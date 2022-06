Los Ángeles: ¿Mucha espuma y poco chocolate?

La foto de familia de la IX Cumbre de las Américas

Tengo a mano las evaluaciones de los medios internacionales sobre el truco de presdigitación de Biden que se llamó IX Cumbre de las Américas. Comienzo señalando a France24 ¿Declaraciones o soluciones?, disponible en su enlace: https://www.france24.com/es/programas/el-debate/20220614-declaraciones-soluciones-resultados-cumbre-am%C3%A9ricas

Además, a DW, Cumbre de las Américas, ¿mal augurio para una CELAC-UE? Disponible en: https://www.dw.com/es/cumbre-de-las-am%C3%A9ricas-mal-augurio-para-una-celac-ue/a-62096543

La BBC Mundo, ¿En qué consiste el pacto migratorio firmado por EE.UU. y los gobiernos del continente?, en su enlace: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61767133

La china CGTN recurre a citar a dos becarios del InterAmerican Dialogue, en su evaluación crítica de la Cumbre de las Américas, Académicos critican a Estados Unidos por prometer más de lo que puede cumplir en América Latina, disponible en su enlace: https://espanol.cgtn.com/n/2022-06-13/HCcGAA/Academicos-critican-a-Estados-Unidos-por-prometer-mas-de-lo-que-puede-cumplir-en-America-Latina/index.html

Y completamos con la opinión de Jorge Castañeda presentada por CNN, Cumbre de las Américas, ¿Ineficaz?, en el enlace siguiente: https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/31/cumbre-de-las-americas-ineficaz-orix/

Sin embargo, The Voice of America, en su reporte disponible en el enlace siguiente: https://www.vozdeamerica.com/a/concluye-cumbre-con-altibajos-y-compromisos-para-el-hemisferio-occidental/6612575.html https://www.vozdeamerica.com/a/concluye-cumbre-con-altibajos-y-compromisos-para-el-hemisferio-occidental/6612575.html , señala: «Analistas consultados manifiestan que estos hechos muestran que el continente se encuentra en un momento “disfuncional, ideologizado y resentido”.»

Así lo resume el politólogo mexicano Leonardo Curzio, quien afirma que en esta edición de la Cumbre organizada por la administración de Joe Biden han salido a relucir las fracturas de una región “incapaz de articular esfuerzos hemisféricos”, como los postulados dejados por la cumbre.

Curzio sostiene que la IX Cumbre de las Américas ha dejado al descubierto al menos tres elementos fundamentales que van desde la estatura de los liderazgos de la región, pasando por el “ensimismamiento de nuestros países en sus dinámicas internas”, así como la “disfuncionalidad” del sistema interamericano.

La Declaración de Migración de Los Ángeles

El documento conocido como la Declaración de Migración de Los Ángeles, fruto de esta cumbre, es una hoja de ruta para que los países acojan a un gran número de migrantes y refugiados.

El texto es el resultado del trabajo conjunto de Estados Unidos y los países de la región. Incluye un compromiso de todos los gobiernos -a lo largo de la ruta migratoria– para establecer y fortalecer un programa de asilo en cada uno de sus respectivos países.

Pero, si no firmamos la Declaración de Los Ángeles, ¿cómo quedamos los dominicanos y, en consecuencia, los haitianos, frente al conjunto continental? ¿Se guardará la diferencia para que no se note? O, ¿tomaremos el tema de forma particular para que se note?

Jorge Castañeda dijo en su artículo: «El equipo latinoamericano de Biden no preparó bien la cumbre, la región se encuentra dividida, y los temas son espinosos… No obstante, es preferible celebrarla que cancelarla, como algunos han sugerido, al contemplar la posibilidad de que México y Brasil no asistan a nivel de jefes de Estado.»

Parece que fue la decisión tomada