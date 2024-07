Operar estaciones remotas significa utilizar tus equipos de radioaficionados estando en lugar distinto a donde están los mismos, puede ser en otro sector, otra ciudad y porque no, otro país. Para algunos radioaficionados la operación de estaciones remotas son una necesidad, es decir, la única forma de mantenerse activos y para otros es una conveniencia, un experimento o simplemente una alternativa. Sea cual sea el alcance de tus operaciones remotas o cual sea tu necesidad, la verdad es que operar remoto no es difícil ni tiene que ser caro.

Comienza por identificar tus necesidades

Antes de iniciar, lo más importante es identificar las necesidades de tu estación, es decir, el alcance que quieres darle a una configuración remota. Esto se logra tomando en cuenta tu estilo de operación, por ejemplo:

¿te interesa operar todos los modos (fonía o voz, telegrafía o cw, modos digitales, etc.) o alguno en especifico?

¿te interesa remoto desde tu propia casa solamente o remoto desde otra localidad?

¿en qué consiste tu estación?, ¿están tus equipos aptos para operaciones remotas?

‘existe disponibilidad de internet tanto en el lugar donde estarán los equipos, como en el lugar desde donde estarás operando?

Concéntrate en lo básico

Mi primera recomendación, que es la misma de todos los que nos embarcamos en operaciones remotas es, empezar por lo básico y luego ir ampliando el alcance. Es importante saber qué es lo mínimo que necesito para una exitosa operación remota. Sin dudas lo más básico será acceso al radio y a un micrófono o llave, según tu estilo de operación. Dependiendo del radio que utilices será tan fácil como conectarles acceso a redes o quizás necesites algún dispositivo intermedio. Es importante referirte a la documentación técnica de tu radio para identificar si es posible incorporar ese equipo en particular en un esquema de acceso remoto y en caso afirmativo la mejor forma de hacerlo. Ante cualquier duda recomendamos contactar al fabricante de los equipos o a la comunidad de usuarios para ver experiencias similares.

También existen programas de computadoras que se convierten en servidores para el manejo del radio y el audio. Los hay on premise (que se instalan en las computadoras) o en la nube, donde el usuario se conecta para acceder a sus equipos.

Determinar el audífono/micrófono (headset) adecuado también es vital. Dependiendo del equipo que utilices para la conexión remota (celular, tablet, laptop, desktop) podrás usar headsets determinados, sean alámbricos o inalámbricos o incluso audífonos y micrófonos por separado. Igual de importante es asegurarte de configurar correctamente el audio de estos dispositivos para evitar problemas al momento de transmitir, pues nada será peor que lograr operar remoto pero que la otra parte no te escuche correctamente.

Técnicamente tan pronto tienes acceso remoto a tu radio y a un micrófono o llave, ya puedes decir que estás listo para operaciones remotas en su expresión más básica o simple. Pero todos sabemos que para nosotros los radioaficionados, nada es básico o simple, siempre estamos buscando la manera de complicarnos nosotros mismos, con la idea de agregar más elementos y herramientas para "apoyar" nuestras operaciones, terminamos armando un sistema complejo.

¿Y luego que?

Si ya has conseguido operar exitosamente tu radio de forma remota para hacer SSB, CW o modos digitales, de seguro empezarás a sentir la necesidad de seguir agregando más cosas al esquema remoto.

Quizás tu estación consta de una antena no rotativa, quizás una vertical, un dipolo u otro tipo de antena similar, pero quizás tengas un dipolo rotativo o una antena yagi y quieras tener la facilidad de utilizar tu rotor para girar las antenas. En ese caso, vas a necesitar la posibilidad de manejar el rotor de forma remota. Casi todos los controles de rotor actuales tienen la posibilidad de conexión a una computadora vía cable USB o RS232 y para aquellos que no lo tienen, existen kits de conversión que le agregan esta funcionalidad o bien puedes asumir el reto de construir tu propio kit, si te sientes cómodo con esta parte o si estás interesado en la experimentación.

En el mismo contexto de las antenas, probablemente eres de los radioaficionados que tiene más de una antena en su estación y encontrarás útil la posibilidad de seleccionar de forma remota la antena adecuada para la banda o porción de banda que estés operando en un momento determinado. Para ello, necesitarás un selector de antena con capacidad de operación automática o vía un software de computadora o aplicación de celular.

Otro elemento importante para tomar en cuenta se refiere a la posibilidad de encender y apagar los equipos de forma remota. Muchos radioaficionados (dentro de los cuales me incluyo) mantiene sus principales equipos encendidos todo el tiempo, pero esto no quiere decir que en algún momento determinado no tengamos la necesidad de apagarlos y encenderlos estando fuera de la estación. Para esto existe una inmensidad de opciones que pueden ir desde smart plugs o web sockets, relays operados con PC, Raspberries, Arduino etc., hasta productos más completos como regletas operadas mediante wifi.

Y todavía hay más cosas que pueden irse incorporando a una operación remota, tales como amplificadores, sintonizadores de antenas, sistemas para conexión y desconexión de antenas, etc. Empezando por lo básico y avanzando paso a paso podemos llegar a estructurar un sistema de operación remota, tan completo como queramos.

Antes de finalizar esta introducción del tema, quiero compartir varias recomendaciones o notas finales.

Lo primero es recomendar el uso del internet por cable dentro del shack o estación remota. En la medida de lo posible evite el uso de wifi para conectar sus equipos dentro de la estación remota.

Por otro lado, es altamente recomendado mantener una computadora fija en el sitio de la estación remota, eso permitirá no solamente realizar un mejor trabajo de configuración y mantenimiento al sitio, sino también que permitirá que todos los equipos se conecten a esa computadora y a su vez usted se conecte a ella remoto, limitando así la demanda de ancho de banda y la posibilidad de errores.

Tenga también la posibilidad de reiniciar el router del internet de forma remota. Esto es importante ante cualquier eventualidad o caída del servicio de su proveedor de internet.

Si la estación remota está a una distancia considerable del lugar desde donde estará operando, es recomendable probar los equipos y conexiones antes de irse del lugar. Opere desde el sitio y asegúrese que todo esté funcionando antes de retirarse.

Tome en cuenta las condiciones a las cuales estará sometida la estación remota, sean climatológicas y/o de seguridad, por si debe agregar elementos de seguridad o protección adicionales.

Para conocer más sobre operaciones remotas dentro del mundo de la radioafición o si quieres iniciar el proceso de convertirte en radioaficionado, acércate a nuestra agrupación, Sociedad Dominicana de Radioaficionados (www.sdra.do) o escribiendo a nuestro correo info@sdra.do