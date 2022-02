Lo que todo enamorado no debe olvidar

El 14 de febrero es el día en que los dominicanos tributan por el amor y la amistad con frases de estímulos cómo: "contigo aprendí lo que es amar"; "tú eres mi capullo"; "tú eres mi vida, mi oxígeno"; "eres todo para mí".!Te amo! Por eso y otras razones más, el Día de los Enamorados es el día que facilita un espacio libre y plural para materializar la expresión de amor delante de cualquier persona sin tapujos ni embozos. Lo mismo ocurre en otros países de América Latina y el mundo. La gente saca del corazón miles de razones rodeada de valor perceptible, evidente, notorio y patente.

Por lo que se refiere a el Día de San Valentín, su celebración difiere en algunas naciones; por ejemplo, Colombia dicha festividad la realizan el 17 de septiembre y Brasil el 12 de junio; Argentina se extiende del 1 al 7 de julio con una segunda versión denominado semana de la Dulzura, dónde una enorme cantidad de argentinos profesan amor. No cabe la menor duda que el amor es la base de las buenas relaciones.

Otro punto es que para muchos ese día es especial solo por el desbordamiento, el desenfreno y derroche ilimitado de amor y pasión que se destila por boga; y, para otros, es un día desafortunado porque lleva en una carreta evidentemente descuidada bitácora de malos recuerdos (...). Pero ya sea para unos o para otros, 14 de febrero es prolífico: los restaurantes están llenos, los bares y discotecas a capacidad máxima; los moteles y cabañas ni se diga (…) automóviles afuera haciendo cola esperando que se desocupe una habitación para poder entrar.

Ahora mismo, ese día tiene intensos vestigios de comercial, pero no desfuerza la intención. Es un día en que el valimiento de San Valentín activa todas las arterias del comercio a favor de eximir de culpas a una gran cantidad de penitentes enamorados que de alguna manera u otra fallaron a sus promesas. Se suplica amor, por eso; y, se implora perdón con poemas de arrepentimiento que desnudan el alma y devuelven la vergüenza como lo hizo Gustavo Adolfo Bécquer con "Perdón": "Asomaba a sus ojos una lágrima y... mi labio una frase de perdón; y después de lo pasado convendremos en quién la culpa está". Y agarraditos de las manos como la "Flor y la Canela" tararear "Somos Novios" (de Manzanero).

(...) hermosos son los regalos y detalles del amor. A veces, una pequeña prendas de vestir, o simples fragancias, flores o dulces... Restaura la relación de parejas engruñadas a alentarse y, a otras, a amarse aún más. Porque los detalles, son poderosos recursos en la gestión de amor.

Finalmente ante todo, lo que no debe olvidar cada enamorado es que el amor no es para un solo día, ni se vive en un día, ni tampoco se gasta ningún día. Nunca debe olvidar que el amor es para vivir intensamente al lado de alguien que dice amar todos los días. Vivir juntos cada mañana y cada noche es el mejor espectáculo. Morir en sus brazos minuto a minuto, segundo por segundo es el mejor final. Porque el amor nada lo detiene, ni lo arrastra las fuertes olas mar a dónde no lo quieras llevar. Porque el amor se guía con sutileza.

Con el amor se aprende a ser paciente y bondadoso. A no dejarse provocar, ni a tener sentimientos negativos como la envidia, la jactancia o el egoísmo. Porque su manifestación no se ejerce con rudeza, sino con caricias; tampoco se enoja fácilmente ni guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad; en cambio todo lo disculpa y se regocija con la verdad porque el amor jamás se extingue.(1Co. 13:3-8)