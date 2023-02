¿Los juguetes tienen género?

Juego de Niños vs Juego de niñas. ¿Existen juegos para niños y juegos para niñas?

Algunos padres y madres se preocupan si su hijo elige las muñecas en vez de jugar con las pistolas o les parece raro si su hija prefiere jugar a los piratas en vez de entrenarse con una Barbie. Es a partir del momento en que el adulto les permite, o no, jugar con determinado juguete, que se convierte, a ese juguete, en un juego sexista. Y esa actitud responde a un factor cultural, por tanto, es educable. La verdad es que los niños (as) no tienen idea qué significa la programación de géneros. Pero, lo que sí saben es que disfrutan realizando ciertas actividades, ya sea construir, ordenar, juego de roles, adivinar etc. y estos juegos pueden ser de cualquier color.

Lo que quiere decir, ningún juguete va a influir directamente en la preferencia sexual del niño(a) y segundo, no menos importante los juguetes NOtienen género, cada niño(a) tiene sus gustos y juegos favoritos.

Recordemos que los juguetes son las herramientas que nos llevan a experimentar, explorar, aprender, socializar y crear, además potencian la imaginación y enseñan valores.

Al elegirlos, no debemos dejarnos guiar por las etiquetas niña o niño, ante todo no olvidemos que los juguetes son referentes de la infancia y al plantear diferencias por género continuamos construyendo desigualdades.

El reto de los padres y madres es ayudar a que los juegos simbólicos representen un juego libre e imaginativo para sus hijos (as, alejándose de los roles tradicionales de hombres y mujeres. Pues si dejamos a los niños (as) entre 2 y 3 años en una sala llena de juegos de todos los tipos, veríamos como todos jugarían tanto casitas de muñecas como con carros.

¿Qué podemos hacer?

Dejar que los niños(as) escojan, animarlos a que jueguen con todos los juguetes y poco a poco irán escogiendo según sus gustos. Ofrecer alternativas, ejemplo: contar cuentos que sea la princesa quien salva el príncipe. Elegir bien los juguetes, los juguetes van por edad y/o madurez del niño o niña, no por colores (niño azul y niña rosado). Ser coherentes, nosotros seremos el modelo. Enseñarle que independientemente de nuestro género, podemos limpiar el piso, tender la ropa, colgar un cuadro, ver el football…

¨No existe el juguete sexista, existe el juego sexista¨- Anónimo

