelos de las actitudes biológicas de los animales, con mis ejemplos de las características -hormonales-de los líderes de manadas, en primer lugar, las abejas reinas, el Mustang, y otras manifestaciones que, siendo diminutos seres, a través de su empoderamiento, su carácter, su alto compromiso con la especie y, sobre todo, su gran disposición al sacrificio, y que de forma indetenible lograban sus propósitos como símbolo de la grandeza de la naturaleza.

Por lo tanto, me sentí altamente regocijado cuando por medio a las retroalimentaciones de las felicitaciones, uno de ellos, dijo; profesor, nos convertimos en lideres 4×4, y eso me llenó jubilo. Y yo, en mi columna de acento.com, que cubrimos todas las manifestaciones de los individuos en sociedad, he querido lanzar mis parabienes a este loable crecimiento académico, y más, nos sentimos contentos que la cantera de profesional en actitud de enderezar la practica política puedan entrar al mundo de la defensa de la democracia y la mejor imagen de la política. Y como colofón, no soy quien, para calificarlos, pero en verdad, nos sentimos con la moral alta porque hubo un despertar espectacular en el que se evidenció que, con algunos puntos de mejoras, el IESPEC, seguirá sembrando el país de demócratas para poder cosechar buena democracia. Y respecto a los toque finales de esta exaltación, elevamos una oración de gratitud al hacedor por trazar las líneas del despertar de la conciencia a todos a los actores maestrantes, de asumir en un retorno como el mostrado, lo que ha significado un privilegio académico para estos que han tenido el goce y disfrute de una beca 100% asumida por la JCE, en este caso, o sea, y también, modestamente, -porque yo lo viví en carne propia como docente- se gastaron profesores excelentes, para gozar del monopolio y privilegio de élite académica y, través de este programa, convertirse en el nuevo ejército que ha sembrar en la conciencia de los partidos en el cambio de imagen que aún espera la sociedad para fortalecer el sistema de partidos y devolver al cuerpo electoral el orgullo político perdido. Y sobre los del grupo A, tendré mi pluma en mano para cuando nos honren con su presentación de tesis, que no dudo, que razones de fuerza mayor impidió que el grupo presentara sus trabajos finales, ya que material académico exhibieron. Y de este grupo, fuimos testigo de una muestra importante que vamos por más. Las cuales las recojo en estas imágenes.