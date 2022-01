Las predicciones para el 2022

Una fecha que nunca se me precisó en mi cultura navideña-infantil fue la de ¿cuándo llega la “Vieja Belén” a dejarle a los rezagados que no les dejaron ni el Niño Jesús ni los Tres Reyes Magos? Como sólo sé que llega algún día después de los Reyes, les presento como regalo de “Vieja Belén” una investigación sobre lo predicho para el año de los tres patitos, 2022.

Todos los años, desde los “augures” de la vieja Atenas hasta los leedores “de huesos” de las antiquísimas China y Babilonia, pasando por las leedoras de las tazas de café dominicanas, se lanzan pronósticos de hechos que sucederán a partir de los instrumentos de cada superchería. El principalísimo de esta estirpe es Michel de Nostradamus, a partir de unas cuartetas escritas en 1555 y que se veneran por considerarlas infalibles. ¿Qué dice para 2022? (Transcribo los pronósticos para evitar incurrir en deformaciones de los textos.)

En el website “Alma, corazón y vida” se glosan lo que corresponde para el año de los patitos, disponible en el enlace siguiente: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2021-12-30/predicciones-de-nostradamus-para-2022-hay-malas-noticias_3350532/

El médico, filósofo, matemático, alquimista y astrólogo Michel de Nostradamus supuestamente predijo a través de sus escritos algunos de los episodios más relevantes de la Historia.

Para este 2022, según los expertos que interpretan los textos del vidente, las profecías de Nostradamus pasarían por la muerte de un líder político. “La muerte repentina del primer personaje, será cambiado y pondrán a otro en su reino”, según reza en su libro. Entre ellos se barajan los nombres de la Reina Isabel II de Inglaterra, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, o el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un.

Malos augurios, malas noticias

Asimismo, vaticinó tanto graves efectos del cambio climático, como duros fenómenos naturales. “Como el sol, la cabeza sellará el mar resplandeciente, los peces vivos del Mar Negro casi hervirán”, escribió hace cinco siglos. A esto se añade una fuerte crisis económica a escala global que verá aumentar el hambre entre la población y la inflación. Según sus palabras, “la miel costará mucho más que la cera de las velas; tan alto el precio del trigo”.

La caída de la Unión Europea es otra de sus supuestas predicciones. “Templos sagrados del tiempo romano, rechazarán los cimientos de su fundación” vaticinó el francés. Un devenir que podría haber dado comienzo con el Brexit y que podría poner su punto y final en 2022.

Por último, pronostica que una gran ciudad será asediada. Como candidatas para los expertos están Londres y París, ya sea por una actividad terrorista o a causa de la pandemia de la COVID-19. “Alrededor de la Gran Ciudad, habrá soldados alojados en campos y suburbios” escribió por aquel entonces.

Además, Pablo Méndez en un texto más amplio en el enlace de AS:https://as.com/diarioas/2022/01/02/actualidad/1641109241_836726.html , agrega otras predicciones según Nostradamus., como:

Hambre e inflación

La pandemia del coronavirus ha creado una gran crisis económica que para muchos va a ser difícil superar. Por eso, no resulta complicado para un economista creerse esta predicción de Nostradamus, en la que se puede interpretar la llegada de una hambruna o una crisis mundial. La predicción dice así: "La miel costará mucho más que la cera de las velas; tan alto el precio del trigo".

Cambio climático

"Bajo el clima babilónico opuesto, grande será sin derramamiento". Los intérpretes del libro de Nostradamus han llegado a la conclusión de que esta frase se refiere a uno de los grandes problemas del mundo en los últimos años: el cambio climático, que provocará desastres naturales, hambre, escasez de agua y hará estallar una guerra entre dos países por lograr su supervivencia.

Otra frase que puede hacer referencia al cambio climático es la siguiente: "Como el sol, la cabeza sellará el mar resplandeciente, los peces vivos del Mar Muerto casi hervirán".

Algunos medios especializados han indicado que esta predicción puede hacer referencia al aumento del nivel del mar (por el derretimiento de los polos) a causa del cambio climático.

Aterrizando, llegamos a pronósticos de los magnates que son tan ricos que quieren su impronta cambio el curso de la historia, como es el icónico Bill Gates.

A pocas horas de estrenar el nuevo año, el fundador y ex CEO de Microsoft, Bill Gates, ha publicado un artículo en su blog titulado: "Razones para el optimismo después de un año difícil".

Bill Gates y sus pronósticos.

En él, Gates habla sobre el escándalo y posterior separación de su ya exmujer Melinda French Gates, muestra su visión del año que acaba de terminar y lanza su perspectiva para el 2022, empezando, como no, por la situación sanitaria. El magnate cree que el próximo año presenta "razones para el optimismo después de un año difícil".

Por otra parte, el empresario asegura que en los próximos años las reuniones de trabajo no serán como en la actualidad y que, como consecuencia de la pandemia, "la digitalización llegó para quedarse".

Este es su pronóstico del año que está a punto de comenzar:

Coronavirus

El fundador de Microsoft concuerda con las predicciones de los epidemiólogos y apunta a que el 2022 será el año del final del coronavirus. O al menos, el principio del final.

La pandemia puede quedar atrás "en algún momento de 2022". Sin embargo, el gran número de gente sin vacunar, y la aparición de nuevas variantes, como son delta y ómicron, le hacen pensar que "no estamos tan cerca del final de la pandemia como esperaba", escribió Gates.

"No hay duda de que la variante ómicron es preocupante". Pero se muestra optimista y piensa que el mundo está mejor preparado ahora para hacer frente a otras variantes potencialmente contagiosas que en cualquier otro momento de la pandemia, agregó el empresario.

La tecnología y el metaverso

La pandemia lo ha cambiado todo. No hay ninguna duda que ha habido un antes y un después tras la aparición de la COVID. En cuanto al mundo empresarial, la cultura de la oficina ha ido perdiendo lentamente su importancia y, según Gates, la tecnología tendrá otra vez "un papel fundamental".

Bill Gates también ha hablado sobre uno de los temas que más dieron que hablar durante este año: el metaverso. Ha asegurado que "en los próximos dos o tres años la mayoría de las reuniones virtuales pasarán de las imágenes rígidas en las computadoras a un espacio en 3D con avatares digitales". La idea del metaverso es conseguir que las personas puedan reunirse virtualmente con la ayuda de avatares, que les den la sensación de reunirse en persona.

Esto provocaría que aumentará el uso de gafas de realidad aumentada y los guantes de captura de movimiento, que capturarían las expresiones y movimientos del cuerpo y la calidad de la voz. También reveló que Microsoft se encuentra desarrollando esta idea, y a través de las cámaras web, los usuarios podrían animar un avatar.

Cambios en la educación y sanidad

A pesar de que los colegios seguirán impartiendo clases de manera presencial, Gates cree que crecerá el uso de herramientas digitales que harán que el plan de estudios y los contenidos sean más personalizados e interactivos.

Respecto a la sanidad, ha afirmado que el uso de la telemedicina va a tener un gran protagonismo este 2022. "La telesalud no es nueva, pero su popularidad durante la pandemia sí lo fue. En los últimos dos años hemos visto más personas optar por citas virtuales en lugar de atención en persona". Por lo que prevé que las tecnologías que facilitan la telemedicina seguirán mejorando.

"Incluso después de que esta pandemia termine, está claro que gran parte de la digitalización que provocó ha llegado para quedarse", concluye Gates.

:::::::

Si vamos a la fauna de los políticos, ahí es que la cosa se pone buena: desde el infierno hasta el paraíso. Por eso los dejo fuera. Pero los que sí hablan de política son los chamanes andinos, reunidos en Lima, y reportados por la plataforma Semana, disponible en el enlace siguiente: https://www.semana.com/mundo/articulo/el-pronostico-para-2022-de-los-chamanes-sobre-elecciones-en-america-latina-y-clasificados-a-catar-2022/202132/

Reunidos, «vestidos con atuendos tradicionales, indígenas andinos, de la selva y de la costa de Perú, rogaron al Tayta Inti (Padre Sol) y a la Pachamama (Madre Tierra) con las fotografías del presidente estadounidense Joe Biden, de Rusia Vladimir Putin y el ucraniano Volodimir Zelenski. “Hemos visualizado que la invasión de Rusia a Ucrania no se va a realizar porque se va a llegar a un diálogo con Estados Unidos que va a llegar en buenos términos”, dijo a la AFP el chamán Walter Alarcón, presidente de la Organización de Chamanes del Perú.» Es decir, los chamanes son politólogos e internacionalistas en toda la regla. Por lo menos los peruanos…

“No hemos visto conflicto entre ambos países, va a ver diálogo, conversación”, agregó Alarcón tras azotar con flores amarillas y rociar ayahuasca con perfumes sobre las fotografías de los presidentes. Sobre unas coloridas mantas extendidas encima de la tierra pusieron naranjas, mandarinas, bananas y manzanas. Además, utilizaron granos de maíz y otros cereales andinos para dibujar los números del año 2022.

El esfuerzo pronosticador continúa… Uno de los chamanes sopló una caracola a modo de trompeta, lo que inició la ceremonia matinal en este “apu” (santuario) situado sobre las nubes que cubrían Lima. En el ritual, los curanderos también colocaron sobre unas piedras las fotografías del presidente venezolano Nicolás Maduro, el mexicano Andrés López Obrador y el chileno Sebastián Piñera.

Además, llevaron la fotografía de la selección peruana de fútbol para darle buenas vibras en las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022. Su arte adivinatorio no alcanza a pronosticar quiénes irán al mundial por la Conmebol, solo desear una mejor actuación de la selección nacional. Eso es tierra “movediza”…

Los chamanes manifestaron que durante su velada nocturna bebieron «ayahuasca» (yagé o vino de la muerte), una bebida tradicional de la Amazonía extraída de una liana del mismo nombre, también conocida como “soga de los espíritus”, que produce efectos alucinógenos.

“Hemos visualizado que la trasmisión de mando de Piñera a Boric de tendencia izquierdista va a ser muy buena. Van a haber desacuerdos, pero al final el gobierno se va a mantener en Chile”, manifestó Alarcón. “Maduro va a seguir gobernando, pero por poco tiempo. López Obrador va a pasar a la historia por su manera de gobernar”, agregó.

Un chamán limeño en su ceremonial de año nuevo.

Los chamanes visualizaron que el próximo año la tendencia en los países de Latinoamérica será elegir candidatos de izquierda. “Todos van a ser izquierdistas acá, ahora va a ingresar el hermano Lula de Brasil”, declaró el chamán Félix Roldan. Colombia está a la expectativa por las elecciones presidenciales y aún no se sabe si el país girará a la izquierda.

La curandera Ana María Simeón aseguró que el presidente peruano, Pedro Castillo, quien se juramentó el 28 de julio, no continuará en el cargo por traiciones de sus allegados. “Él se va a ver en la necesidad de salir. Las cosas se oscurecen para el presidente, muchos lo van a traicionar. No finalizamos el gobierno con él”, indicó Simeón vestida de blanco y sombrero andino. Simeón señaló que en 2022 aparecerán nuevas variantes de la COVID-19, pero no serán tan letales.

¿Serán los chamanes mejores analistas político-electorales que los científicos sociales de todas las especialidades que no se atreven a decir que la burra es “baya” si no tienen los pelos en la mano…?

::::::::

En la prensa dominicana no he visto ningún atrevido vidente o curioso, como le llamamos. ¿Será que todo está color de hormiga y las “potencias” no tienen tanta capacidad cuando las operaciones con nombres marino se los están llevando a todos entre las patas de los caballos?