1.

“Llegará un día en el que los pobres sólo tengan los ricos para comer”. Un cartel en Brasil.

2.

Noticia: regresó de Brasil al mapa del hambre.

Uno de los creadores del Hambre Cero alerta.

El estómago no es muy sensible a los largos discursos o a las frases rápidas y asertivas. El lenguaje no soluciona todo, el lenguaje no soluciona casi nada.

Mapa del hambre: un mapa que localiza en el mundo los espacios donde los humanos no tienen lo mínimo que el viejo y terco estómago exige.

3.

Mapa de la riqueza.

Mapa del hambre, sí, pero también mapa del oro, mapa del petróleo, mapa de la guerra – y mapa que localiza a los locos.

4.

Imagino un mapa que localiza a los locos: mapa que identifica a los países, las ciudades, las villas, los pueblos, las casas con mayor concentración de locos.

Y un mapa de filósofos: ¿dónde están ellos? ¿Dónde se concentran más?

Un mapa de matemáticos y un mapa de poetas.

¿Los poetas se adaptan mejor a climas fríos o calientes? ¿En las montañas o junto al mar?

Pensar en las profesiones, en las diferentes especializaciones humanas, igual que se piensa en los árboles, en los frutos y en las piedras: ¿en qué parte de la naturaleza del mundo se desarrollan mejor ciertas profesiones, ciertos movimientos, ciertos pensamientos?

¿Es mejor para el pensamiento, la cabeza y los pies humanos estar en las altas montañas o en las bajas planicies?

Aquí los poetas crecen mucho, podría decir un agricultor-político-economista; más para allá, detrás de la montaña, son los matemáticos los que crecen a gran ritmo.

5.

Los mapas.

Esta semana se ha difundido otro mapa que “permite seguir la trayectoria de una gota de agua”; es un mapa interactivo: el utilizador suelta una gota de agua en un punto cualquiera del mapa que tiene delante, en la pantalla, y después acompaña el paciente camino de la gota que, contrariamente a las montañas, no se queda en el mismo sitio; avanza y busca un abrigo, a veces muy lejos del punto de partida.

El anuncio de esta aplicación es claro: “basta con pinchar para soltar una gota de agua en cualquier parte del mundo y el River Runner le enseña” a dónde “va a parar” esa gota.” Dice también la noticia: “Si una gota de agua cae en Cochabamba, en Bolivia, fluye hasta el Amazonas, en Brasil, y llega hasta el Océano Atlántico.” En parte, se busca enseñar cómo “el planeta está conectado.”

6.

Otro mapa interesante, pienso, sería un mapa con la misma lógica, pero con el dinero: entender dónde cae una moneda y por dónde circula y camina, y dónde acaba.

Quizá analizando el trayecto de una moneda se entendería el porqué de la concentración de dinero en ciertos lugares muy específicos. Los caminos están inclinados.

7.

Pensamiento ecológico, defiende que todo el planeta está conectado: nada está sólo; ni el ermitaño ni las rocas.

Timothy Morton, un teórico de estos asuntos, lleva la idea de pensamiento ecológico al límite. Todo está hecho por el contexto, defiende. Un poema no está escrito por el poeta que lo ha escrito, sino por su contexto cultural y natural: “¿quién ha escrito el poema? ¿Una persona? ¿La familia de esa persona? ¿El Antropoceno?”.

8.

Alguien decía que un mapa que no tuviera un espacio llamado Utopía estaría incompleto. Imagino eso en concreto: un mapa riguroso, objetivo, detallista, que pone, entonces, no un espacio en blanco, por descubrir –como existían en los viejos mapas de los aventureros, espacios en blanco que esperaban un nombre–, pero sí un espacio concreto, delimitado y nombrado con una gran U.

E imagino un personaje que sale a la calle con ese mapa y con este objetivo: llegar a la gran U. Pero no, nunca llega. Se pierde siempre en el camino; y ahí, perdido, en medio de la carretera y de su vida, se rinde a la realidad concreta: al estómago y a las urgencias de la vida diaria.

9.

Paulo Leminski, poeta brasileño y yudoca, fallecido en 1989.

“esa carretera va lejos

pero si va

hará mucha falta”

10.

Un cartel en Brasil.

“Llegará un día en el que los pobres sólo tengan los ricos para comer”.

----

Traducción de Leonor López de Carrión

Originalmente publicado no Jornal Expresso