Los números rojos de la encuesta Gallup

La pasada semana se dieron a conocer los resultados de la encuesta Gallup realizados en colaboración con el grupo RCC Media de Antonio Espaillat y desde entonces no se ha dejado de hablar de la misma.

Ante todas las opiniones he visto con preocupación que los partidos se han centrado en lo que tiene que ver con el posicionamiento electoral y no en otras dimensiones importantes que da a conocer la referida encuesta, porque se trata de un estudio que no solo está basado en el posicionamiento de candidatos, sino que, incluso, se llama Estudio Nacional de temas económicos, sociales y políticos.

Es un estudio bastante ambicioso pues tiene 39 objetivos específicos. Me parece que la cantidad de objetivos específicos es exagerada para un estudio que se haría en apenas cuatro días del 1 al 5 de abril, con una muestra de 1,200 personas con entrevistas cara a cara según especifica el documento final de 57 páginas.

Como los partidos se han centrado, sobre todo el partido de gobierno, en los porcentajes que tienen que ver con su posicionamiento, yo me centraré en las cosas que ellos no han presentado y que de igual manera debe representar preocupación para el presidente Abinader y su equipo de campaña, por un lado, y para la firma encuestadora, por otro, porque tiene aparentes contradicciones en sí misma.

Lo primero es que esta encuesta es eminentemente urbana (81.7%) y en su gran mayoría se trata de personas entrevistadas en el Metro de Santo Domingo (37.9%) y en la zona norte del país (33.7%). Muy pocas personas en el Este (12,2%) y en el sur (16.3%).

Pero hay una situación y es que los datos que han dado a conocer los partidos, sobre todo el PRM, no son reales, sino los que más le conviene, aunque eso es muy normal. Por ejemplo: A nivel municipal y para la muestra total, el 44.9% votaría por el PRM, 19.2% por la FP y aliados y 15.5% por el PLD y aliados. Filtrando por los que dijeron que van a votar o que probablemente votarán en 2024, el 50.1% votaría por el PRM, 19.7% por la FP y 14.9% por el PLD. Pero evidentemente el número que le conviene al PRM es el 50.1 aunque no es real.

A nivel presidencial y para la muestra total, el 49.1% votaría por el PRM, 22.2% por la FP y aliados y 15.5% por el PLD y aliados. Filtrando por los que dijeron que van a votar o que probablemente votarán en 2024, el 54.1% votaría por el PRM, 23.0% por la FP y 14.7% por el PLD.

Referido a candidatos, y para la muestra total de 1200 casos, Luis Abinader alcanzaría 48.3% si las elecciones presidenciales fueran hoy día, Leonel Fernández por su parte conseguiría 25.9% y Abel Martínez tendría 18.2%. En la parte de probables votantes (likely voters), Luis Abinader registraría 53.3%, Leonel Fernández 26.1% y Abel Martínez 16.1%. Estos son los datos que el PRM está dando a conocer, pero en la realidad Luis Abinader lo que tiene es un 48% no un 53%.

Los otros datos que el gobierno debe ponerle atención son los siguientes:

En la tasa de rechazo Leonel Fernández alcanza el mayor nivel de rechazo con 37.3%, le siguen Luis Abinader con 26.6% y Abel Martínez con 20.7%. O sea, está segundo en rechazo.

63% dice que la situación económica del país es mala, el 44% dice que su situación económica personal es mala o muy mala, 57% dice que las cosas en el país van por mal camino, 52% dice que la situación económica de su familia ahora está peor, pero el 50% dice que al terminar este gobierno la situación económica de su familia estará mejor.

En lo referente a satisfacción con la democracia, el 54% dice estar poco o nada satisfecho y el 42% algo o muy satisfecho. El 64% califica de Mala o Muy mala la reacción del gobierno para tratar de controlar el alza de los precios en nuestro país, 28% cree que la reacción ha sido Buena o Muy Buena.

El 77% de los consultados cree que hay corrupción en este gobierno, el 21% cree que no hay corrupción. Son más quienes valoran la lucha contra la corrupción en este gobierno (51%), que quienes no lo hacen (42%)