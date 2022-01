Lucía: ante tu partida

Recuerdo que, desde muy joven, expresaste una fuerte inclinación por el arte, fuiste a Bellas Artes, a principios de los años 1970, a estudiar guitarra y luego teatro.

Precisamente el teatro fue el arte con el cual tuviste un matrimonio hasta el día de tu muerte. Luego de haberte graduado de arte escénico en la escuela de Bellas Artes de tu pueblo natal, San Francisco de Macorís, te integraste a grupos de teatro, luego fundaste el grupo Miguel de Cervantes, con niños y adolescentes de los clubes Salomé Ureña, del barrio Hermanas Mirabal, y Juventud Activa, del barrio Pueblo Nuevo, a mediados de esa década de los 70.

No obstante de ser empleada, dedicabas parte del tiempo a actuar en obras teatrales y a formar jóvenes y adolescentes en el arte escénico.

Tuviste que trasladarte a Santiago por razones familiares y laborales, y en esa ciudad seguiste integrándote a la actividad teatral; así también cuando tuviste que trasladarte a la ciudad de Santo Domingo, también seguiste participando en actividades teatrales.

Hacia mediados de los ochenta vuelves a San Francisco de Macorís e inmediatamente comienzas a gestar y promocionar el arte del teatro y, junto al actor y profesor Radhamés Polanco y otros artistas, formas parte de un gran proyecto que se denominó Teatro del Arte, un espacio donde junto a los demás artistas tuviste la oportunidad de difundir el arte en la población.

A principios de los años 1990 tuviste que trasladarte a Estados Unidos, pero esto no impidió que siguieras dedicando gran parte de tu tiempo a la actividad teatral, a pesar de las dificultades que significa para un emigrante dedicarse a actividades artísticas más allá de labores para la subsistencia; allá participaste activamente tanto como actriz y directora de teatro, formando la compañía de teatro Nuevos Horizontes, mediante la cual, junto con un grupo de actores, realizaste presentaciones en varios estados norteamericanos.

El hecho de estar fuera de tu país, no impidió que te mantuvieras en contacto promoviendo el arte. Es así como vienes, sobre todo a tu pueblo natal San Francisco de Macorís, con tu compañía de teatro y realizas innumerables presentaciones.

Tu pasión por el arte, además de las presentaciones teatrales, te mantuvo con vehemencia haciendo también publicaciones, de libros de poesía, ensayos y teatro, así como grabaciones de cantos.

En los últimos años de tu vida comenzaste a incursionar en el arte del cine, realizando varios cortometrajes y a mediados del año 2021 viniste al país a firmar la película Tierra de los Monteros, con actores francomacorisanos, pero la muerte te traicionó y no pudiste ver dar luz a este tu ultimo proyecto artístico, no se pudo llegar a presentar la premier, que estaba programada para el mes de diciembre, pero al tú enfermar no pudo hacerse realidad.

Lucia, has dejado huellas en los jóvenes artistas que formaste, en tu pueblo y la República Dominicana, así como en la comunidad dominicana en New York. Has dejado un gran aporte al arte para la posteridad.

Gracias hermana por tanto empeño en promover los valores culturales autónomos, en obras escritas por ti como Pancha y Chencho, Mamá Tingó, entre otras, así como en la presentación en distintos pueblos del país.

¡Descansa en paz querida hermana!