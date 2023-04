Llega el embajador Chen Luning: se afianzan relaciones entre China y la RD

El canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado, y el canciller de China, Wang Yi.

Acaba de llegar a la República Dominicana (RD), Su Excelencia, Chen Luning, cómo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República popular China (RPCh) en la RD. Es el segundo, desde que firmamos relaciones diplomáticas hace casi cinco años, el 1 de mayo de año 2018.

Se afianzan las relaciones entre la RD y la RPCh que siempre han sido de cooperación, de apoyo y reciprocidad. Con el pueblo chino hemos tenido contactos desde la fundación de la RD, no obstante las relaciones con el gobierno de la RPCh, que se instaló el 1 de octubre de 1949, se comenzaron a formalizar con el Memorándum de Entendimiento de 1993 y luego con el de 1997, que sirvieron de base abrir la Oficina de Desarrollo Comercial de la RPCh en RD, desde 1995. A partir de ahí, China tuvo ocho representantes, todos recordamos los últimos, el cuarto Cai Weiqian, el quinto Wang Weihua, el sexto Li Dong, el séptimo Gao Shoujian y la octava y única mujer, Fu Xinrong.

Esta última participó en el proceso de negociación para el establecimiento de las relaciones diplomáticas, que después de varias reuniones con el Canciller, a la sazón, Miguel Vargas Maldonado, desde el 2 de septiembre de 2016 hasta principios de 2018, en ese año el tema fue asumido directamente por un equipo en el Palacio Nacional, donde participaron José Ramón Peralta, Juan Ariel Jiménez y el mismo Presidente Danilo Medina, quienes recibieron la información del día en que se firmarían las relaciones diplomáticas. Finalmente la noche del 30 de abril del año 2018 fueron anunciadas en la RD y firmadas la mañana del 1 de mayo en Beijing por los cancilleres Wang Yi de China y Miguel Vargas Maldonado de la RD.

El 19 de agosto ese mismo año en mi calidad de Embajador, Director de Relaciones con Asia y Oceania en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), recibí al primer embajador de China, Zhang Run, el cual presentó sus cartas credenciales el 24 de este mismo mes.

La noche de éste martes 11 de abril de 2023, el Embajador Reynaldo Espinal, actual Director de Relaciones con Asia y Oceanía, en representación del MIREX y los miembros de la Embajada de China en RD, a saber, Zhou Yuqi, Consejera y pasada Encargada de Negocios, Sun Qianyuan, Consejera Comercial, Zheng He, el Cónsul y Xu Tiefei, Director de Asuntos Políticos y Agregado de Prensa, recibieron al Embajador Luning en el Salón de Embajadores del Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez.

El Embajador Chen Luning no ha presentado la Copia de Estilo al Canciller Roberto Alvarez y menos las Credenciales al Presidente Luis Abinader, lo cual esperamos sea en los próximos días, y por tanto no ha realizado su presentacion formal a la RD. No obstante, he podido investigar que estamos frente a un embajador joven, de 49 años, que inició su carrera en el 1996 con 22 años, y que luego de haber tenido misiones en Brasil, Colombia, Perú y Cuba, así como varias funciones en la Cancilleria de su país, llega a la RD con su primera misión como Jefe, o sea, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

Bienvenido sea, embajador Chen Luning, estamos seguros que con su presencia aquí fluirán las relaciones y avanzaremos hacia una nueva etapa. Adelante