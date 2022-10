Lula da Silva, de la cárcel a la Presidencia de Brasil

Ayer se produjeron las elecciones de Brasil y al momento de escribir este artículo se iban cumpliendo los pronósticos de las encuestas que dan a Lula como amplio favorito para ganar las elecciones, pero ¿por qué Lula puede aspirar después de estar en la cárcel?

Lula pasó 580 días en prisión y esto le impidió participar en las elecciones presidenciales de 2018, pero la justicia brasileña le revocó las condenas que había recibido por la llamada Operación Lava Jato.

El líder del Partido de los Trabajadores había sido declarado culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Pero en 2021 el Supremo Tribunal Federal (STF) revocó estas condenas por entender que a Lula no se le habían respetado sus derechos durante el proceso llevado por el entonces juez Sergio Moro.

Ante la posible victoria de Lula Da Silva se ha abierto un debate importante respecto a su libertad. ¿Es Lula inocente o no culpable?

El candidato del PT citó el levantamiento de sus condenas como prueba de su inocencia y afirma que fue perseguido durante el Lava Jato de forma injusta.

"Estaba seguro de que llegaría el día de reconocer que nunca hubo un delito cometido por mí, de reconocer que nunca tuve ningún tipo de participación en Petrobras. Todo el sufrimiento que pasé se acabó", dijo el año pasado el expresidente.

Pero los críticos del expresidente afirman que, como los procesos fueron anulados por razones técnicas, no se probó la inocencia de Lula.

"Cuando el STF anuló el caso de Lula mucha gente empezó a decir que estaba absuelto, cuando no lo estaba". Dijo el exfiscal del Lava Jato Deltan Dallagnol, en un video compartido en julio en sus redes sociales.

" El Supremo no exoneró a Lula, no dijo que no había pruebas. No entró en el fondo del asunto".

Gustavo Badaró, abogado y profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de São Paulo (USP), ofrece su versión. Dice que, con la anulación de la condena de Lula, éste "es tan inocente como quien nunca ha sido procesado".

En su opinión, sin embargo, no sería apropiado, en lenguaje sencillo, decir que Lula fue absuelto.

"Al decir 'Lula fue absuelto por el Supremo Tribunal Federal', parece que das a entender que se le dio un certificado de idoneidad a la persona", dijo.

Davi Tangerino, abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), tiene otra mirada. Para él no tiene sentido preguntarse si Lula fue absuelto o no, una vez que el proceso fue declarado nulo.

"Para que alguien sea exonerado o condenado, existe la presunción lógica de que ha sido juzgado, entre otras cosas, por un juez imparcial. Tras la declaración del Supremo de la parcialidad de Moro, el binomio condenado o inocente ya no tiene sentido. Ya presupone una denuncia recibida por un juez competente e imparcial, un juicio y la aprobación de una sentencia", argumenta.

La abogada Silvana Batini concuerda. "Desde el punto de vista legal lo que pasó es irrelevante, si fue absuelto o no. Las demandas de Lula desaparecieron porque fueron anuladas. Si no hay una sentencia definitiva sobre la culpabilidad, lo que prevalece es la presunción de inocencia", dijo.

El escenario planteado, al momento de concluir este artículo, es de que habrá segunda vuelta pues con el 96,20% de los votos escrutados Lula tenía 47,78 y Bolsonaro 43,76.

Esto nos dice también que las encuestas fueron un fiasco y cuando los seguidores de Bolsonaro vean el porcentaje que tuvo saldrán a votar con más ánimo en una segunda vuelta