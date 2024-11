Your browser doesn’t support HTML5 audio

17/11/2024 · 12:03 AM

En estos días estoy leyendo la novela “Una habitación propia de Virginia Woolf, a escritora inglesa, año 1929.

Su personaje principal es una escritora que ha sido invitada a una universidad para disertar sobre la mujer y la literatura.

Su protagonista siente que las mujeres han tenido dificultad para escribir, sobre todo por la pobreza. Piensa que, sin un buen desayuno, un buen almuerzo y una buena cena, es difícil ponerse a escribir. Pero también expresa que a la mujer se le dificulta una buena escritura en una cultura hostil, que la veja, reduce, de corazones con tejidos endurecidos.

Karol G se venía proyectando como una mujer rompiente que se salía de los encasillamientos que se tenía sobre la mujer en el género urbano. Pero esta vez, en la canción +57, creo que se empobrece su pensamiento y sus actitudes.

Y vuelve a mi imaginación la protagonista de la novela Una Habitación propia de Virginia Woolf, la cual según va estudiando los libros de literatura se va sintiendo frustrada, indignada, porque encuentra muy poca escritura de mujeres pobres, relatos sobre qué hacen en sus días, por ejemplo, prosas e imágenes pobres.

En estos días me encuentro con la canción +57. Estoy intentando recrear eventos, las actitudes, los pensamientos que envuelven el ambiente cultural en diferentes aspectos de la vida. De manera consciente intento romper con la invisibilización de las mujeres y cómo la sociedad la pretende arrinconar, empequeñecer, hacerlas sentir inferior.

La artista colombiana “Carolina Giraldo Navarro (Medellín, 14 de febrero de 1991), conocida artísticamente como Karol G, es una cantante, compositora y empresaria colombiana. Su carrera se ha destacado por emplear los estilos de reguetón y pop urbano, aunque también ha incursionado con otros estilos musicales urbanos y latinoamericanos.” https://es.wikipedia.org/wiki/Karol_G En los Latín Grammy fue galardonada por el Mejor Álbum de Música Urbana 2024 “Mañana será bonito” (Bichota season). https://www.elimparcial.com/espectaculos/2024/11/15/karol-g-gana-el-latin-grammy-para-mejor-album-de-musica-urbana/

No obstante, su ascenso musical ha tenido el infortunio de ser duramente cuestionada por la canción +57, junto a otros cantantes. “En Colombia fue lanzada a los medios virtuales la canción +57, cuya letra fue cambiada tras las críticas por sexualizar a menores”. Todos los artistas colombianos que se unieron para realizar la canción fueon: Karol G, J Balvin, Maluma, Feid, Ryan Castro, Blessd, Ovy On The Drums y DFZM https://www.bbc.com/mundo/articles/cy0g9rzpjr0o

En esta versión la letra refería que una menorcita de fourteen (14 años) salía a escondidas en la madrugada a divertirse para tener sexo, emborracharse, etcétera. Hoy ya la letra ha sido modificada en cuanto la edad de la jovencita. Desde el miércoles 12 noviembre 2024 “la canción fue publicada con una modificación en plataformas como Spotify y Youtube, reemplazándose ese verso por “los eighteen” (18 en inglés) y se elevó la edad a eighteen (18 años).” Ibíd.

El presidente de la República de Colombia Gustavo Petro, analistas, vienen cuestionando el contenido.

Dicen los artistas que la canción +57 se hizo con la intención de exaltar a Colombia, su título, por ejemplo, hace alusión al código telefónico internacional del país.

Pero organismos de la sociedad civil con una posición crítica señalaron que con la misma se hizo “difusión de mensajes que pudieran alentar conductas como la pedofilia y la sexualización de menores de edad.”Ibíd.

El análisis con cuestionamientos llegó también desde el Congreso de la República, donde la representante Alexandra Vásquez promovió una misiva solicitando que “…la pieza musical fuera bajada de las plataformas de streaming.”

Este producto musical, como ha sido señalado por múltiples voces de medios, organizaciones de la sociedad civil, entidades del Estado y de expertos en el análisis cultural, entre ellos el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, colectivos feministas, señalan que se perpetúan estereotipos de la narco cultura y se hace una preocupante apología a la sexualización de menores .

Instituciones y grupos piden una capacitación sobre derechos de niños, niñas y adolescentes y sobre prevención de violencias en esta población, dirigida a los artistas autores del tema.

Un demoledora crítica de Rolling Stone

La revista especializada en música, además, apuntó a que la canción refuerza otros estereotipos y prejuicios sobre Colombia como la cultura del narco.

"Los talentos más grandes del reggaetón colombiano se unen en una canción que decepciona (…). Es gravísimo que, a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de la violación, se sigan tocando libremente temas como la sexualización a menores en las canciones", Agrega: “Refuerza prácticas culturales que se dan en Medellín por el turismo sexual y la explotación de niños, niñas y adolescentes. ABC, Ibíd.

LAS DISCULPAS DE KAROL G

Karol G publicó un comunicado diciendo que "se había sacado de contexto la letra" y que los versos de la canción no tenían el sentido "que se les ha dado".

Aceptó las críticas: …me disculpo de corazón (…) escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender”. Ibid.

Las disculpas de Karol G, sin embargo, no se extendieron al resto de los colaboradores de la pieza musical, quienes minimizaron los cuestionamientos.

Y tal como expresa Virginia Woolf en su novela Una Habitación propia, hay que retratar el mundo de las mujeres para conocer las particularidades éstos, las mujeres brillar en medio de oscuros lugares donde se recrean imágenes que perciben a las mujeres como inferiores para magnificar imágenes sexuales de grandeza sexual, pero sólo Karol G se disculpa con un comunicado. En toda la canción, que no reproduzco, es notable la vulgaridad sexual, y la mujer es tratada como una cosa. Se estimula también estados de alienación por bebidas y otras sustancias.

Sólo J Balvin, compartió el comunicado de Karol G en sus redes sociales y le manifestó palabras de apoyo. Los demás hombres no expresaron un sentido de autocrítica.

Valore usted misma, usted mismo, el contenido, si quiere, leyendo la canción entera. Ponerla acá no me pareció apropiado.

De mi parte, en la canción se sigue una corriente de estereotipos sexuales ausentes de afectividad, de valoración integral de la mujer, no se le ve más más allá de un cuerpo, de sexo, cosa, falsedad. ¿Por qué se necesita esa pobre construcción de la mujer para sentir grandeza?

Suerte que Karol G y luego Balbin G aceptaron haberse equivocado.

Algunos segmentos:

“+57

Colombia gang

(Ovy On The Drums)

Wow

Le dijo al novio que se iba a dormir ya

Pero su amiga le dañó la mente

Las 12:30 y se empezó a maquillar

Dijo que llegaba en veinte

Apagó el cel pa' no dejarse pillar

La baby es mala, pero inteligente

Yeh

Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera

pa' tomar, estás voladita, no te van a pillar

una mamacita desde los eightteen.

(…)

Mamacita desde los eighteen

(…)

Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera

Algunas frases estereotipadas de apego tóxico y de cosificación en negritas.

su amiga le dañó la mente (se percibe poca conciencia en la juventud)

esa bebita tiene dueño (las personas no son objetos, no tienen dueño

Nota: Sólo se eligieron dos párrafos de la canción, el resto del contenido me parece un poco inapropiado para expresarse podría ser, fuera de la intimidad de una pareja.