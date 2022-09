Los precios del menú están fuera de control en Turgeau

Un paseo bibliográfico entre los historiadores Moreau de Saint-Rémy y David Patrick Geggus me permitió acercarme al personaje Thomas Guillaume Laroque-Turgeau, capitán de dragones, caballero de la orden real y militar de Saint-Louis, antiguo comandante de Saint-Jean de Tiburón, en 1793. Según Geggus, hacia 1791, «Guillaume Laroque-Turgeau vivía desde hacía tiempo en la colonia».

La casa de la familia Price en Turgeau, a principios del siglo XX; col. particular.

A pesar del escaso interés concedido a los archivos parroquiales, son interesantes las notas dedicadas a Turgeau y, en particular, a la presencia católica: «[...] Fue en Turgeau, al día siguiente de la independencia nacional (enero de 1804), donde el padre Guillaume Lecun, en calidad de prefecto apostólico, intercedió ante Jean-Jacques Dessalines por las familias francesas que intentaban huir del país» (Monseñor Guire Poulard ).

Del historiador J.C. Dorsainvil, leemos: «Tras una serie de batallas en Santo, Damiens, Sarthe, Chancerelle y Bizoton, comenzó el asedio de la ciudad. Dessalines estableció su cuartel general en Turgeau. El 11 de octubre de 1803, el ejército indígena entró en Puerto Príncipe por las puertas de Turgeau, Montbalais y Saint-Joseph. Bajo la presidencia de Fabre Geffrard (1859-67), el gobierno modernizó el sistema de canalización que llevaba el agua desde Turgeau hasta el centro norte de la ciudad (Ledan fils). Según B. Ardouin (1854), «el manantial de Turgeau suministra agua a las fuentes de Puerto Príncipe».

Un barrio histórico en muchos capítulos de la vida nacional.

Un domingo, al saludar a la señora Raúl, propietaria de un pequeño restaurante, me di cuenta de que está trabajando activamente, como durante la semana. Era alrededor de 1996 y me enteré de que casi todos los vecinos compraban comida en el restaurante de la señora Raúl. En aquella época, por 40 pesos dominicanos se podía comprar comida para una familia de cuatro personas. Al día siguiente, consulté a mi amigo Hashley St Preux, quien me animó a documentar mis observaciones por el barrio. Unos días más tarde, Serge Saint-Hilaire estuvo de acuerdo con Hashley. Llevo 25 años estudiando los restaurantes de las aceras de Turgeau y los barrios de alrededor. En septiembre de 2022, se necesitan al menos entre 750 a 1000 pesos dominicanos para pedir lo mismo de 1996-97 (4 personas). La clientela de estos restaurantes incluye a funcionarios, empleados del sector público y privado, colegiales, universitarios, profesores, etc. Desde hace 2 meses, he observado que las vendedoras están ausentes los domingos. Algunas familias, en teoría, podrían comprar en otro lugar. ¿En efectivo o a crédito? Porque en el comercio de cercanía se crean lazos de gran solidaridad y discreción.

Sucursal del Banco Nacional de Crédito en Turgeau; por GM

Se ha vuelto francamente imposible ocultar, disimular nuestra miseria. Estudio la evolución de los precios de los comestibles desde el embargo de 1992-94. Estudio las situaciones críticas que se desarrollan a gran velocidad en mi barrio, a pesar de sus llamativos edificios. Tengo conversaciones diarias con varios propietarios de pequeños restaurantes. Aunque solo me quedo charlando en la acera, Google Map me informó de que soy un gran cliente del restaurante de cinco estrellas del Marriott, que también está en el barrio