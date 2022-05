Los reportes sobre trata de personas que emite EEUU

La trata de personas es una forma de esclavitud moderna en la cual se degrada al ser humano a la condición de objeto, dentro o fuera de un país, con la finalidad de ser explotado en cualquiera de sus modalidades: laboral, sexual, la mendicidad, la servidumbre, el tráfico de órganos, el matrimonio servil, entre otros. Sus raíces se remontan al siglo XIX, donde se produjo un perverso tráfico de mujeres europeas que eran explotadas en la prostitución y el cual sí era perseguido por las autoridades. A esto se le llamó despectivamente “trata de blancas”, para distinguirlo de la trata de esclavos negros.

Ante este fenómeno, a principios del siglo XX, el concierto de naciones comienza a combatir el comercio de mujeres de raza blanca explotadas sexualmente, con el fin de elaborar un proyecto para reprimir la “Trata de Blancas’. Más tarde, en 1910, se suscribió la Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Blancas, cuyo artículo 1º disponía: “Debe ser castigado cualquiera que, para satisfacer las pasiones de los demás, haya contratado, arrastrado o desviado, aún con su consentimiento, a una mujer o niña menores, con el fin del libertinaje, aún cuando los diversos actos, que son los elementos constitutivos de la infracción, hubieran sido realizados en países diferentes”.

Es así como luego nacen distintas convenciones internacionales con la finalidad de hacer conciencia a todos los Estados parte a nivel mundial que, “la violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas, son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas”.

En 2001, el Departamento de Estado de los E.U. (agencia de E.U. que maneja la política exterior a estadounidenses que viven o están viajando a otros países, a empresas internacionales y a países en vías de desarrollo) empezó a elaborar reportes sobre trata de personas, lo que se conoce hoy como TIP report (trafficking in persons— reporte sobre trata de personas).

Los reportes TIP son reportes anuales emitidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que clasifican a todos los países del mundo según sus esfuerzos combatiendo la trata de personas, en uno de cuatro niveles. Esta clasificación no se basa en el tamaño del problema en los países, más bien está determinada por la magnitud y enfoque de los esfuerzos que llevan a cabo los gobiernos para cumplir con las normas mínimas de la TVPA (Ley de Protección de Victimas de Trata) para la eliminación de la trata de personas las cuales, por lo general, son consistentes con el Protocolo de Palermo.

En ese sentido, el informe TIP clasifica a cada país en un nivel diferente según su desempeño, los cuales pueden ser nivel 1, nivel 2, nivel 2 lista de vigilancia y nivel 3, tomando como base tres áreas de combate a la trata: a) persecución, que refiere a investigación y enjuiciamiento de casos de trata; b) Protección, que refiere a los esfuerzos tomados por el gobierno para cuidar a las víctimas sobrevivientes y c) prevención, que refiere a las medidas tomadas para levantar conciencia y prevenir la trata de personas.

Nivel 1 es la clasificación para aquellos países cuyos gobiernos cumplen completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, de la Ley de protección de víctimas de trata de 2000 de los Estados Unidos TVPA. En este nivel, se busca una inversión aumentada y probada en programas de protección, enfocados en la rehabilitación de víctimas y la protección de revictimización, así como altos niveles de inversión en programas de prevención, orientados para la sociedad civil y empleados del gobierno. De los países de la región de Latinoamérica se encuentran en este nivel Argentina, Chile y Colombia.

El Nivel 2 es la clasificación otorgada a países cuyos gobiernos no cumplen completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de la TVPA pero que están haciendo esfuerzos significativos para cumplir con estos estándares. En este nivel se busca un aumento consistente en condenas y un aumento en eficiencia y desempeño en el sistema judicial. De los países de la región que se encuentran en esta clasificación la República Dominicana, Bolivia, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Panamá, México, Paraguay, Uruguay, Ecuador, El Salvador.

Se clasifican en el nivel 2 Watch List o lista de vigilanciaa los países cuyos gobiernos no cumplen completamente con los estándares mínimos de la TVPA pero que están haciendo esfuerzos significativos para cumplir con estos estándares, y para quienes el número estimado de víctimas de formas graves de trata es muy significativo o está aumentando significativamente y el país no está tomando acciones concretas proporcionales. Tampoco evidencian suficientes esfuerzos para combatir formas graves de trata de personas, incluyendo investigaciones aumentadas, persecución, y condenas de delitos de trata, mayor asistencia a víctimas y disminución en evidencia de complicidad en formas grave de trata de oficiales gubernamentales. De la región se encuentra Haití en esta clasificación.

Y finalmente el nivel 3 otorgada a países cuyos gobiernos no cumplen completamente con los estándares mínimos de la TVPA y no están haciendo esfuerzos significativos para cumplir. En esta clasificación se encuentran los países latinoamericanos Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Un factor clave en determinar el nivel de un país es su habilidad de demostrar mejor desempeño comparado con el año anterior. Por ende, la clasificación de un país será proporcional a su habilidad de generar y mantener datos relevantes y confiables que demuestren mejoras en su desempeño. Una falta de dichos datos puede dañar la imagen de un país, ya que no podrá probar mejoras en su desempeño.

En el año 2020, la República Dominicana fue degradada al Nivel 2 Watch List. La última vez que el país estuvo en esta posición fue en 2011, estando siempre en nivel 2 pero nunca, aún, en nivel 1.

La TVPA estipula que “cualquier país que haya sido clasificado como Nivel 2 Watch Listpor dos años consecutivos, y que sería clasificado como Nivel 2 Watch Listel siguiente año, será clasificado como Nivel 3 el tercer año” (Department of State, 2020, p. 41). Una caída al Nivel 3 lleva consecuencias graves en temas de ayuda extranjera de los Estados Unidos: La TVPA declara que los Estados Unidos no deberá proveer ningún apoyo, con excepción de ayuda humanitaria y apoyo relacionado al intercambio, a cualquier gobierno cuyo país que se encuentre en el Nivel 3 por incumplimiento con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas. (Department of State, 2020, p. 12).

Los únicos países de la Región Latinoamericana que recibieron una calificación peor que la República Dominicana son Cuba, Venezuela y Nicaragua. La efectividad de un gobierno en combatir la trata de personas indica la seguridad ciudadana de tal país. Si la República Dominicana puede probar que su Estado de derecho protege a sus ciudadanos y poblaciones vulnerables, tiene mayor oportunidad de recibir inversión extranjera y turismo; será mejor recibido por otros países líderes y se distinguirá de sus pares regionales por su proactividad en temas de derecho. Una escasa seguridad ciudadana, puede provocar serias consecuencias negativas en temas de inversión, turismo y relaciones exteriores.

Las recomendaciones dadas en el reporte TIP 2021 para la República Dominicana, debe convertirse en la fuente de formulación de políticas públicas para el debido abordaje de esta problemática. Estamos cerca de recibir el reporte TIP 2022 y tememos que el país no ha presentado mejoría suficiente para subir de nivel. Nuestro desarrollo como país, también depende de esto.

....

*Sonia Hernández es abogada litigante, procesalista penal, exprocuradora fiscal de la Provincia Santo Domingo. Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente se desempeña como Directora asociada del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia para Misión Internacional de Justicia.

https://www.usa.gov/espanol/agencias-federales/departamento-de-estado

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/09/TIPR-GPA-upload-07222021.pdf

Escuela Nacional de la Judicatura “El delito de trata de personas”, 2013