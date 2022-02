Durante muchos años he ejercido la oratoria como un medio de comunicación social en discursos, charlas, clases, conferencias, programas de radio y televisión, ahora semanalmente en podcast.

He tenido la oportunidad de haber sido dirigente de la Juventud Obrera Cristiana (JOC) en Costa Rica, Puerto Rico, Nueva York y República Dominicana; co-fundador y dirigente de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC) en República Dominicana;

Director del Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical (INFAS), director del Instituto de Formación Social del Caribe (INFOSCAR), en Curazao; directivo de la Central Latinoamericana de Trabajadores de Trabajadores (CLAT), Venezuela; secretario general de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación y Hotelería (FEMTAA), Bruselas, BELGICA; representante de la FEMTAA ante la OIT (trabajo), la FAO (agricultura y alimentación), FIDA ( Bancos agrícolas) y la OMT (Turismo).

También representante de los trabajadores del Caribe ante el Comité Económico y Social Europeo (CESE), en las relaciones de la Unión Europea y los Estados de África, el Caribe y el Pacifico(ACP); y otros cargos colaterales, que me han permitido estar en África, Asia, Europa y las América, en misiones, congresos, actividades internacionales, etc.

He sido profesor del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, de Santo Domingo, y de la Universidad de Trabajadores de América Latina (UTAL), además de las universidades PUCMM, Católica de Santo Domingo, APEC, e Interamericana, además del Instituto Dominicano de Periodismo (IDP) y de la Escuela de Periodismo Profesor Adriano de la Cruz (EPPAC), fundador y director de la Academia Humanista, de Santo Domingo.

En todos estos escenarios, he dado cientos de charlas, conferencias, clases, discursos, etc. He tenido la experiencia de hablar en público…

Mi más reciente libro, La oratoria, que puse en circulación virtualmente el pasado mes de enero 2022, recoge técnicas, reglas y normas para expresarse, ¡hablar en público! Comenta experiencias que he tenido en la preparación, realización y resultados de mis discursos.

Ese libro digital, sobre el arte de hablar en público, la oratoria, es algo que muchas personas están interesadas en dominar, pues no hay nada más admirable que la elocuencia en la transmisión de un mensaje.

La oratoria ha extendido su radio de acción con el avance tecnológico, y lo más moderno es el podcast, programa oral, que puede llegar a todos los lugares.

La oratoria permite que muchas personas se desenvuelven en técnicas de visualización, posturas, gestos, articulaciones, modulación, expresiones con la mirada y tono de voz, todas estas técnicas son interdependientes unas con las otras y el buen manejo de ellas son las características de un buen orador.

En la actualidad, muchas personas se dirigen a públicos masivos a través de una conexión a internet, periódicos digitales, televisión, radio, y desde plataformas diversas como las redes sociales; el whatsapp, Messenger, Instagram, Facebook, teléfono inteligente, y el Podcast. . ¡Es un radio moderno! Hoy más que nunca nos interesa expresarnos bien y llegar a determinadas personas con un mensaje efectivo.

La oratoria es una disciplina humanista que surgió en el mundo clásico (Grecia) y ahora es totalmente autónoma. Se define como aquella disciplina encargada de facilitar técnicas, habilidades, reglas y principios para la transmisión de discursos orales que logren cautivar a grandes y diversos públicos. La oratoria va mucho más allá de solo expresarse oralmente, busca convencer, atrapar la atención y provocar emociones en los oyentes.

El primer orador destacado en la historia fue Demóstenes de la Antigua Grecia, cuyos pasos seguiría y perfeccionaría Cicerón en la Roma Antigua.

Hoy día estamos comunicados en forma universal, lo que hablamos en un medio digital puede llegar a cualquier parte del mundo, en forma instantánea, rápida, gracias a las redes sociales.

Dirigirse a las masas siempre ha sido algo de vital importancia en el ámbito político, cultural, económico y social. Incluso, algunas ciencias de la comunicación masiva como la propaganda y la publicidad se valen de la oratoria para lograr vender productos y servicios.

Este libro presenta al autor, una persona social, que se ha expresado en forma oral en muchas ocasiones, a nivel nacional e internacional, como profesor, sindicalista, político, escritor, periodista. Es un manual de oratoria, presenta un personaje que ha expresado sus pensamientos y acciones, en forma escrita y oral, como escritor y orador.

Este libro recopila una serie de discursos que he dado en mi vida como sindicalista, periodista, escritor, conferenciante, charlista y otras formas de expresarse ante un público.

He tenido como costumbre elaborar primero una serie de ideas fuertes sobre lo que voy a presentar, normalmente lo hago a mano. Luego lo reviso, y después lo edito o escribo en forma digital, nunca improviso, salvo casos que no están previstos, de todas formas, elaboró mentalmente un esquema de lo que voy hablar.

Todos mis discursos normales, están por escrito, y en la medida de las posibilidades los publico, aunque algunos soy muy extensos.

En algunos casos, con las nuevas tecnologías, son grabados en audio, Podcast, y en vídeos.

Un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando el lenguaje a través del canal oral. El discurso hace referencia a la acción que ejecuta una persona hablando ante un público y emite un mensaje previamente preparado.

Mis discursos buscan orientar respecto a varios temas, principios, valores, ética, sobre sindicalismo, política, religión, el arte de escribir, biografías, periodismo, trabajo social, desarrollados de manera que capte el interés del público. Trato en lo posible que mis discursos tengan las siguientes características;

Realismo Crítico; Mi formación social me permite utilizar el realismo crítico, como forma oratoria. Partir de la realidad, para ver la situación, luego juzgar en base a mis convicciones ideológicas, principios, valores y ética, para después buscar una acción, a partir de la realidad; realismo crítico.

• Preciso. Debo exponer un tema y sus argumentos de manera que pueda ser comprendido por la audiencia.

• Verificable. Debo basarme en hechos comprobables que justifiquen y den validez a mi discurso.

• Especializado. Debo estar seguro que lo que voy a decir va dirigido a la audiencia idónea que pueda interpretarlo y sea de utilidad.

• Original. Debo valerme de mis propias convicciones personales y contar con puntos de vista creativos, únicos y novedosos.

• Estructurado. Debo organizar la información de manera clara y ordenada para ser interpretada por el público que me va a escuchar.

• Atractivo. Debo llamar la atención de la audiencia, mantenerla activa y, en muchos casos, motivar a la acción.

Los discursos normalmente constan de tres partes;

• Introducción. Se presenta el tema a tratar.

• Desarrollo. Se postulan los argumentos existentes sobre la cuestión.

• Desenlace. Se sintetizan las ideas más relevantes y se destaca el aporte del análisis de la argumentación expuesto.

•

Los tipos de discurso se pueden diferenciar según ciertos criterios:

Según la estructura:

• Discurso narrativo. Refiere a hechos que se expresan en un contexto de tiempo y espacio y que pueden ser reales o imaginarios.

• Discurso descriptivo. Intenta mostrar las características de lo expresado sin emitir una valoración personal.

• Discurso expositivo. Informa acerca de algo de manera objetiva, clara y ordenada.

• Discurso argumentativo. Intenta convencer o persuadir acerca de algo.

En este libro hablamos sobre discursos, pero también charlas y conferencias.

Diferencia hay entre charla y discurso;

"charla" es hablar con amigos, familia, etc, de forma casual, "discurso" es cuando habla una sola persona, y es de forma ordenada,

El discurso tiene una carga emotiva, elocuente, con la finalidad de producir una adhesión a las ideas que se expresan en ese acto público.

En cambio, una conferencia tiene un marcado carácter informativo y didáctico sobre algún tema. La charla no es más que una exposición de motivos sobre un tema a conocer o proporcionar. La charla tiene como función principal sensibilizar y concientizar a las personas a través de la interacción comunicativa.

A diferencia de una conferencia la cual permite la participación de varias personas para expresar temas sociales, económicos, religiosos, educativos o de algún otro interés.