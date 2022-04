Los pioneros de la cooperación médica entre Haití y Venezuela

En el marco de una histórica iniciativa de colaboración médica intergubernamental entre Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela y los Estados Unidos de América, el Dr. Jeannot Cadet (1945, Facultad Medicina, Haití ) y su esposa, Janine Wainwright Cadet (1943, Escuela Nacional de Enfermería, Haití ), viajaron al Estado de Miranda (Venezuela) en 1947 por invitación del gobierno venezolano. Trabajaron allí hasta 1950. El Dr. Cadet y la señora confraternizaron con personalidades consideradas como destacados arquitectos de la democracia venezolana, Rómulo Betancourt [presidente entre 1945 y 1948] y el escritor Rómulo Gallegos [presidente de febrero a septiembre de 1948].

La Sra. Janine Wainwright Cadet (24 de junio de 1921- 2 de marzo de 2013) y el Dr. Jeannot Cadet (6 de enero de 1920- 23 de enero de 2006)

Haití sigue siendo, desde varios ángulos, un universo de extraña complejidad. Hay que aprender a observar bien todos los pormenores. Aquel viernes, tímidamente lluvioso de abril de 2012, subí las escaleras de la Clínica Cadet, casi con la misma emoción, cuando mi padre me acompañó a ver al Dr. Jeannot Cadet, hacía más de treinta años. El Dr. Jeannot Cadet recibía pacientes desde las 6.30 de la mañana y solía terminar su jornada alrededor de las 7 de la tarde. La doctora Josette Bijou, ex ministra de Salud, declaró: «El presidente Jean-Claude Duvalier fue operado en Haití, en el hospital de Canapé-Vert, por el doctor Jeannot Cadet.» (2015–04–13 | Le Nouvelliste).

Fue profesor de la Facultad de Medicina, miembro activo de varias organizaciones internacionales, uno de los pioneros de la oftalmología en Haití; director del Hospital General (HUEH); director general del Ministerio de Salud Pública; Secretario de Estado de Salud Pública, y siempre muy activo en las actividades de la Comisión Nacional de Prevención de la Sordera y la Ceguera en Haití. Disfrutó, hasta sus últimos días, del respeto de las principales organizaciones internacionales en el ámbito de la atención oftalmológica en el Caribe y América Latina.

El Dr. Jeannot Cadet

Cuando el futuro oftalmólogo se presentó al bachillerato – fin de estudios secundarios – , ya era un destacado estudiante. En 1938, con el futuro presidente Dumarsais Estimé, entonces ministro de Educación Nacional (29 de noviembre de 1937- 5 de enero de 1940), Jeannot Cadet fue laureado de los laureados, seguido de Théodule Alexis. Ambos futuros médicos famosos; uno de ellos era una estrella en Venezuela, Estados Unidos y el selecto barrio de Bois-Verna, en la capital haitiana. Théodule Alexis era la referencia indiscutible del centro de Puerto Príncipe. El martes 30 de octubre de 1945, el Dr. Jeannot Cadet se casó con la enfermera Janine Wainwright. Celebraron sus bodas de oro el 30 de octubre de 1995.

Referencias:«Washington, Health and Sanitation Division, the Institute of Inter-American Affairs, 1947–48», University of Michigan