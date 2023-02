He tenido el privilegio de estar en 78 países, de África, América Latina y el Caribe, Asia y Europa y he conocido grandes museos como; Smithsonian Institution, Washington, Estados Unidos; Museo del Louvre, París, Francia, British Museum, Londres, Inglaterra, Museo del Prado, Madrid, España. Metropolitan Museum of Art, Nueva York, Estados Unidos. Los Museos Vaticanos, Ciudad del Vaticano, Italia y Rijksmuseum, Amsterdam, Países Bajos.

Los museos dominicanos son un tesoro, tanto los públicos como los privados, no están entre los más grandes del mundo. Sin embargo, puedo testimoniar, que, en ningún otro país del mundo, tienen el privilegio de tener la posibilidad de visitar importantes museos, solo o acompañado de su familia, en sectores como la Plaza de la Cultura, y la zona colonial.

Usted puede ir a la Plaza de la Cultura y conocer cuatro museos que están cercas, uno del otro, Museo del Hombre Dominicano, Museo de Historia y Geografía, Museo de Arte Moderno, Museo de Historia; además un teatro nacional, una gran biblioteca, una cinemateca y otras actividades culturales y educativas.

Así es en la zona colonial, que se puede ir a pies, desde la Fortaleza Ozama, hasta el Alcázar de Colón, y encontrará varios museos importantes; Museo de la Fortaleza Ozama, Museo Infantil Trampolín, Museo Alcázar de Colón, Museo de Las Atarazanas Reales, Museo de las Casas Reales, El Museo de la Familia y el Museo de La Catedral.

Conocer un museo es una forma de ver la historia, la realidad y la naturaleza por nuestros propios ojos, una mirada para el presente y el futuro.

Los museos son instituciones en las que se atesoran documentos y objetos sobre los procesos evolutivos de la humanidad, a través de sus colecciones se puede conocer la historia de la localidad, la nación y el mundo.

Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.

Un museo de arte es una institución de carácter público o privado dedicada al estudio, conservación y exposición de obras de arte de cualquier modalidad: pintura, escultura, dibujo, grabado, arte decorativo, y otras, así como, dentro del arte moderno; fotografía, video, instalaciones, etc.

El origen de los museos está en el coleccionismo, donde a la obra de arte se le añade un valor histórico o cultural, o bien de admiración o singularidad.

Fue en 1683 cuando abrió el primer museo del mundo, totalmente público: el Ashmolean, en Oxford. Este centro de arte y arqueología posee maravillas como algunos cuadros de Rembrandt o piezas de la cultura minoica.

A partir del siglo XVIII comenzaron a abrirse las colecciones al público y surgieron los museos de protección estatal;

(British Museum 1759, en Inglaterra; Uffizi, 1765, en Italia; Louvre, 1793, en Francia; Museo del Prado, 1819, en España; Altes Museum de Berlín, 1830, Alemania; National Gallery, 1838; Hermitage, 1849, en Rusia, al tiempo que surgieron las Academias las, instituciones que regulan el proceso creativo, educativo y formativo del arte.

El consejo Internacional de Museos (ICOM) define el museo como «una institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, de educación y deleite, testimonios materiales del hombre y de su entorno».

Un museo es un lugar donde se guardan y exhiben colecciones de objetos de interés artístico, cultural, científico, histórico, etc. Suelen ser gestionados por instituciones sin ánimo de lucro que intentan difundir los conocimientos humanos.

Un museo es una institución pública o privada, permanente, con o sin fines de lucro, abierta al público y al servicio de la sociedad y de su desarrollo. Los museos adquieren, conservan, restauran, investigan, comunican y exhiben bienes de interés cultural.

Los museos se clasifican con fines organizativos y estadísticos según su titularidad, ámbito geográfico de cobertura de las colecciones y contenido temático.

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) establece esta clasificación según el contenido temático de las colecciones:

Arte

Historia Natural

Arqueológico

Monográfico

Histórico

Ciencia y Técnica

Agricultura y productos del suelo

Los cuatro componentes principales del museo son: el contenedor, el contenido, la planificación y el público.

Existen dos disciplinas vinculadas al estudio de los museos: la museografía estudia la vertiente técnica y estructural de los museos (arquitectura, equipamiento, medios de exposición); y la museología analiza el museo desde una perspectiva histórica, social y cultural.

