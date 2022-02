Los ángeles, sí o no

A mí, esto de los ángeles no lo acabo de entender, de verdad, porque la primera pregunta bien primaria que me hago es qué es un ángel y de inmediato ya empieza a dolerme la cabeza a nivel de un par de Tylenoles e inclusive un Cataflan y se me aparece el malvado No Filósofo preguntón y provocativo que llevo escondido entre la faltriquera de mis sesos.

Dicen que los ángeles son seres sobrenaturales al servicio de una deidad y que actúan como mensajeros ente ésta y los hombres. Bien. Pero si nadie los ha visto, si nadie ha podido demostrar su existencia en dos mil años, si nadie sabe qué forma tienen, cuadrada, triangular, redonda, cilíndrica, o si nadie ha podido hablar con uno de ellos ni siquiera desde Boston por conferencia o por whatsapp, si nadie sabe cómo son en realidad, si aún más feos que yo o más buenos mozos que Brad Pitt en sus buenos tiempos.

Entonces viene la cuestión hamletiana del to be or no to be ¿Los ángeles existen o no existen? Sí o no, porque por definición el ser es todo lo creado tenga vida o no la tenga y por lo tanto es tangible, es decir que se toca, soba, palpa o manosea y en algunos casos se guisa se mastica y al estómago se jondea.

¿Son espíritus? Tampoco estos se ven, es más ni aparecen por sus casas, los centros espiritistas, por más que se los invoquen en la oscuridad con voces tenebrosas una y mil veces. O sea, para un corto mental servidor de ustedes el ángel por ahora es solo una creación imaginaria de las religiones y no solo de las cristianas sino también de otras importantes como la musulmana que les llaman malaika, en la judía e incluso algunas africanas y en las que con algunas variantes hacen roles más o menos similares.

¿Cuál es la función del ángel? En la católica en particular es un enviado por Dios a este mundo traidor lleno de políticos y otras calamidades por el estilo para cuidar a los hombres y mujeres, de ahí los términos de Ángeles de la Guarda o Ángeles custodios. Ahora viene una segunda pregunta ¿De qué nos cuidan? ¿De qué nos protegen? ¿De la gripe, de la COVID-19, del ómicrom? si es así por los resultados parecen tener menos éxito que la Sinovac china que nos enviaron al comienzo de la pandemia.

Dónde estaban los custodios de los que murieron en accidentes o por balas o puñales asesinos o por las bombas y bayonetas de las pavorosas guerras ¿Viendo un partido de los Yankees? ¿De vacaciones en Hawai? Dónde estaba mi ángel de la guarda cuándo vinieron los de los impuestos? ¿Por qué los dejó pasar? Eso no se lo perdono.

Claro que hay gente que cree ciegamente en los ángeles, ahí tenemos a un ex ministro del interior español, Fernández Díaz, uno de los peores elementos de las inmundas cloacas del gobierno de ese país que no solo los da por cierto si no que tiene uno al estilo de wachimán privado llamado Marcelo que le ayuda a encontrar parqueo y en las maniobras que estos requieren, además habla con él y lo consulta a cada rato, claro que no es de extrañar, porque este ferviente señor también condecora con una medalla la imagen de una virgen de madera delante de cientos de bigotudos guardiaciviles en respetuosa posición de firmes. Cosas veredes, mío Cid, que no las creyeres, como preconizaba hace cientos de años el romance del Cantar de los Cantares.

En mi cuarto hay un cuadro pequeñito de un ángel con los brazos cruzados, como aburrido, como resignado, mirando de reojo hacia arriba -debe haber millares iguales en el país- y lleva años así espiándome, sin moverse, sin hacer nada, de vago, de sopa boba, bien podría ayudar en alguna tarea de la casa como quitar el polvo o por lo menos avisar con tiempo cuando viene un cobrador.

Otra pregunta tonta, muy tonta, tontísima ¿Por qué hay solo ángeles y no ¨ángelas¨ ya que el sexo femenino cuida mejor que el masculino como lo demuestran en su rol biológico de madres y enfermeras sobre todo en las clínicas de lujo y facturas de síncope? Ahí se asoma el machismo católico una vez más, los hombres de la Iglesia a mandar y las mujeres de la iglesia a obedecer y trabajar de abejas obreras, como Dios (que es masculino) manda ¿Cuándo les llegará por esos predios la revolución igualitaria del feminismo? Tal vez en los próximos seis milenos si toman las vía rápida.

El mundo religioso parece estar dividido en dos grandes equipos: los Ángeles Blancos por un lado y los Demonios Rojos por otro, enfrentados en un largo partido sin árbitro en el que los Rojos parecen ir ganando por goleada a los Blancos pues mientras estos tienen que cumplir por mandato con todas las reglas que son muchas y difíciles, aquellos ponen zancadillas, dan empujones, hacen trampas y cometen toda de clase de faltas y tropelías para vencer porque esa es su alacranesca y diabólica condición.

También me pregunto -hoy me he levantado preguntón- por qué a los ángeles los representan vestidos con largas batas blancas tapándoles los pies, a todos les ponen alas y con frecuencia llevan arpas en las manos. Por qué no pueden lucir vaqueros azules o verdes, o pantalones campanas como aquellos tan ridículos de los años 70, o en latitudes calurosas como las nuestras unos frescos y cortos bermudas, y unos cómodos T-shirt sin mangas con una inscripción vanguardista impresa delante que diga algo así como Soy Fan de los White Boys o Cuídate tú también, no seas pendejo.

Así mismo lucir unas zapatillas Nike o Puma les daría un aire dinámico. Y las arpas por qué no las cambian por guitarras eléctricas de gran resonancia que son las de los exitosos cantantes que saltan y aullan más que cantan y bailan en los conciertos de hoy en día. No es por nada, pero ir por la vida con un arpa escomo vestir de marinerito a rayas azules y blancas con gorra y todo.

Por qué llevan anticuadas alas batientes como las aves grandes tipo cóndores habiendo motores de turbinas a reacción o misiles intercontinentales de velocidades impresionantes. Muchachos ingrávidos, hay que ponerse al día con las ciencias aeroespaciales de Houston que progresan una barbaridad.

Más preguntas. Por qué todos tienen carita de niños o de jóvenes que no han roto un solo plato en su vida y son blancos níveos como los suecos o noruegos, es que no hay ángeles maduros con canas y pronunciadas entradas en las frentes, o ángeles viejitos y calvos con bastones propios de sus achaques¿ Es que se jubilan a edad temprana? ¿Por qué no los puede haber de colores amarillos mongoles-chinos, negros retintos tipo zulú, uolof o bantú, o cobrizos amerindios, o cenizos como los hindúes o aborígenes australianos? Eso suena algo a segregación racial e irracional.

Más madera que es la guerra como decían los hermanos Max en aquella célebre película ¿Antes del nacimiento de la religión católica hace dos mil años, los ángeles existían? ¿Los hombres neandertales o cromañones, los del paleolítico, tenían sus custodios? porque por los ingentes trabajos que pasaban para sobrevivir, poder comer y no ser comidos por los dinosaurios, tiranosaurios, mamuts, y otras mascotas por el estilo que se usaban entonces, además del frío glacial y la insoportable falta de chicles de canela picante y coca colas con alegres burbujas, no lo parece ¿Cómo se reproducen? ¿Al ritmo de aumento demográfico humano? ¿Hay alguna fábrica celestial que los manufacturan en serie de acuerdo a las demandas terrenales y los envían por delivery?

¿Qué hacen los ángeles que nos asignan cuando nos morimos? ¿Cambian de persona, toman vacaciones después de ochenta años de trabajos, los retiran cansados y disminuidos? Los ángeles cuidan también a los budistas, los sintoístas, los animistas, a los ateos, a los herejes, o solo a los que son católicos. De ser a estos últimos podrían ser catalogados de nuevo como segregacionistas.

Y tampoco podía faltar la jerarquía angélica también del género macho y sin hembra alguna para no variar. Ahí están los arcángeles, primero Gabriel, el matatán de todos ellos y después Rafael y Gabriel que son sus lugartenientes y canchanchanes. Después van las restantes categorías, querubines, serafines, tronos, dominaciones, potestades, principados y virtudes, con ámbitos y funciones propias, nadie en este mundo o en el supuesto otro queda sin su lugar existencial ya sea rey, estrella del rock, paria o desempleado profesional.

Y, no podía faltar la figura de Lucifer, el gran ángel lleno de luz al que se le apagó diunavé no por falta de pago sino por ser el malo de la película y que por prepotente, chulo, y envidioso lo hicieron caer bien caído para ejemplo de otros conspiradores que los hay bastantes y siempre aparecen donde se cocina poder. En el parque madrileño de El Retiro hay una estatua representando el Ángel Caído, posiblemente la única en el mundo y en un país que se dice eminentemente católico ¿Curioso no?

En fin, se me agotaron las preguntas, estoy exhausto de poner tanto signo de interrogación y tanto por qué, pero esto de los ángeles para mí, un No Filósofo, no pasa de ser un bonito cuento religioso y mágico con mucha imaginación que no me lo podrá hacer creer ni todo un señor Obispo con su papeada barriga, ni posiblemente nuestro filósofo Armando Almánzar-Botello con ese gran botellón de sabiduría que tiene en su cabeza